CJN Swears In 68 Senior Advocates Of Nigeria

The Chief Justice of Nigeria (CJN), Justice Kudirat Kekere-Ekun, on Monday administered the oath to 68 legal practitioners elevated to Senior Advocate of Nigeria.
The ceremony formed part of activities marking the commencement of the 2026/2027 legal year.
The recipients comprise 67 advocates and one academic, Prof. Nnamdi Onyeka Obiaraeri.
The Legal Practitioners’ Privileges Committee approved their elevation during its 174th plenary session in Abuja in July.
The 67 advocates, presented in order of seniority at the Bar, are:
Ibrahim Gamdeh Adamu
Jude Chukwuemeka Okafor
Godwill Achibong Umoh
Sunday Samuel Obende
Adebayo Olugbenga Adaralegbe
Jimson Ejovi Okodaso
Olalekan Lawrence Bade-John
Olaotan Thomas Olusegun
Philemeon Audu Daffi
Adenrele David Adegborioye
James Eromosele Agbonhese
Alexander Nduka Muoka
Onome Okodiya
Emmanuel Akunke Akomaye
Ikhide Ehighelua
Mas’ud Mobolaji Alabelewe
Ogunmuyiwa Olayinka Balogun
Anthony Auditz Iroagalachi
Mohammed Tajudeen Mohammed
Odion Peter Odia
Gbemiga Adaramola
Moses Okoh Onyilokwu
Charles Azubuike Obodozie
Hakeem Obafemi Agaba
Bimbo Felix Atilola
Okechukwu Steve Emelieze
Joshua Demilade Olaniyan
Igonikon Abiola Adekunle
Christian Nnadozie Nwokorie
Sadiku Momoh Ilegieuno
Sarafa Kolawole Idowu
Olujoke Enitan Aliu
Oliver Onyenucheya Amuzie
Adebisi Emmanuel Adeniyi
Faruk Abdullah
Sagir Gezawa Suleiman
Ifeanyi Godwin Ezeuko
Adebayo Folorunsho Ologe
Sabiu Gumba Adamu
Eric Keme-Egolukumor Omare
Soibi Ideriah Ovia
Somina Peter Johnbull
Chinedum Ikenna Umeche
Emmanuel Eghiegba Ekhasemomhe
Mohammed El-Hassan Sheriff
Junaidu Bello Marshall
Olawale Sunday Fapohunda
Adebiyi Alaba Adetoboye
Senior Sulyman Ibrahim
Agba Eimunjeze
Ayobamidele Oyekunle Akande
Adetunji Taiwo Adedoyin Adeniyi
Olamide Moigbotoluwa Adekunle
Umaru Yunusa
Akorede Habeeb Lawal
Darlington Nnabuike Ozurumba
Nnaemeka Francis Patrick Egonu
Kayode Orire Omosehin
Mitchel Akinrinsola Aribisala
Bolu Agbaje Akadri
Oluwaseun Asimiyu Alao
Olugbenga Olusanya Ajala
Mustapha Olayinka Ajenifuja
Afees Hassan Adebayo
Mohammed Abiodun Adelodun
Jonathan Akintola Makinde
Olajide Salami
Prof Nnamdi Onyeka Obiaraeri is the sole recipient in the academic category.
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