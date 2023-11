See Full List Of All Private Universities In Nigeria Approved By NUC

Nigeria now has one hundred and forty-seven private universities, following the recent provisional licences given to 37 more between January 1, 2023, and June 27, 2023, by the National Universities Commission (NUC).

Naija News reports that the latest data was obtained from the official website of the NUC, the regulatory body for universities in the country.

The increased number of private tertiary institutions across the 36 states and the Federal Capital Territory of the federation is said to have become necessary due to the quest for quality university education owing to industrial crises and issues of poor funding in the public tertiary education sub-sector.

Below is the updated list of 147 private universities in Nigeria as approved by the NUC.

1. Babcock University, Ogun State

2. Madonna University, Anambra State

3. Igbinedion University, Edo State

4. Bowen University, Osun State

5. Benson Idahosa University, Edo state

6. Covenant University, Ogun state

7. Pan-Atlantic University, Lagos State

8. American University of Nigeria, Adamawa State

9. Ajayi Crowther University, Oyo State

10. Al-Hikmah University, Ilorin, Kwara State

11. AI-Qalam University, Katsina, Katsina State

12. Bells University of Technology, Otta, Ogun State

13. Bingham University, New-Karu, Nasarawa State

14. Caritas University, Enugu, Enugu State

15. Crawford University, Igbesa, Ogun State

16. Crescent University, Abeokuta, Ogun State

17. Lead City University, Ibadan, Oyo State

18. Kwararafa University, Wukari, Taraba State

19. Redeemer’s University, Mowe, Ogun State

20. Renaissance University, Enugu, Enugu State

21. University of Mkar, Mkar, Benue State

22. Novena University, Ogume, Delta State

23. Joseph Ayo Babalola University, Ikeji-Arakeji, Osun State

24. Veritas University, Abuja, FCT

25. Achievers University, Owo, Ondo State

26. African University of Science & Technology, Abuja

27. Caleb University, Imota, Lagos State

28. Fountain University, Oshogbo, Osun State

29. Obong University, Obong Ntak, Akwa Ibom State

30. Tansian University, Umunya, Anambra State

31. Wesley University of Science & Technology, Ondo State

32. Western Delta University, Oghara, Delta State

33. Salem University, Lokoja, Kogi State

34. Afe Babalola University, Ado-Ekiti – Ekiti State

35. Godfrey Okoye University, Ugwuomu-Nike, Enugu State

36. Nigerian-Turkish Nile University, FCT Abuja

37. Oduduwa University, Ipetumodu, Osun State

38. Paul University, Awka, Anambra State

39. Rhema University, Obama-Asa, Rivers State

40 Wellspring University, Evbuobanosa, Edo State

41. Adeleke University, Ede, Osun State

42. Baze University, FCT Abuja

43. Landmark University, Omu-Aran, Kwara State

44. Glorious Vision University (formerly Samuel Adegboyega University), Ogwa, Edo State

45. McPherson University, Seriki Sotayo, Ajebo, Ogun State

46. Elizade University, Ilara-Mokin, Ondo State

47. Southwestern University, Oku Owa, Ogun State

48. Evangel University, Ebonyi State

49. Gregory University, Uturu, Abia State

50. Augustine University, Ilara, Lagos State

51. Chrisland University, Owode, Ogun State

52. Christopher University, Mowe, Ogun State

53. Hallmark University, Ijebu-Itele, Ogun State

54. Kings University Ode-Omu, Osun State

55. Michael & Cecilia Ibru University, Owhode, Delta State

56. Mountain Top University, Makogi/Oba, Ogun State

57. Ritman University, Ikot Ekpene, Akwalbom State

58. Summit University, Offa, Kwara State

59. Edwin Clark University, Kiagbodo, Delta State

60. Hezekiah University, Umudi, Imo State

61. Anchor University, Ayobo, Lagos State

62. Arthur Jarvis University, Akpabuyo, Cross River State

63. Clifford University, Abia State

64. Coal City University, Enugu state

65. Ojaja University, Ilorin, Kwara state

66. Dominican University, Ibadan, Oyo State

67. Kola Daisi University., Ibadan, Oyo State

68. Legacy University, Okija, Anambra State

69. Spiritan University, Neochi, Abia State

70. Precious Cornerstone, Ibadan, Oyo State

71. PAMO University of Medical Sciences, Port-Harcourt, Rivers State

72. Atiba University, Oyo, Oyo State

73. Eko University of Medical Sciences, Ijanikin, Lagos

74. Skyline University, Nigeria, Kano, Kano State

75. Greenfield University, Kasarami-Kaduna, Kaduna State

76. Dominion University, Ibadan, Oyo State

77. Trinity University, Laloko, Ogun State

78. Westland University, Iwo, Osun State

79. Topfaith University, Mkpatak, Akwa-Ibom State

80. Thomas Adewumi University, Oko-Irese, Kwara State

81. Maranatha University, Lekki, Lagos State

82. Ave-Maria University, Piyanko, Nasarawa State

83. AL-Istigama University, Sumaila, Kano State

84. Mudiame University, Irrua, Edo State

85. Havilla University, Nde-Ikom, Cross River State

86. Claretian University of Nigeria, Nekede, Imo State

87. Karl-Kumm University, Vom, Plateau State

88. Nok University, Kachia, Kaduna State

89. James Hope University, Lekki, Lagos state

90. Maryam Abacha American University of Nigeria, Kano, Kano State

91. Capital City University, Kano, Kano State

92. Ahman Pategi University, Patigi, Kwara State

93. University of Offa, Offa, Kwara State

94. Mewar University, Masaka, Nasarawa State

95. Edusoko University, Bida, Niger State

96. Philomath University, Kuje, Abuja

103. Sports University, Idumuje, Ugboko, Delta State

104. Baba-Ahmed University, Kano, Kano State

105. Saisa University Of Medical Sciences and Technology, Sokoto, Sokoto State

106. Nigerian British University, Asa, Abia State

107. Peter University, Achina-Onneh, Anambra State

108. Newgate University, Minna, Niger State

109. European University of Nigeria, Abuja, FCT

110. Northwest University, Sokoto, Sokoto State

111. Rayhaan University, Kebbi State

112. Muhammad Kamalud-Deen University, Ilorin, Kwara State

113. Sam Maris University, Supare, Ondo State

114. Aletheia University, Ago-Iwoye, Ogun State

115. Lux Mundi University, Umuahia, Abia State

116. Maduka University, Ekwegbe, Enugu State

117. Peaceland University, Enugu, Enugu State

118. Amadeus University, Amizi, Abia State

119. Vision University, Ikogbo, Ogun State

120. Azman University, Kano, Kano State

121. Huda University, Gusau, Zamfara State

122. Franco British International University, Kaduna, Kaduna State

123. Canadian University of Nigeria, Abuja, FCT

124. Miva Open University, Abuja, FCT

125. Gerar University of Medical Sciences, Imope-ljebu, Ogun State

126. British Canadian University, Obudu, Cross River State

127. Hensard University, Toru-Orua, Bayelsa State

128. Phoenix University, Agwada, Nasarawa State

129. Wigwe University, Isiokpo, Rivers State

130. Hillside University of Science and Technology, Okemesi Ekiti, Ekiti State

131. University on the Niger, Umunya, Anambra State

132. Elrazi University of Medical Sciences, Kano Kano State

133. Venite University, Iloro-Ekiti, Ekiti State

134. Shanahan University, Onitsha, Anambra State

135. The Duke Medical University, Calabar, Cross River State

136. Mercy Medical University, Iwara, Iwo, Osun State

137. Cosmopolitan University, Abuja, FCT

138. Iconic Open University, Sokoto, Sokoto State

139. West Midland Open University, Ibadan, Oyo State

140. Amaj University, Abuja, FCT

141. Prime University, Abuja, FCT

142. El-Amin University, Niger State

143. College of Petroleum and Energy Studies, Kaduna, Kaduna State

144. Jewel University, Gombe, Gombe State

145. Nigerian University of Technology and Management, Apapa, Lagos State

146. Al-Muhibbah Open University, Abuja, FCT

147. Al-Bayan University, Kogi state