Full List: Ikeja Areas Affected By The New Electricity Tariff

Advertisement

A comprehensive list of areas under Ikeja Electricity Distribution Company (IKEDC) that are affected by the new electricity tariff has been compiled.

Naija News reported earlier that the Nigerian Electricity Regulatory Commission (NERC) officially sanctioned a substantial hike in electricity prices for customers falling under the Band A classification.

The Vice Chairman of NERC, Musliu Oseni, disclosed this information in a statement earlier.

Customers in this category would be charged N225 per kilowatt-hour (KW/h), a significant increase from the previous rate of N66 electricity tariff.

Below is the list of 45 areas that fall within the Band A under IKEDC:

1. 11-IjuINJ-T2-Water Works Abule Egba WATER WORKS COMPOUND IJU

2. 11-IjuINJ-T1-Galilee Abule Egba OLOWOLAJUOGBON, POPOOLA, BEHIND ELLIOT AND PART OF OBAWOLE

3. 11-ShashaINJ-T1-Coker Estate Akowonjo COKER ESTATE ( SEGUN ADEKOYA AND UNITY STREET)

4. 11-HilltopINJ-T1-Hilltop Akowonjo (BOLA DADA, ANJORIN STREETS ) HILLTOP ESTATE

5. 11-AlimoshoINJ-T4-Akowonjo Akowonjo FAKOYA, ISIBA OLUWO & GORDLOVE

6. 11-AlimoshoINJ-T4-FHA Akowonjo 5TH AVENUE, 34 RD

7. 11-AlimoshoINJ-T8-Alimosho Akowonjo OLUWALOGBON & WILLIAMS ESTATE

8. 11-Adekunle FajuyiINJ-T1-Oduduwa Ikeja ADEKUNLE FAJUYI WAY, ODUDUWA WAY, ODUDUWA CRESCENT, SASEGBON STREET, SOBO AROBIODUN STREET, REMI FANI KAYODE AVENUE

9. 11-IlupejuINJ-T4-Ikorodu Ikeja APAPA OWORONSHOKI EXPRESSWAY, IKORODU ROAD, ISMAIL ESTATE, IYA OLOYE CRESCENT, IJAOLA STREET, ONIGBONGBO AKERELE STREET, ONIGBONGBO OLAIDE BENSON STREET, ONIGBONGBO

10. 11-PTCINJ-T2-Awuse Ikeja TOKUNBO MACAULAY, EMMANUEL KESHI, OGUNYE ZONE

11. 11-OjoduINJ-T1-Ojodu Ikeja ISHERI ROAD, OGUNNUSI STREET, AINA STREET, OREMETA STREET

12. 11-Adekunle FajuyiINJ-T1-Isaac John Ikeja ISAAC JOHN ROAD, LADOKE AKINTOLA STREET, OBA DOSUMU STREET, AJISAFE STREET

13. 11-OjoduINJ-T2-Express Ikeja OMOLE ESTATE, PHASE 1, ISERI ROAD, OMOFEDA STREET, BABATUNDE LADEGA STREET

14. 11-OgbaINJ-T1-Ijaye Ikeja IJAIYE HOUSING ESTATE, PENCINEMA, OBA OGUNJI ROAD, OGBA, LSDPC ESTATE, AGEGE, DIDEOLU ESTATE, OGBA, IJAIYE MEDIUM ESTATE, AGEGE IJAIYE ROAD, AGEGE, AKILO ROAD, OFF IJAIYE ROAD, DAIRY FARM ESTATE, IJAIYE ROAD

15. 11-OjoduINJ-T2-River Valley Ikeja OMOLE ESTATE, PHASE 1, ISERI ROAD, OMOFEDA STREET, BABATUDE LADEGA STREET

16. 11-MarylandINJ-T1-PTC Ikeja IKORODU ROAD, EMMANUEL STREET, MARYLAND, ADEREBIGBE SHITTA STREET, TOLA ADEWUNMI CRESCENT, WASINMI STREET, MOBOLAJI BANK ANTHONY WAY, SHONIBARE ESTATE, G.CAPPA ESTATE, MARYLAND CRESCENT

17. 11-OgbaINJ-T1-Isokoko Ikeja ADEYEMI STREET, OGBA, AJIGBOTINU STREET, OJOKORO, AGEGE, SHIABA STREET, AGEGE, OLUSEYE-ARE STREET, ABIOLA MODEL MARKET, OGBA

18. 11-Adeniyi JonesINJ-T1-Adeniyi Jones Ikeja ADENIYI JONES STREET, ADEKUNLE FAJUYI CRESCENT, ALLI BALOGUN STREET, AKINOLA COLE CRESCENT, LADIPO OLUWOLE STREET, ASHOGBON STREET

19. 11-PTCINJ-T1-Opebi Ikeja POLICE COLLEGE, IKEJA, MOBOLAJI BANK ANTHONY WAY IKEJA, TOYIN STREET, IKEJA, OLA AYINDE STREET, MKO ABIOLA CRESCENT, IKEJA, ESOMO CLOSE, OFF TOYIN STREET, TOKUNBO ALLI STREET, OLUFUNMILOLA OKIKIOLU STREET, ALABI CRESCENT, OFF TOYIN STREET

20. 11-IlupejuINJ-T1-Rida Plastic Ikeja RIDA PLASTIC INDUSTRIES, APAPA OWORONSHOKI EXPRESSWAY

21. 11-IlupejuINJ-T1-ATM Ikeja ALH ADEJUMO AVENUE ADEYEMI BERO CRESCENT

22. 11-SecretariatINJ-T2-Agidingbi Ikeja LATEEF JAKANDE ROAD AGIDINGBI ROAD, IKEJA

23. 11-SecretariatINJ-T2-UAC Ikeja BILLINGS WAY, OREGUN, MOBOLAJI JOHNSON AVENUE, ABAYOMI STREET, SANYAOLU STREET, NEW SECRETARIAT ROAD

24. 11-SecretariatINJ-T1-Omole Ikeja HAKEEM BALOGUN WAY, JUSTICE G.B.A. COKER ESTATE, ALAUSA, OBAFEMI AWOLOWO WAY, ALAUSA CIPM AVENUE, ALAUSA, CELESTIAL CHURCH STREET, AMARA OLU STREET

25. 11-OgbaINJ-T2-Ifako Ikeja ACME ROAD, OGBA, AKILO ROAD, OGBA, AJUMOBI STREET, WEMCO ROAD, OGBA, SURULERE STREET GUINNESS ROAD, OGBA, VANNI CLOSE, OGBA

26. 11-OgbaINJ-T2-Mangoro Ikeja AKANNI DOHERTY STREET, HENRY CARR AVENUE, ALH ALLI LANE, OGBA ROAD, AGEGE

27. 11-OgbaINJ-T3-Oba Akran Ikeja OBA AKRAN ROAD, SAPARA WILLIAMS STREET

28. 11-OdogunyanINJ-T2-Odokekere Ikorodu OLD IKORODU SHAGAMU ROAD, NAZARETH ROAD, AGODO ALARA COMMUNITY, EZE STREET, UNITY ROAD, POWERLINE ROAD, 2ND SAWMILL WOOD MARKET ODOKEKERE, IREAKARI IGBOSORO COMMUNITY, FOKANBALE COMMUNITY, COMFORT CDA.

29. 11-OdogunyanINJ-T1-Centex Ikorodu ISOCARE INDUSTRIES ROAD, MATECO INDUSTRIES WEST AFRICA, INDUSTRIAL ESTATE ODONGUYAN.

30. 11-Lagos HomsINJ-T1-Estate Oshodi LAGOS HOMES ESTATE ALONG LASU-ISHERI ROAD

31. 11-ItireINJ-T2-Canal Oshodi LATEEF ADEGBOYEGA STREET, NIYI ONILARI STREET, AGO PALACE WAY

32. 11-MagodoINJ-T1-Emmanuel Keshi Shomolu KOLA AMODU/BASHIRU SHITTU

33. 11-MagodoINJ-T1-Shangisha Shomolu TOKUNBO MACAULAY, EMMANUEL KESHI, OGUNYE ZONE

34. 11-MarylandINJ-T1-Okupe Shomolu AROWOJOGBE ESTATE,SUNMOLA,IBIRONKE,OKUNOLA AINA,AJOSE

35. 11-MagodoINJ-T1-Owulade Shomolu ABAYOMI OWULADE,ADETOROADELAJA

36. 11-IgbobiINJ-T3-Railway Shomolu ADESHINA STREET, PART OF TINUBU ROAD, PART OF VONO ROAD, KAYODE

37. 11-IgbobiINJ-T2-Igbobi Shomolu NATIONAL ORTHOPAEDIC HOSPITAL

38. 11-IgbobiINJ-T2-Market Shomolu SHIPEOLU STREET, OGUNTOLU, AND EYO STREET.

39. 11-MagodoINJ-T2-Bashiru Shomolu BASHIRU SHITTU, OMOLE PHASE 2 ESTATE, CMD ROAD

40. 11-MarylandINJ-T3-Demurin Shomolu IKOSI ROAD, ALADELOLA, TAIKE, SOME PART OF KETU BUS STOP, HASSAN STREET

41. 11-IlupejuINJ-T3-Coker Shomolu ASSOCIATION AVENUE, COKER ROAD, OLORUNFUMI STREET, OREMEJI, WILMER ESTATE.

42. 11-Ilupeju BypassINJ-T1-Bypass Shomolu ILUPEJU BYPASS, UPPER PART OF OF TOWN PLANNING,

43. 11-Ilupeju BypassINJ-T1-Obanikoro Shomolu OLATUNDE AYOOLA,JOF ESTATE,TREM CHURCH,OBANIKORO ESTATE,IKORODU ROAD.

44. 11-IlupejuINJ-T3-Palmgrove Shomolu PALMGROOVE ESTATE,IKORODU ROAD,AFOLABI LESSI,OLUSOJI IDOWU.

45. 11-Ilupeju BypassINJ-T1-Industrial Shomolu TOWN PLANNING, SURA MOGAJI, ESTHER OSHINYEMI, INDUSTRIAL AVENUE.