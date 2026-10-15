2027: APC Releases Nationwide Campaign Rally Schedule

The All Progressives Congress (APC) has outlined planned activities across the 36 states and the Federal Capital Territory (FCT) in its nationwide campaign rally schedule released ahead of the 2027 general elections.

Naija News reports that the timetable released via 𝕏 on Thursday lists Kaduna State as the venue for the official campaign flag-off on October 24, 2026, with President Bola Tinubu expected to attend.

The campaign will continue in November, with rallies scheduled for Calabar on November 2, Gombe on November 3, Ado-Ekiti on November 5 and Port Harcourt on November 7.

Other November venues include Abakaliki on November 9, Akure on November 11, Benin City on November 12, Jos on November 14, Damaturu on November 16, Birnin Kebbi on November 17, Uyo on November 18, Awka on November 19 and Ibadan on November 21.

According to the post, the party is also scheduled to hold rallies in Maiduguri on November 25, Enugu on November 28, Bauchi on November 29 and Makurdi on November 30.

For December, the timetable lists Katsina on December 2, Abeokuta on December 3, Lafia on December 4, Sokoto on December 5, Umuahia on December 7 and Lokoja on December 8.

The rallies will move to Osogbo on December 9, Ilorin and Dutse on December 10, Asaba on December 12, Gusau on December 14, Yenagoa on December 15 and Minna on December 16.

Kano is scheduled for December 17, Jalingo for December 19, Abuja for December 21 and Owerri for December 30.

The party is also scheduled to hold rallies in Maiduguri on November 25, Enugu on November 28, Bauchi on November 29 and Makurdi on November 30.

See the full list below”