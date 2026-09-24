VP Shettima Takes Nigeria’s Message To the World | FULL UNGA 2026 SPEECH
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Author:
George Oshogwe Ogbolu is a Digital Media Strategist | Content Writer | Journalist | New Media Influencer | Proofreader and Editor at Naija News| Contact: [email protected]
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