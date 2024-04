Advertisement

The parliament of the Economic Community of West African States (ECOWAS) is made up of 115 representatives from the 15 member countries.

Lawmakers from Nigeria, Benin Republic, Burkina Faso, Cape Verde, Cote D’ Ivoire, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea Bissau, Liberia, Senegal and Sierra Leone were inaugurated on Thursday as members of the Sixth Legislature of the ECOWAS.

Below is the list of Nigerian legislators in the 6th ECOWAS parliament.

1. Hon. Barau JIBRIN

2. Hon. Mohammed Ali NDUME

3. Hon. Osita NGWU

4. Hon. Onyeka Peter NWEBONYI

5. Hon. Ireti Heebah KINGIBE

6. Hon. Natasha AKPOTI-UDUAGHAN

7. Hon. Sadiq Suleiman UMAR

8. Hon. Idiat Oluranti ADEBULE

9. Hon. Sharafadeen ALI

10. Hon. Jimoh IBRAHIM

11. Hon. Ipalibo Harry BANIGO

12. Hon. Aniekan BASSEY

13. Hon. Asuquo EKPENYONG

14. Hon. Osita Banaventure IZUNASO

15. Hon. Lawal Adamu USMAN

16. Hon. Ibrahim LAMIDO

17. Hon. David S.U JIMKUTU

18. Hon. Benjamin KALU

19. Hon. Ahmed IDRIS

20. Hon. Dawodu BASHIRU

21. Hon. Awaji-Inombek Dagomie ABIANTE

22. Hon. Bamidele SALAM

23. Hon. Canice MOORE NWACHUKWU

24. Hon. Munachim UMEZURUIKE

25. Hon. Usman Auyo IBRAHIM

26. Hon. Ahmed MUNIR

27. Hon. Zakariya Dauda YAMPA

28. Hon. Sani NAZIFI

29. Hon. Paschal A. AGBODIKE

30. Hon. Mohammed ABUBAKAR AHMED

31. Hon. Udeogalanya Peter ANIEKWE

32. Hon. Sulaiman Abubakar GUMI

33. Hon. Blessing AMADI

34. Hon. Zainab GIMBA

35. Hon. Blessing ONUH

The ECOWAS Parliament which was established under Articles 6 and 13 of the ECOWAS revised treaty of 1993.