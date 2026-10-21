Full List: Adeleke Names Akande, Oyetola, Omisore, Others In Tinubu’s Osun Campaign Council

The Bola Ahmed Tinubu Presidential Campaign Council has named members of its campaign team in Osun State.
In a statement to Naija News, Mallam Olawale Rasheed, Spokesperson to the State Coordinator, revealed that the council will be inaugurated tomorrow, Thursday, 22nd October, 2026 at the Oasis Event center, Osogbo.
In a statement by the Osun State Coordinator, Governor Ademola Adeleke, the state body is billed to comprise a bipartisan list of political leaders and office holders.
The event scheduled to hold by 12pm is expected to have the following members from All Progressive Congress (APC), the Accord and the Peoples Democratic party (PDP) in attendance:
OSUN STATE PRESIDENTIAL CAMPAIGN COUNCIL STRUCTURE
APC
1. Chief Bisi Akande
2. Sen. Iyiola Omisore
3. Sen. Ajibola Basiru
4. Sen. Jide Omoworare
5. Sen. Sola Adeyeye
6. Hon. Yinka Ajayi
7. Otunba Titilayo Ponnle
8. Alh. Bola Oyebamiji
9. Engr. Akintunde Adegboye
10. Engr. Mumini Olabanji
11. Alh. Gboyega Oyetola
12. Rt. Hon. Foluke Etteh
APC STATE EXCOs
1. Hon. Taju Lawal
2. Hon. Kamoru Alao
3. Hon. Femi Kujembola
4. Others
APC NASS CANDDATES
1. Sen. Adenigba Fadahunsi
2. Bar. Kunle Adegoke
3. Mr. Ogunbiyi Akinade
4. Hon. Wole Oke
5. Hon. Sanya Omirin
6. Hon. Bimbo Ajilesoro
7. Hon. Taiwo Oluga
8. Engr. Adedapo Ademola
9. Asalu Ayodele David
10. Dr. Adebisi Obawale
11. Ibrahim Taofeeq Kayode
12. Eniade Francis Oluwadamilare
APC HOA CANDIDATES
1. Aderemi Saheed
2. Jimoh Mulikat Abiola
3. Ajiboye Ademola
4. Awoyinka Ayoade
5. Ganiyu Naheem Adekunle
6. Ibitoye Adeniran Felix
7. Sanusi Samuel Oluwasesan
8. Olaiya Ayodeji
9. Komolafe Festus
10. Adejobi Adeyinka
11. Adegoke Adeboye
12. Awotidoye Rufus
13. Oyewumi Adisa
14. Owoeye Timothy
15. Ojo Abayomi
16. Folahan Samuel
17. Akinmoladun Andrew
18. Olodo Adebayo
19. Adeniji Olumide
20. Tijani Mansur
21. Raji Sijuade
22. Ajao Adekola
23. Falade Taofeek
24. Abolusodun Yemi
25. Adegbile Adirulahi
26. Ojekale Sikiru
FORMER NASS MEMBERS
1. Sen. Sunday Fajinmi
2. Sen. Iyiola Omisore
3. Sen. Babajide Omoworare
4. Sen. Mudashir Husain
5. Sen. Sola Adeyeye
6. Sen. Ajibola Basiru
7. Rt. Hon. Olubunmi Etteh
8. Hon. Rufus Oluwatayo
9. Hon. George Jolaoye
10. Hon. Kehinde Idowu
11. Hon. Bade Falade
12. Hon. Ajibola Famurewa
13. Hon. Nath Agunbiade
14. Hon. Rotimi Makinde
15. Hon. Ayo Omidiran
16. Hon. Gafar Amere
17. Rt. Hon. Mojeed Alabi
18. Hon. Yinka Ajayi
19. Hon. Femi Fakeye
20. Hon. Lawrence Ayeni
21. Hon. Yinusa Amobi
22. Hon. Bukola Oyewo
23. Hon. Rufus Oyegbile
24. Hon. Kunle Jaiyeola
FORMER HOUSE OF ASSEMBLY MEMBERS
1. Rt. Hon. Wale Afolabi
2. Rt. Hon. Adejare Bello
3. Rt. Hon. Taiwo Sunmonu
4. Hon. Rafiu Fatoki
5. Hon. Omolaoye Akintola
6. Hon. Ogundipe
7. Hon. Afolabi Omidiora
8. Hon. Abiodun Awolola
9. Hon. Wasiu Adebayo
10. Hon. Adebowale Akanbi
11. Hon. Adedibu Adeyemo
12. Hon. Joshua Ademola
13. Hon. Adegboyega Ojo
14. Hon. Adekoyejo Muraina
15. Hon. Adelakun Adeoye
16. Hon. Akinola Olasunkanmi
17. Hon. Omoloye
18. Hon. Israel Aloba
19. Hon. Funmilayo Olasehinde
20. Hon. Goke Awotunde
21. Hon. Desmond Ojo
22. Hon. Binuyo Ipoola
23. Hon. Ajibola Akinloye
24. Hon. Dodo Huzamot
25. Hon. Folarin Fafowora
26. Hon. Azeez Popoola
27. Hon. Bosun Oyintiloye
28. Hon. Yemi Taiwo
29. Hon. Idowu Abiodun
30. Hon. Samson Fafiyebi
31. Hon. Adebisi Yinusa
32. Hon. Ibrahim Dauda
33. Hon. Isa Ojewale
34. Hon. Kamil Oyedele
35. Hon. Kunle Akande
36. Hon. Lateef Jayeola
37. Hon. Leke Ogunsola
38. Hon. Olanrewaju Maruf
39. Hon. Olusegun Adeyeni
40. Hon. Rasaq Adeyemi
41. Hon. Taofeek Badamosi
42. Hon. Tunde Ibirogba
43. Hon. Tunde Olatunji
44. Hon. Wale Adedoyin
45. Hon. Osuolale Bello
46. Hon. Olateju Babatunde
47. Hon. Olawuwo Hasan
48. Hon. Amidu Tadese
49. Hon. Mofa
50. Hon. Salau
51. Hon. Ayofe
LGA CHAIRPERSON
1. Hon Folusho Adekoya Atakunmosa East
2. Hon Dare Ajumobi Raphael Atakunmosa West
3. Hon Toyosi Ayobami Oluwole Ayedaade
4. Hon Engr Adigun Adejare Ayedire
5. Hon Bayo Oyekanmi Boluwaduro
6. Hon Odebunmi SikiruBoripe
7. Hon Adeyemi Elliott SesanEde North
8. Hon Kolawole SalamiEde South
9. Hon Akinwale Hissa OlaniyiEgbedore
10. Hon Adegbayo Gbolahan MuyiwaEjigbo
11. Hon Olayera Jacob Elugbaju Ife Central
12. Hon Akinwole AkinwaleIfe East
13. Hon Ayoola Ebenezer AdeyebaIfe North
14. Hon Adegbite MufutauIfe South
15. Hon Abiodun SamuelIfedayo
16. Hon Hassan Kamol OkanlawonIfelodun
17. Hon Adeyemi AdebaraIla
18. Hon Olanrewaju BalogunIlesha East
19. Hon Olabode OluwasegunIlesha West
20. Hon Barr Adegoke OgunsolaIrepodun
21. Hon Okunola Jumoke EstherIrewole
22. Hon Odetunde Olagoke Michael Isokan
23. Hon Isola Kamoli OyeniyiIwo
24. Engr Ogundipe Moruf Obokun
25. Hon Adepoju Johnson OladeleOdo-Otin
26. Hon Olaleye Babatunde Ayofe Olaoluwa LG
27. Hon Mojeed Kule DaisiOlorunda
28. Hon Obeisun Ezekiel OlubunmiOriade
29. Hon Abolade Nureni AdekunleOrolu
30. Hon Onibonokuta SaheedOsogbo
31. Hon Lawal MojeedArea Council
ACCORD/PDP
1. Prof Wale Oladipo
2. Prince Kola Adewusi
3. Erelu Olusola Obada
4. Dr Olu Alabi
5. Alh Kazeem Akinleye
6. Alhaja Atinuke Oyawoye
7. Barr. Kamoru Ajisafe
8. Hon. Gbenga Onigbogi
9. Barr. Kolapo Alimi
10 .Rev. Bunmi Jenyo
1. Dr.B.T Salam
2. Alhaji Teslim Igbalaye
3. Aremo Kunle Alao
14. Barr. Dosu Babatunde
1. Apesin Lanre Kolade
2. Alhaji Rasaq Oyelami
3. DR Wale Boluwaduro
4. Mr Jamiu Olawumi
5. Hon Yemi Lawal
6. Alhaji Muniru Ranji
7. Alhaji Moshood Adeoti
22. Hon. Rasheed Aderibogbe
23. Hon. Dipo Eluwole
24. Hon Ayo Awolowo
25. Hon. Jola Akintola
26. Barr. Jimi Bada
27. Hon Soji Ajaigbe
28. Hon. Morufu Ayofe
29. Prof. Ademola Adeleke
30. Hon. Festus Adeyemi
31. Hon. Adenike Folasade Adeleke
32. Hon. Tola Faseru
33. Hon. Mayowa Adejoorin
1. Mr. Abiodun Ojo Bankole
2. Hon. Bayo Ogungbangbe
3. Mr Ephraim Sesan Olarewaju
4. Hon. Moshood Olagunju
5. Mr. Sola Ogungbile
6. Mr. Biyi Odunlade
7. Dr.K.K Akinroye
8. Dr. Adekunle Akindele
9. Hon Sarafa Akinyele
10. Hon Ebenezer Adeniyi
11. Prince Diran Odeyemi
12. Alh Tejuade Adisa
13. Mr. Mayowa Olodo
14. Mr Sunday Akanfe
15. Chief Kolade Adeleke
16. Hon Amusat Solanke
17. Mr Tope Mustapha
18. Uncle Funsho Isoka
19. Hon. Tunji Adeleke jnr
20. Hon. Yomi Adegoke Yomex
21. Hajia Hawa Ahmed
22. Alhaja Fausat Sarumi
23. Princess Boade
24. Mrs Yemi Ayodele
25. Alhaja Halid Sekinat Temilade
26. Odelade Sarafa Olarewaju
27. Hon Akin Ajetunmobi
61.. Barr Nurudeen Kareem
1. Mrs Emiola Omotoso
63.. Malllam Olawale Rasheed
1. Mrs Moji Omisore
PARTY EXCOs
1. Hon. Sunday Bisi
2. Pastor Victor Akande
3. Prince Bola Ajao
4. Hon Nathaniel Ojetola
5. Prince Adegoke Adesoji
6. Mrs Wunmi Otunla
7. Mr Gbenga Idowu
8. Barr Ebenezer Bolarinwa
9. Hon Ayodeji Areola
10. Hon Toba Alalade
11. Hon Adesoye Oyetunde
12. Hon Taye Ambali
13. Hon Tunde Abesin
14. Hon Akin Famuyide
15. Mr Paul Olakunle
16. Mr Tunde Badmus
17. Alh Adeyela Adeleke
18. Alh Y.K Idowu
19. Alhaji Al-Morufu Ajibolu
20. Hon. Jimoh Bello
21. Mr. Arini Babatunde
22. Hon. Agbeja Akinyemi
23. Mr. Segun Oni Babatunde
24. Pa Olayiwola Falabi
25. Prince Lamuye
26. Mrs Serifatu
27. Alhaji Amidu Olagoke
28. Engr. Yisa Odewale
29. Princess Awogbade Adekemi
30. Hon Ademola Oyebode
31. Elder Stephen Fajobi
ACCORD NASS MEMBERS
1. Sen Lere Oyewumi
2. Hon Bamidele Salam
3. Hon Adewale Morufu Adewale
4. Hon Clement Akanni
5. Hon Soji Adetunji
6. Hon Lukman Mudashiru
7. Hon Lanre Ladebo
ACCORD NASS CANDIDATES
1. Alh Ganiyu Olaoluwa
2. Hon Ibukun Fadipe
3. Hon Pelumi Olajengbesi
4. Hon Ibrahim Popoola Alabama
5. Hon Oluwatosin Eluwole
ACCORD HOUSE OF ASSEMBLY MEMBERS/CANDIDATES
1. RT Hon Adewale Egbedun
2. RT. Hon. Akinyoode Oyewusi
3. Hon Adewumi Kofoworola
4 Hon. Wale Akerele
1. Hon. Oladimeji Emmanuel
2. Hon. Ibraheem Azeez
3. Hon. Abolarin Kasope
4. Hon. Areoye Sanmi
5. Hon. Ogundiran Folorunso
6. Hon. Adewumi Adeyemi
7. Hon. Adeyemi Tajudeen
8. Hon Ajibola Olaide
9. Hon Fatunmise Olumide
10. Hon Olatunbosun Oladiran
11. Hon Adeoti Lawrence
12. Hon Bajepade Akinloye S
13. Hon. Abiola Waheed
14. Hon. Rabiu Adesina Atanda
15. Hon Ajibola Michael Oluksnmi
16. Hon. Lawal Bamidele
17. Barr. Taofeek Olayiwola
18. Hon Rotimi Ogunrinade
19. Hon. Awoyeye Abiola
20. Hon. Asagade Olujinmi
21. Hon. Elisha Oderinwale
22. Alhaji Nurudeen Emiloju
23. QS Adesoye Idowu
FORMER NASS MEMBERS
1. Rt Lasun Yusuf
1. Hon Debo Ayinde
2. Dr. Muyiwa Oladimeji
3. Hon Ismaila Kolawole
4. Hon Gbenga Onigbogi
5. Hon Emiola Fakeye
6. Hon Fasogbon
FORMER HOUSE OF ASSEMBLY MEMBERS
1. Rt Hon. Niyi Owolade
2. Hon Sola Oni
3. Rt Hon Ropo Oyewole
4. Hon. George Alabi
5. Hon. Adio Sulainon
6. Hon Bamisayemi Oladoyin
7. Hon Adegoke Hassan
8. Hon. Joshua Ogunleye
9. Hon Diran Ayanbeku
10. Hon. Sunday Oroniyi
11. Hon Lekan Oyediran
12. Hon Dipo Eluwole
13. Hon Niran Akanfe Atidade
LG CHAIRPERSON
1. Mr Alade Oluwarotimi Ibironke- Atakunmosa East
2. Hon. Dada Ajibola- Atakunmosa West
3. Mrs Felicia Adrniran- Ayedaade
4. Hon. Ogunbiyi Solomon- Ayedire
5. Prince Abayomi Aina- Boluwaduro
6. Hon Wasiu Babalola- Boripe
7. Hon Amodu Taiwo- Ede North
8. Hon. Lukman Afolabi- Ede South
9. Hon Adesanya Okunade- Egbedore
10. Mrs Raimi Adenike Nafisat- Ejigbo
11. Barr Rotimi Adeyenuwo- Ife Central
12. Hon Kayode Atolagbe- Ifedayo
13. Prince Haruna Odunyemi – Ife East
14. Hon Abiodun Sarafa Awotunde – Ifelodun
15. Hon Michael Akande- Ife North
16. Hon Aroke Muyiwa Aderemi – Ife South
17. Hon. Nasiru Jayeola- Ila
18. Hon. Taiwo Ilesanmi – Ilesa East
19. Hon. Adebanjo Oladiti – Ilesa West
20. Hon. Ajibade Sikiru – Irepodun
21. Hon .Jooda Babajide- Irewole
22. Hon Lateef Azeez Adrniran- Isokan
23. Hon. Moshood Kabiru Adekunle- Iwo
24. Hon. Agboola Olajire- Obokun
25. Hon. Adewale Adeyinka- Odo Otin
26. Hon Sadiq Samuel- Olaoluwa
27. Hon. Femi Kolade- Olorunda
28. Hon. Taiwo Adeyekun- Oriade
29. Hon. Fatai Alade- Orolu
30. Hon. Akande Taiwo- Osogbo
31. Hon Wale Adebayo- Area Office
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