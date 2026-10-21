Full List: Adeleke Names Akande, Oyetola, Omisore, Others In Tinubu’s Osun Campaign Council

The Bola Ahmed Tinubu Presidential Campaign Council has named members of its campaign team in Osun State.

In a statement to Naija News, Mallam Olawale Rasheed, Spokesperson to the State Coordinator, revealed that the council will be inaugurated tomorrow, Thursday, 22nd October, 2026 at the Oasis Event center, Osogbo.

In a statement by the Osun State Coordinator, Governor Ademola Adeleke, the state body is billed to comprise a bipartisan list of political leaders and office holders.

The event scheduled to hold by 12pm is expected to have the following members from All Progressive Congress (APC), the Accord and the Peoples Democratic party (PDP) in attendance:

OSUN STATE PRESIDENTIAL CAMPAIGN COUNCIL STRUCTURE

APC

1. Chief Bisi Akande

2. Sen. Iyiola Omisore

3. Sen. Ajibola Basiru

4. Sen. Jide Omoworare

5. Sen. Sola Adeyeye

6. Hon. Yinka Ajayi

7. Otunba Titilayo Ponnle

8. Alh. Bola Oyebamiji

9. Engr. Akintunde Adegboye

10. Engr. Mumini Olabanji

11. Alh. Gboyega Oyetola

12. Rt. Hon. Foluke Etteh

APC STATE EXCOs

1. Hon. Taju Lawal

2. Hon. Kamoru Alao

3. Hon. Femi Kujembola

4. Others

APC NASS CANDDATES

1. Sen. Adenigba Fadahunsi

2. Bar. Kunle Adegoke

3. Mr. Ogunbiyi Akinade

4. Hon. Wole Oke

5. Hon. Sanya Omirin

6. Hon. Bimbo Ajilesoro

7. Hon. Taiwo Oluga

8. Engr. Adedapo Ademola

9. Asalu Ayodele David

10. Dr. Adebisi Obawale

11. Ibrahim Taofeeq Kayode

12. Eniade Francis Oluwadamilare

APC HOA CANDIDATES

1. Aderemi Saheed

2. Jimoh Mulikat Abiola

3. Ajiboye Ademola

4. Awoyinka Ayoade

5. Ganiyu Naheem Adekunle

6. Ibitoye Adeniran Felix

7. Sanusi Samuel Oluwasesan

8. Olaiya Ayodeji

9. Komolafe Festus

10. Adejobi Adeyinka

11. Adegoke Adeboye

12. Awotidoye Rufus

13. Oyewumi Adisa

14. Owoeye Timothy

15. Ojo Abayomi

16. Folahan Samuel

17. Akinmoladun Andrew

18. Olodo Adebayo

19. Adeniji Olumide

20. Tijani Mansur

21. Raji Sijuade

22. Ajao Adekola

23. Falade Taofeek

24. Abolusodun Yemi

25. Adegbile Adirulahi

26. Ojekale Sikiru

FORMER NASS MEMBERS

1. Sen. Sunday Fajinmi

2. Sen. Iyiola Omisore

3. Sen. Babajide Omoworare

4. Sen. Mudashir Husain

5. Sen. Sola Adeyeye

6. Sen. Ajibola Basiru

7. Rt. Hon. Olubunmi Etteh

8. Hon. Rufus Oluwatayo

9. Hon. George Jolaoye

10. Hon. Kehinde Idowu

11. Hon. Bade Falade

12. Hon. Ajibola Famurewa

13. Hon. Nath Agunbiade

14. Hon. Rotimi Makinde

15. Hon. Ayo Omidiran

16. Hon. Gafar Amere

17. Rt. Hon. Mojeed Alabi

18. Hon. Yinka Ajayi

19. Hon. Femi Fakeye

20. Hon. Lawrence Ayeni

21. Hon. Yinusa Amobi

22. Hon. Bukola Oyewo

23. Hon. Rufus Oyegbile

24. Hon. Kunle Jaiyeola

FORMER HOUSE OF ASSEMBLY MEMBERS

1. Rt. Hon. Wale Afolabi

2. Rt. Hon. Adejare Bello

3. Rt. Hon. Taiwo Sunmonu

4. Hon. Rafiu Fatoki

5. Hon. Omolaoye Akintola

6. Hon. Ogundipe

7. Hon. Afolabi Omidiora

8. Hon. Abiodun Awolola

9. Hon. Wasiu Adebayo

10. Hon. Adebowale Akanbi

11. Hon. Adedibu Adeyemo

12. Hon. Joshua Ademola

13. Hon. Adegboyega Ojo

14. Hon. Adekoyejo Muraina

15. Hon. Adelakun Adeoye

16. Hon. Akinola Olasunkanmi

17. Hon. Omoloye

18. Hon. Israel Aloba

19. Hon. Funmilayo Olasehinde

20. Hon. Goke Awotunde

21. Hon. Desmond Ojo

22. Hon. Binuyo Ipoola

23. Hon. Ajibola Akinloye

24. Hon. Dodo Huzamot

25. Hon. Folarin Fafowora

26. Hon. Azeez Popoola

27. Hon. Bosun Oyintiloye

28. Hon. Yemi Taiwo

29. Hon. Idowu Abiodun

30. Hon. Samson Fafiyebi

31. Hon. Adebisi Yinusa

32. Hon. Ibrahim Dauda

33. Hon. Isa Ojewale

34. Hon. Kamil Oyedele

35. Hon. Kunle Akande

36. Hon. Lateef Jayeola

37. Hon. Leke Ogunsola

38. Hon. Olanrewaju Maruf

39. Hon. Olusegun Adeyeni

40. Hon. Rasaq Adeyemi

41. Hon. Taofeek Badamosi

42. Hon. Tunde Ibirogba

43. Hon. Tunde Olatunji

44. Hon. Wale Adedoyin

45. Hon. Osuolale Bello

46. Hon. Olateju Babatunde

47. Hon. Olawuwo Hasan

48. Hon. Amidu Tadese

49. Hon. Mofa

50. Hon. Salau

51. Hon. Ayofe

LGA CHAIRPERSON

1. Hon Folusho Adekoya Atakunmosa East

2. Hon Dare Ajumobi Raphael Atakunmosa West

3. Hon Toyosi Ayobami Oluwole Ayedaade

4. Hon Engr Adigun Adejare Ayedire

5. Hon Bayo Oyekanmi Boluwaduro

6. Hon Odebunmi SikiruBoripe

7. Hon Adeyemi Elliott SesanEde North

8. Hon Kolawole SalamiEde South

9. Hon Akinwale Hissa OlaniyiEgbedore

10. Hon Adegbayo Gbolahan MuyiwaEjigbo

11. Hon Olayera Jacob Elugbaju Ife Central

12. Hon Akinwole AkinwaleIfe East

13. Hon Ayoola Ebenezer AdeyebaIfe North

14. Hon Adegbite MufutauIfe South

15. Hon Abiodun SamuelIfedayo

16. Hon Hassan Kamol OkanlawonIfelodun

17. Hon Adeyemi AdebaraIla

18. Hon Olanrewaju BalogunIlesha East

19. Hon Olabode OluwasegunIlesha West

20. Hon Barr Adegoke OgunsolaIrepodun

21. Hon Okunola Jumoke EstherIrewole

22. Hon Odetunde Olagoke Michael Isokan

23. Hon Isola Kamoli OyeniyiIwo

24. Engr Ogundipe Moruf Obokun

25. Hon Adepoju Johnson OladeleOdo-Otin

26. Hon Olaleye Babatunde Ayofe Olaoluwa LG

27. Hon Mojeed Kule DaisiOlorunda

28. Hon Obeisun Ezekiel OlubunmiOriade

29. Hon Abolade Nureni AdekunleOrolu

30. Hon Onibonokuta SaheedOsogbo

31. Hon Lawal MojeedArea Council

ACCORD/PDP

1. Prof Wale Oladipo

2. Prince Kola Adewusi

3. Erelu Olusola Obada

4. Dr Olu Alabi

5. Alh Kazeem Akinleye

6. Alhaja Atinuke Oyawoye

7. Barr. Kamoru Ajisafe

8. Hon. Gbenga Onigbogi

9. Barr. Kolapo Alimi

10 .Rev. Bunmi Jenyo

1. Dr.B.T Salam

2. Alhaji Teslim Igbalaye

3. Aremo Kunle Alao

14. Barr. Dosu Babatunde

1. Apesin Lanre Kolade

2. Alhaji Rasaq Oyelami

3. DR Wale Boluwaduro

4. Mr Jamiu Olawumi

5. Hon Yemi Lawal

6. Alhaji Muniru Ranji

7. Alhaji Moshood Adeoti

22. Hon. Rasheed Aderibogbe

23. Hon. Dipo Eluwole

24. Hon Ayo Awolowo

25. Hon. Jola Akintola

26. Barr. Jimi Bada

27. Hon Soji Ajaigbe

28. Hon. Morufu Ayofe

29. Prof. Ademola Adeleke

30. Hon. Festus Adeyemi

31. Hon. Adenike Folasade Adeleke

32. Hon. Tola Faseru

33. Hon. Mayowa Adejoorin

1. Mr. Abiodun Ojo Bankole

2. Hon. Bayo Ogungbangbe

3. Mr Ephraim Sesan Olarewaju

4. Hon. Moshood Olagunju

5. Mr. Sola Ogungbile

6. Mr. Biyi Odunlade

7. Dr.K.K Akinroye

8. Dr. Adekunle Akindele

9. Hon Sarafa Akinyele

10. Hon Ebenezer Adeniyi

11. Prince Diran Odeyemi

12. Alh Tejuade Adisa

13. Mr. Mayowa Olodo

14. Mr Sunday Akanfe

15. Chief Kolade Adeleke

16. Hon Amusat Solanke

17. Mr Tope Mustapha

18. Uncle Funsho Isoka

19. Hon. Tunji Adeleke jnr

20. Hon. Yomi Adegoke Yomex

21. Hajia Hawa Ahmed

22. Alhaja Fausat Sarumi

23. Princess Boade

24. Mrs Yemi Ayodele

25. Alhaja Halid Sekinat Temilade

26. Odelade Sarafa Olarewaju

27. Hon Akin Ajetunmobi

61.. Barr Nurudeen Kareem

1. Mrs Emiola Omotoso

63.. Malllam Olawale Rasheed

1. Mrs Moji Omisore

PARTY EXCOs

1. Hon. Sunday Bisi

2. Pastor Victor Akande

3. Prince Bola Ajao

4. Hon Nathaniel Ojetola

5. Prince Adegoke Adesoji

6. Mrs Wunmi Otunla

7. Mr Gbenga Idowu

8. Barr Ebenezer Bolarinwa

9. Hon Ayodeji Areola

10. Hon Toba Alalade

11. Hon Adesoye Oyetunde

12. Hon Taye Ambali

13. Hon Tunde Abesin

14. Hon Akin Famuyide

15. Mr Paul Olakunle

16. Mr Tunde Badmus

17. Alh Adeyela Adeleke

18. Alh Y.K Idowu

19. Alhaji Al-Morufu Ajibolu

20. Hon. Jimoh Bello

21. Mr. Arini Babatunde

22. Hon. Agbeja Akinyemi

23. Mr. Segun Oni Babatunde

24. Pa Olayiwola Falabi

25. Prince Lamuye

26. Mrs Serifatu

27. Alhaji Amidu Olagoke

28. Engr. Yisa Odewale

29. Princess Awogbade Adekemi

30. Hon Ademola Oyebode

31. Elder Stephen Fajobi

ACCORD NASS MEMBERS

1. Sen Lere Oyewumi

2. Hon Bamidele Salam

3. Hon Adewale Morufu Adewale

4. Hon Clement Akanni

5. Hon Soji Adetunji

6. Hon Lukman Mudashiru

7. Hon Lanre Ladebo

ACCORD NASS CANDIDATES

1. Alh Ganiyu Olaoluwa

2. Hon Ibukun Fadipe

3. Hon Pelumi Olajengbesi

4. Hon Ibrahim Popoola Alabama

5. Hon Oluwatosin Eluwole

ACCORD HOUSE OF ASSEMBLY MEMBERS/CANDIDATES

1. RT Hon Adewale Egbedun

2. RT. Hon. Akinyoode Oyewusi

3. Hon Adewumi Kofoworola

4 Hon. Wale Akerele

1. Hon. Oladimeji Emmanuel

2. Hon. Ibraheem Azeez

3. Hon. Abolarin Kasope

4. Hon. Areoye Sanmi

5. Hon. Ogundiran Folorunso

6. Hon. Adewumi Adeyemi

7. Hon. Adeyemi Tajudeen

8. Hon Ajibola Olaide

9. Hon Fatunmise Olumide

10. Hon Olatunbosun Oladiran

11. Hon Adeoti Lawrence

12. Hon Bajepade Akinloye S

13. Hon. Abiola Waheed

14. Hon. Rabiu Adesina Atanda

15. Hon Ajibola Michael Oluksnmi

16. Hon. Lawal Bamidele

17. Barr. Taofeek Olayiwola

18. Hon Rotimi Ogunrinade

19. Hon. Awoyeye Abiola

20. Hon. Asagade Olujinmi

21. Hon. Elisha Oderinwale

22. Alhaji Nurudeen Emiloju

23. QS Adesoye Idowu

FORMER NASS MEMBERS

1. Rt Lasun Yusuf

1. Hon Debo Ayinde

2. Dr. Muyiwa Oladimeji

3. Hon Ismaila Kolawole

4. Hon Gbenga Onigbogi

5. Hon Emiola Fakeye

6. Hon Fasogbon

FORMER HOUSE OF ASSEMBLY MEMBERS

1. Rt Hon. Niyi Owolade

2. Hon Sola Oni

3. Rt Hon Ropo Oyewole

4. Hon. George Alabi

5. Hon. Adio Sulainon

6. Hon Bamisayemi Oladoyin

7. Hon Adegoke Hassan

8. Hon. Joshua Ogunleye

9. Hon Diran Ayanbeku

10. Hon. Sunday Oroniyi

11. Hon Lekan Oyediran

12. Hon Dipo Eluwole

13. Hon Niran Akanfe Atidade

LG CHAIRPERSON

1. Mr Alade Oluwarotimi Ibironke- Atakunmosa East

2. Hon. Dada Ajibola- Atakunmosa West

3. Mrs Felicia Adrniran- Ayedaade

4. Hon. Ogunbiyi Solomon- Ayedire

5. Prince Abayomi Aina- Boluwaduro

6. Hon Wasiu Babalola- Boripe

7. Hon Amodu Taiwo- Ede North

8. Hon. Lukman Afolabi- Ede South

9. Hon Adesanya Okunade- Egbedore

10. Mrs Raimi Adenike Nafisat- Ejigbo

11. Barr Rotimi Adeyenuwo- Ife Central

12. Hon Kayode Atolagbe- Ifedayo

13. Prince Haruna Odunyemi – Ife East

14. Hon Abiodun Sarafa Awotunde – Ifelodun

15. Hon Michael Akande- Ife North

16. Hon Aroke Muyiwa Aderemi – Ife South

17. Hon. Nasiru Jayeola- Ila

18. Hon. Taiwo Ilesanmi – Ilesa East

19. Hon. Adebanjo Oladiti – Ilesa West

20. Hon. Ajibade Sikiru – Irepodun

21. Hon .Jooda Babajide- Irewole

22. Hon Lateef Azeez Adrniran- Isokan

23. Hon. Moshood Kabiru Adekunle- Iwo

24. Hon. Agboola Olajire- Obokun

25. Hon. Adewale Adeyinka- Odo Otin

26. Hon Sadiq Samuel- Olaoluwa

27. Hon. Femi Kolade- Olorunda

28. Hon. Taiwo Adeyekun- Oriade

29. Hon. Fatai Alade- Orolu

30. Hon. Akande Taiwo- Osogbo

31. Hon Wale Adebayo- Area Office