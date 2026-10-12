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CJN Swears In 68 Senior Advocates Of Nigeria

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By Enioluwa Adeniyi
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Chief Justice of Nigeria, Justice Kudirat Kekere-Ekun
Chief Justice of Nigeria, Justice Kudirat Kekere-Ekun

Key Takeaways

  • Chief Justice of Nigeria, Justice Kudirat Kekere-Ekun, on Monday swore in 68 legal practitioners elevated to Senior Advocate of Nigeria.
  • The swearing-in marked activities for the 2026/2027 legal year, after the Legal Practitioners’ Privileges Committee approved the elevations in Abuja in July.
  • The new SANs include 67 advocates listed by seniority at the Bar and one academic, Prof. Nnamdi Onyeka Obiaraeri, as the sole academic recipient.

The Chief Justice of Nigeria (CJN), Justice Kudirat Kekere-Ekun, on Monday administered the oath to 68 legal practitioners elevated to Senior Advocate of Nigeria.

The ceremony formed part of activities marking the commencement of the 2026/2027 legal year.

The recipients comprise 67 advocates and one academic, Prof. Nnamdi Onyeka Obiaraeri.

The Legal Practitioners’ Privileges Committee approved their elevation during its 174th plenary session in Abuja in July.

The 67 advocates, presented in order of seniority at the Bar, are:

Ibrahim Gamdeh Adamu

Jude Chukwuemeka Okafor

Godwill Achibong Umoh

Sunday Samuel Obende

Adebayo Olugbenga Adaralegbe

Jimson Ejovi Okodaso

Olalekan Lawrence Bade-John

Olaotan Thomas Olusegun

Philemeon Audu Daffi

Adenrele David Adegborioye

James Eromosele Agbonhese

Alexander Nduka Muoka

Onome Okodiya

Emmanuel Akunke Akomaye

Ikhide Ehighelua

Mas’ud Mobolaji Alabelewe

Ogunmuyiwa Olayinka Balogun

Anthony Auditz Iroagalachi

Mohammed Tajudeen Mohammed

Odion Peter Odia

Gbemiga Adaramola

Moses Okoh Onyilokwu

Charles Azubuike Obodozie

Hakeem Obafemi Agaba

Bimbo Felix Atilola

Okechukwu Steve Emelieze

Joshua Demilade Olaniyan

Igonikon Abiola Adekunle

Christian Nnadozie Nwokorie

Sadiku Momoh Ilegieuno

Sarafa Kolawole Idowu

Olujoke Enitan Aliu

Oliver Onyenucheya Amuzie

Adebisi Emmanuel Adeniyi

Faruk Abdullah

Sagir Gezawa Suleiman

Ifeanyi Godwin Ezeuko

Adebayo Folorunsho Ologe

Sabiu Gumba Adamu

Eric Keme-Egolukumor Omare

Soibi Ideriah Ovia

Somina Peter Johnbull

Chinedum Ikenna Umeche

Emmanuel Eghiegba Ekhasemomhe

Mohammed El-Hassan Sheriff

Junaidu Bello Marshall

Olawale Sunday Fapohunda

Adebiyi Alaba Adetoboye

Senior Sulyman Ibrahim

Agba Eimunjeze

Ayobamidele Oyekunle Akande

Adetunji Taiwo Adedoyin Adeniyi

Olamide Moigbotoluwa Adekunle

Umaru Yunusa

Akorede Habeeb Lawal

Darlington Nnabuike Ozurumba

Nnaemeka Francis Patrick Egonu

Kayode Orire Omosehin

Mitchel Akinrinsola Aribisala

Bolu Agbaje Akadri

Oluwaseun Asimiyu Alao

Olugbenga Olusanya Ajala

Mustapha Olayinka Ajenifuja

Afees Hassan Adebayo

Mohammed Abiodun Adelodun

Jonathan Akintola Makinde

Olajide Salami

Prof Nnamdi Onyeka Obiaraeri is the sole recipient in the academic category.

Author:

Enioluwa Adeniyi
Enioluwa Adeniyi

Assistant Editor @Naija News, Industrial psychologist, Vocalist, Music Director, Musician. Email: [email protected]

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