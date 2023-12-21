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Tinubu Govt Appoints New Directors In Aviation Sector To Replace Sacked Ones (Full List)
The federal government under the leadership of President Bola Tinubu has announced the appointment of some new directors for agencies under the Ministry of Aviation and Aerospace Development.
The newly appointed directors will replace some of those sacked in the Aviation sector last week while a new Directorate called the Cargo Services has been created at the Federal Airport Authority of Nigeria (FAAN).
The fresh development was contained in a statement on Thursday by the Head, Press and Public Affairs, Federal Ministry of Aviation and Aerospace Development, Odutayo Oluseyi.
The statement noted that the list of appointments was released by the Minister of Aviation and Aerospace Development, Festus Keyamo in line with the Renewed Hope Agenda of President Bola Ahmed Tinubu.
The new appointments take effect immediately.
The statement reads: “In line with the Renewed Hope Agenda of Mr. President Bola Ahmed Tinubu, the Honourable Minister of Aviation and Aerospace Development, Festus Keyamo SAN, CON, FCIArb. (U.K), has released the list of newly appointed Directors of the Agencies under the Ministry.
“All the newly appointed Directors are to get in touch with the Director, Human Resource Department of the Ministry of Aviation and Aerospace Development to collect their letters of appointment as the appointment is with immediate effect.
“Also a new Directorate called the Cargo Services has been created at the Federal Airport Authority of Nigeria to ameliorate issues besetting the sector.”
Below is the full list of appointees.
NIGERIAN METEOROLOGICAL AGENCY (NIMET):
1 PROF VINCENT EZIKORNWOR WELI DIRECTOR, WEATHER SERVICES
2 PROF ODJUGO PETER AKPODIOGAGA OVUYOVWIROYE DIRECTOR, RESEARCH AND TRAINING
3 ONYEGBULE GLORY AMARACHI DIRECTOR, APPLIED METEOROLOGICAL SERVICES
4 ABDULKAREEM HAMID OLAYINKA DIRECTOR, ENGINEERING AND TECHNICAL SERVICES
5 FUNKE ADEBAYO AROWOJOBE DIRECTOR, PUBLIC AFFAIRS AND CONSUMER PROTECTION
6 SHOLA GABRIEL DIRECTOR, LEGAL SERVICES/ COMPANY SECRETARY
7 NASIRU SANI DIRECTOR, HUMAN RESOURCES AND ADMINISTRATION
8 ALEX AKOJI YUSUF DIRECTOR, FINANCE AND ACCOUNTS
9 AIRIOHUODION HENRY OMONZOJIE DIRECTOR, CORPORATE SERVICES
NIGERIA CIVIL AVIATION AUTHORITY (NCAA):
1 ENGR BALANG GODWIN DIRECTOR, AERODROME AND AIRSPACE STANDARDS
2 YINKA BOBOYE DIRECTOR, AIR TRANSPORT REGULATIONS
3 CAPT. DONALD SPIFF DIRECTOR, OPERATIONS, LICENSING AND TRAINING
4 MICHAEL ACHIMUGU DIRECTOR, PUBLIC AFFAIRS AND CONSUMER PROTECTION
5 OMOGO BERNARD ONWE CHINEDU DIRECTOR, AVSEC REGULATION
6 OLUFEMI ODUKOYA DIRECTOR, FINANCE AND ACCOUNTS
7 ENGR. VICTOR GOYEA DIRECTOR, AIRWORTHINESS STANDARDS
8 BARR MARY TUFANO DIRECTOR, LEGAL SERVICES/ COMPANY SECRETARY
9 ANASTASIA GBEM DIRECTOR, HUMAN RESOURCES AND ADMINISTRATION
10 HORATIUS EGWA DIRECTOR, SPECIAL DUTIES
11 REBECCA EYIUCHE AGHADINAZU DIRECTOR, CORPORATE SERVICES
NIGERIAN AIRSPACE MANAGEMENT AGENCY (NAMA):
1 MUONEMEH NDUBUISI LOTENNA DIRECTOR, FINANCE AND ACCOUNTS
2 JOHN TAYO DIRECTOR, OPERATIONS
3 ABIMBOLA LADIPO DIRECTOR, HUMAN RESOURCES AND ADMINISTRATION
4 ENGR IJEOMA IHENACHOR DIRECTOR, SAFETY ELECTRONIC AND ENGINEERING SERVICES
5 RITA ISEMIUHONMON EGBADON DIRECTOR, LEGAL SERVICES/COMPANY SECRETARY
6 ABDULAHI MUSA DIRECTOR, PUBLIC AFFAIRS AND CONSUMER PROTECTION
7 ABBA AHMAD DIRECTOR, SPECIAL DUTIES
8 IBRAHIM ALIYU DIRECTOR CORPORATE SERVICES
NIGERIAN SAFETY INVESTIGATION BUREAU (NSIB):
1 ENGR ABDULAHI BABANYA DIRECTOR, ENGINEERING SERVICES
2 ODITA FRANCIS ISIOMA DIRECTOR, OPERATIONS
3 ENGR NWOBU PATRICK DIRECTOR, TRANSPORT INVESTIGATION
4 ESOSA EREMWANARUA DIRECTOR, LEGAL SERVICES/ COMPANY SECRETARY
5 ENGR LAWAL ABDULMUMIN DIRECTOR, HUMAN RESOURCES
6 MRS BIMBO OLAWUNMI OLADEJI DIRECTOR, PUBLIC AFFAIRS AND CONSUMER PROTECTION
7 DR MRS OKUNDAYE-OKE ITOHAN FOLAKE DIRECTOR, FINANCE AND ACCOUNTS
8 BARO HENRY MINABOWANRE DIRECTOR, CORPORATE SERVICES
FEDERAL AIRPORTS AUTHORITY OF NIGERIA (FAAN):
1 ENGR. MUNIRU ADEJARE ABIOLA DIRECTOR, ENGINEERING SERVICES
2 CAPT. ABDULLAHI MOHMOOD DIRECTOR, AIRPORT OPERATIONS
3 AYODELE OLATIREGUN DIRECTOR, FINANCE AND ACCOUNTS
4 LUQMAN OLATUBOSUN ENIOLA DIRECTOR, HUMAN RESOURCES AND ADMINISTRATION
5 IGBAFE AFEGBAI DIRECTOR, AVIATION SECURITY SERVICES
6 MRS BRIDGET GOLD DIRECTOR, LEGAL SERVICES/ COMPANY SECRETARY
7 JENSEN ASABA DIRECTOR, CORPORATE SERVICES
8 OBIAGELI ORAH DIRECTOR, PUBLIC AFFAIRS AND CONSUMER PROTECTION
9 HENRY AGBEBIRE DIRECTOR, SPECIAL DUTIES
10 ADEBOLA JOY AGUNBIADE DIRECTOR, COMMERCIAL AND BUSINESS DEVELOPMENT
11 TO BE APPOINTED SHORTLY DIRECTOR, CARGO SERVICES