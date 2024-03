Names Of Revoked Bureaux De Change Operators (Full List)

The Central Bank of Nigeria (CBN) has revoked the licenses of 4,173 Bureaux De Change (BDC) operators.

Naija News reported that the CBN made this known in a statement on Friday by its acting Director, Corporate Communications, Sidi Ali, Hakama.

It said the decision is in the exercise of the powers conferred on it under the Bank and Other Financial Institutions Act (BOFIA) 2020, Act No. 5, and the Revised Operational Guidelines for Bureaux De Change 2015 (the Guidelines).

The CBN stated that the affected institutions failed to observe at least one of its regulatory provisions, which include payment of all necessary fees, including licence renewal, within the stipulated period in line with the Guidelines.

Rendition of returns in line with the Guidelines and compliance with guidelines, directives and circulars of the CBN, particularly Anti-Money Laundering (AML), Countering the Financing of Terrorism (CFT) and Counter-Proliferation Financing (CPF) regulations.

The apex bank disclosed that it is revising the regulatory and supervisory guidelines for Bureau de Change operations in Nigeria.

Below are the names of revoked BDC Operators.

1 10-20 TIMES BDC LTD

2 1717 BDC LTD

3 19TH BDFC LTD

4 1HR BDC LTD

5 1ST MONEY EXCHANGE BDC LTD

6 2017 BDC LTD

7 2019 BDC LTD

8 2022 BDC LTD

9 205 INNOVATIVE BDC LTD (FORMERLY TUGE BDC LTD)

10 360 EXCHANGE BDC LTD

2132 KAIKA BDC LTD

2133 KAIRAM GLOBAL BDC LTD

2134 KAISER BDC LTD

2135 KAITA MONEY RESOURCES BDC LTD

2136 KAKATA BMCC BDC LTD

2137 KALANSAWI BDC LTD

2138 KALEEDGE BDC LTD

2139 KALEEDIL GLOBAL BUREAU DE CHANGE LTD

2140 KALEEDIL GLOBAL BDC LTD

2141 KALILU AHMED BDC LTD

2142 KALKAL GLOBAL BDC LTD

2143 KAMBIYA BDC LTD

2144 KAMFOS BDC LTD

2145 KAMKAZ BDC LTD

2146 KANABSON BDC LTD

2147 KANARI BDC LTD

2148 KANDATA BDC LTD

2149 KANEM EMPIRE BDC LTD

2150 KANEX BDC LTD

2151 KANGIRE BDC LTD

2152 KANKAROFI SARKI BDC LTD

2153 KANNAN BDC LTD

2154 KANONE BDC LTD

2155 KANSAS BDC LTD

2156 KANSI BDC LTD

2157 KARABUK BDC LTD

2158 KARAFA BDC LTD

2159 KARAMA BDC LTD

2160 KARON BDC LTD

2161 KASIKWE UNIVERSAL BDC LTD

2162 KASIM BDC LTD

2163 KASIM UMAR BDC LTD

2164 KATCO BDC LTD

2165 KATECO BDC LTD

2166 KATFOREX BDC LTD

2167 KAWASA STANDARD FOREX BDC LTD

2168 KAYLAN BDC LTD

2169 KAZEEM BDC LTD

2170 KAZJID BDC LTD

2171 KBM HAFIZUNS BDC LTD

2172 KBS INVESTMENT BDC LTD

2173 KBZ CLEAN EXCHANGE BDC LTD

2174 KCB BDC LTD

2175 KEFAM BDC LTD

2176 KENDO BDC LTD

2177 KENMARK BDC LTD

2178 KENNOD GLOBAL BDC LTD

2179 KENNY RICH BDC LTD

2180 KENSINGTON BDC LTD

2181 KENT NEW FX BDC LTD

2182 KERAMOS BDC LTD

2183 KERICS BDC LTD

2184 KERZEMMA BDC LTD

2185 KESBE BDC LTD

2186 KEYPOINT BDC LTD

2187 KGM BDC LTD.

2188 KHADIJIMA BDC LTD

2189 KHAFZAS BDC LTD

2190 KHAIR BDC LTD

2191 KHALIFA BDC LTD

2192 KHAYIMAN FOREX BDC LTD

2193 KHUDASHI INTERNATIONAL BDC LTD

2194 KIDDER HILL BDC LTD

2195 KIDSVILLA BDC LTD

2196 KIMIYA BDC LTD

2197 KINETIC BC LTD

2198 KING DOUBRA BDC LTD

2199 KING GEORGE BDC LTD

2200 KINGFISHER BDC LTD

2201 KINGS & QUEENS BDC LTD

2202 KINGSTAU BDC LTD

2203 KINGSTUAL CONCEPT BDC LTD.

2204 KINGTRADE BDC LTD

2205 KINKING BDC LTD

2206 KIRFOWA BDC LTD

2207 KIRKI BDC LTD

2208 KISS GLOBAL VENTURES BDC LTD

2209 KKT BDC LTD

2210 KLEAR BDC LTD

2211 KLEMSON BDC LTD

2212 KNEECAP BDC LTD

2213 KOFANA BDC LTD

2214 KOHINOOR BDC LTD

2215 KOKOMAS BDC LTD

2216 KOLA AMBACO BDC LTD

2217 KOMAS MEGA BDC

2218 KOMESTICAL BDC LTD

2219 KOMOWAY BDC LTD

2220 KON INVESTMENT AND FIN TRUST LTD

2221 KONINK BDC LTD

2222 KONOK BDC LTD

2223 KONTEMPRENEUR EFEX BDC LTD

2224 KOSHERION CONCEPT BDC LTD

2225 KOSSUTH BDC LTD

2226 KPAKPAI BDC LTD

2227 KRAFTH BDC LTD

2228 KRESTO PACO BDC LTD

2229 KRIST CLEAN EXCHANGE BDC LTD

2230 KRUGER EXCHANGE BDC LTD

2231 KUBRAH BDC LTD

2232 KUFURDU BDC LTD

2233 KUGURU BDC LTD

2234 KUME BDC LTD

2235 KUNYA MATASA BDC LTD

2236 KURE BDC BDC LTD

2237 KURFI BUREAU DC

2238 KURNA BDC LTD.

2239 KURNA CLEAN BDC LTD

2240 KURNA CLEAN EXCHANGE BDC LTD

2241 KURUBO BDC LTD

2242 KUSOTO BDC LTD

2243 KUTUM BAWA BDC LTD

2244 KUYEEMA CONCEPT BDC LTD

2245 KUZOO BDC LTD

2246 KWAIRANGA BDC LTD

2247 KYABO LINK BDC LTD

2248 KYALESU BDC LTD

2249 KYOTO FX BDC LTD

2250 L. MATO BDC LTD

2251 L.B NAKURA BDC LTD

2252 L.K.G. BDC LTD

2253 L.L.D. BDC LTD

2254 LABAN LINK BDC LTD

2255 LABORATE BDC LTD

2256 LACOSTE BDC LTD

2257 LACROSSE BDC LTD

2258 LACUNA BDC LTD

2259 LADAN BDC LTD

2260 LADOD FOREX BDC LTD

2261 LAGOON BDC LTD

2262 LAGUE XTR BDC LTD

2263 LAIJAM UMAM BDC LTD

2264 LAKANAT BDC LTD

2265 LAKE CHAD BDC LTD

2266 LAKEVIEW GLOBAL BDC LTD

2267 LAMAD BDC LTD

2268 LAMBERHILL BDC LTD

2269 LAMBLIGHT BDC LTD

2270 LAMSA BDC LTD

2271 LAMSHADE BDC LTD

2272 LANA INTERNATIONAL BDC LTD

2273 LANDGOLD BDC LTD

2274 LANDOWNER BDC LTD

2275 LANDSLIDE BDC LTD

2276 LANE BDC LTD

2277 LANTAI BROTHER BDC LTD

2278 LANTEX BDC LTD

2279 LANZHOU FOREX BDC LTD

2280 LARGELY BDC LTD

2281 LARGENT OKOR BDC LTD

2282 LARREATH BDC LTD

2283 LARRIZ INTERNATIONAL NIG LTD

2284 LASH FEEZ BDC LTD

2285 LASHFEEZ GLOBAL FOREX BDC LTD

2286 LASHFEEZ REAL EXCHANGE BDC LTD

2287 LASIL INTERNATIONAL BDC LTD

2288 LAUNDRES BDC LTD

2289 LAZSUMMIT BDC LTD

2290 LAZULI BDC LTD

2291 LEAD BDC LTD

2292 LEADERSHIP BDC LTD

2293 LEAGUE SUMMIT FX BDC LTD

2294 LEATHERLEAF BDC LTD

2295 LEBRILLS BDC LTD

2296 LECO BDC LTD

2297 LEEDS UNITED BDC LTD

2298 LEEP BDC LTD

2299 LEGACY BDC LTD

2300 LEGEND CLEAN EXCHANGE BDC LTD

2301 LEKSBAN BDC LTD

2302 LENDDRUM BDC LTD

2303 LEONARDS BDC LTD

2304 LERTED BDC LTD

2305 LEVENTIS BDC LTD

2306 LEXANTECK BDC LTD

2307 LEXICON BDC LTD

2308 LEXMARK BDC LTD

2309 LEXUS BDC LTD

2310 LEY BDC LTD

2311 LIBERTY BDC LTD

2312 LIBRA BDC LTD

2313 LIBSOL BDC LTD

2314 LIFE FOUNDATION BDC

2315 LIFE GLOBAL CASH BDC LTD

2316 LIFE TIME FOREX BDC LTD

2317 LIFESPRING BDC LTD

2318 LIMITATION BDC LTD

2319 LINCOLN BDC LTD

2320 LINCOLN STERLING BDC LTD

2321 LINCROL EXCHANGE BDC LTD

2322 LINDERLOF BDC LTD

2323 LINDOSGAL GLOBAL BDC LTD

2324 LINE-HOME BDC LTD

2325 LINK FINE BDC LTD

2326 LINK FUND BDC

2327 LINKAGE BDC LTD

2328 LINKS NICE TREND BDC LTD

2329 LINKS ULTIMATE STANDARD BDC LTD

2330 LION SHARE INVESTMENT BDC LTD

2331 LIPE LINE BDC LTD.

2332 LIQUID ASSETS BDC LTD

2333 LIQUID BDC LTD

2334 LISA NEW FX BDC LTD

2335 LITE UP BDC LTD

2336 LITECOIN FOREX BDC LTD

2337 LITTLE ROCK BDC LTD

2338 LIVE ON BDC LTD

2339 LIVERPOOL BDC

2340 LIVERY BDC LTD

2341 LIXEN BDC LTD

2342 LIZANN BDC LTD

2343 LLOYDS BDC LTD

2344 LLYNMASE BDC LTD

2345 LOCKWOOD BDC LTD

2346 LOCUST VALLEY BDC LTD

2347 LOFT BUREAU DC LTD

2348 LOGICAL SMART BDC LTD

2349 LOHI BDC LTD

2350 LOLLYFIELD BDC LTD

2351 LOMBARDY BDC LTD

2352 LONGBLACK BDC LTD

2353 LONGSHOW BDC LTD

2354 LONSOLID LINKS BDC LTD

2355 LOOKING AND SEEING BDC LTD

2356 LORDMIKE BDC LTD

2357 LORDSVILLE BDC LTD

2358 LORENZO BDC LTD

2359 LORISA BDC LTD

2360 LOTUS BDC LTD

2361 LOUEZ BDC LTD

2362 LOVERS BDC LTD

2363 LOVONUS BDC LTD

2364 LOVUS BDC LTD

2365 LOYALTY FOREX EXCHANGE BDC LTD

2366 LSF DINNE BDC LTD

2367 LUCID BUREAU DC LTD

2368 LUCKYWAY BDC

2369 LUGIN BDC LTD

2370 LUKAD BDC LTD

2371 LUKURAD EXCHANGE BDC LTD

2372 LUMEN CHRIST BDC LTD

2373 LUNGUN GARKE BDC LTD

2374 LUPHULLS BDC LTD

2375 LURIDES FINANCE BDC LTD

2376 LUSH HOME BDC LTD

2377 LUZONNE BIO BDC LTD

2378 LYNX BDC LTD

2379 M & B VENTURES BDC LTD

2380 M & D BDC LTD

2381 M & M BUREAU DE CHANGE LTD

2382 M & M BDC LTD

2383 M & S MONEY RESOURCES BDC LTD

2384 M.Z DIAMOND FX BDC LTD

2385 MA ARUF MIKA ILA BDC

2386 MABA FX EXCHANGE BDC LTD

2387 MABKO TRUST BDC LTD

2388 MABRUR BDC LTD

2389 MACCELSFIELD BDC LTD

2390 MACDUFF GLOBAL BDC LTD

2391 MACEDON BDC LTD

2392 MACHINE BDC LTD

2393 MACOL BDC LTD

2394 MACSTEPHENSON INVESTMENT BDC LTD

2395 MADAKA BDC LTD

2396 MADATAI BDC LTD

2397 MADELYN BDC LTD

2398 MADIBA BDC LTD

2399 MADOBIYA BDC LTD

2400 MADONNA BDC LTD

2401 MADRID BDC LTD

2402 MAFFICK BDC LTD

2403 MAFIGE BDC LTD

2404 MAGDAZ BDC LTD

2405 MAGLITTO BDC LTD

2406 MAGMA TRADING BDC LTD

2407 MAGNIFICENT BDC LTD

2408 MAHA BDC LTD

2409 MAHABA GLOBAL EXCHANGE BDC LTD

2410 MAHARAZ BDC LTD

2411 MAI AUDUGA BDC LTD

2412 MAI BURGAMA BDC

2413 MAI DANMUBI BDC LTD

2414 MAI SHUNI ULTIMATE TRUST BDC LTD

2415 MAIBAZAWA BDC LTD

2416 MAICONS FX BDC LTD

2417 MAIDSTONE BDC LTD

2418 MAIGIDANA BDC LTD

2419 MAIGORA BDC LTD

2420 MAIGORUBA BDC LTD

2421 MAIJIDDA BDC LTD

2422 MAIKANKAN BDC LTD

2423 MAIL BAYAJIDA VENTURES BDC LTD

2424 MAILAFIA BDC LTD

2425 MAILGUB BDC LTD

2426 MAINSTAY BDC LTD

2427 MAINSTREET BANK BDC LTD

2428 MAISHANU BDC LTD

2429 MAITEBUR BDC LTD

2430 MAITURARE BDC LTD

2431 MAITURARE GLARY BDC LTD

2432 MAIWADA BDC LTD

2433 MAIWURO BDC LTD

2434 MAIZAURE BDC LTD

2435 MAJADAN BDC LTD

2436 MAJOE BDC LTD

2437 MAKERA BDC LTD

2438 MAKKAH MADINA BDC LTD

2439 MALABAR MULTI FX BDC LTD

2440 MALIKA BDC LTD

2441 MALINA BDC

2442 MALKOFF BDC LTD

2443 MALL BDC LTD

2444 MALLAM FATORI BDC LTD

2445 MALOBEE BDC LTD

2446 MALVERN BDC LTD

2447 MAM BDC LTD

2448 MAMAS BDC LTD

2449 MAMAYA BDC LTD

2450 MAMBILA BDC LTD

2451 MAMMAN GARAJE BDC LTD

2452 MAMU MU-AH BDC LTD

2453 MANACHAM BDC LTD

2454 MANCHESTER BDC LTD

2455 MANDIVERE BDC LTD

2456 MANGROVE BDC LTD

2457 MANIGOLD EXCHANGE BDC LTD

2458 MANILA BDC LTD

2459 MANILLA INVESTMENT AND SECURITIES BDC LTD

2460 MANISM BDC LTD

2461 MANISSA BDC LTD

2462 MANNHEIM BDC LTD

2463 MANNY BDC LTD

2464 MANOR BUREAU DC LTD

2465 MANSAL BDC LTD

2466 MANTOL BDC LTD

2467 MANZO GLOBAL BDC LTD

2468 MARAJO BDC LTD

2469 MARANT BDC LTD

2470 MARANTHO BDC LTD

2471 MARDIYYA BDC LTD

2472 MARGIN LINE BDC LTD

2473 MARHAJ BDC LTD

2474 MARHAJ MULTI-LINKS BDC LTD

2475 MARIGAGA BDC LTD

2476 MARILEBON BDC LTD

2477 MARIO INT’L BDC LTD

2478 MARIONO BDC LTD

2479 MARKET GLOBAL VIEW BDC

2480 MARKETONE GLOBAL BDC LTD

2481 MARK-UP BDC LTD

2482 MAROON BDC LTD

2483 MARPHINE GLOBAL BDC LTD

2484 MARRIOT BDC LTD

2485 MARSYL BDC LTD

2486 MART-MONDIAL BDC LTD

2487 MARUFEX BDC LTD

2488 MARVELON BDC LTD

2489 MARY QUEEN BDC LTD

2490 MARYLAND BDC LTD

2491 MARZONE BDC LTD

2492 MASABA BDC LTD

2493 MASAM BDC LTD

2494 MASAMU FOREX BDC LTD

2495 MASARYK GLOBAL BDC LTD

2496 MASCOT BDC LTD

2497 MASELI BDC LTD

2498 MASFAS INTERNATIONAL SYNERGY BDC LT

2499 MASH MASH FX BDC LTD

2500 MASHA ALLAH BDC LTD

2501 MASSEY CITY BDC LTD

2502 MAT-ARNI BDC LTD

2503 MATCH GLOBAL BDC LTD

2504 MATCH POINT BDC LTD

2505 MATSARU BDC LTD

2506 MATUAL BENEFIT FOREX BDC LTD

2507 MATURED MIND BDC LTD

2508 MAULANA BDC LTD

2509 MAUNAL EXCHANGE BDC LTD

2510 MAURYNOD BDC LTD

2511 MAVUNO HALL BDC LTD

2512 MAX-CONCEPT BDC LTD

2513 MAXIFUND BDC LTD

2514 MAXIMA BDC LTD

2515 MAXIMIX BDC LTD

2516 MAXWELL INTERNATIONAL BDC LTD

2517 MAXXIS BDC LTD

2518 MAY BDC LTD

2519 MAYA EXPRESS BDC LTD

2520 MAYFRESH INT’L BDC LTD

2521 MAZA MAZA CLEAN EXCHANGE BDC LTD

2522 MAZAJE BDC LTD

2523 MAZARATI BDC LTD

2524 MAZUFUNDS BDC LTD

2525 MBEM FOREX BDC LTD

2526 MBH HYDRO BDC LTD

2527 MBM BDC LTD

2528 MCBILANGS BDC LTD

2529 MCCEE BDC LTD

2530 MCJOHN BDC LTD

2531 MCR GLOBAL BDC LTD

2532 MDA BDC LTD

2533 MDD GALADANCHI BDC LTD

2534 MEBESI BDC LTD

2535 MECHORI FOREX

2536 MEDAD MELECH BDC LTD

2537 MEENAT BDC LTD

2538 MEERAJ BDC LTD

2539 MEGA CHANGE BDC LTD

2540 MEGSTIN BDC LTD

2541 MEGWADO BDC LTD

2542 MEKUNE BDC LTD

2543 MEL BUREAU DC LTD

2544 MEMBAKUS BDC LTD

2545 MEMENTO BDC LTD

2546 MEMO BDC LTD

2547 MENCO BDC LTD

2548 MENHADEN BDC LTD

2549 MERCURY BDC LTD

2550 MERCY & FAVOUR BDC LTD

2551 MERIDIAN BDC LTD

2552 MERIT BUREAU DC LTD

2553 MERVE & PRINCE BDC LTD

2554 MERVNERY BDC LTD

2555 METAL BASE BDC LTD

2556 MET-BEX BDC LTD

2557 METRO GLOBAL FOREX BDC LTD

2558 MEVISA BDC LTD

2559 MEVNERY GREAT BDC LTD

2560 MFI BUREAU DC LTD

2561 MGBIGWE FOREX BDC LTD

2562 MGBO BDC LTD

2563 MGM YERWA BDC LTD

2564 MGR BDC LTD

2565 MIANTIA BDC LTD

2566 MIB BDC LTD

2567 M-IBB BDC LTD

2568 MICHEL BDC LTD

2569 MICHIGAN BDC LTD

2570 MICKEN BDC LTD

2571 MICRO STATION BDC LTD

2572 MIDLAND BDC LTD

2573 MID-LINE BDC LTD

2574 MID-TOWN BDC LTD

2575 MIG BDC LTD

2576 MIGHTILY FOREX BDC LTD

2577 MIGNOLET BDC LTD

2578 MIKESEBROT INTERNATIONAL BDC LTD

2579 MIL BDC LTD

2580 MILAN BDC LTD

2581 MILLJAY BDC LTD

2582 MILTON BDC LTD

2583 MIMAH BDC LTD

2584 MIMSY BDC LTD

2585 MINI-BELL BDC LTD

2586 MINOTAUR BDC LTD

2587 MINSTER BDC LTD

2588 MINTUN FOREX BDC LTD

2589 MIRACCO BDC LTD

2590 MISAU BDC LTD

2591 MISHICOT BDC LTD

2592 MISSFAX BDC LTD

2593 MISSION FOREX BDC LTD

2594 MISSISPPI BDC LTD

2595 MISSONI BDC LTD

2596 MISWAK BDC LTD

2597 MITCHI BDC LTD

2598 MITRE BDC LTD

2599 MIX FIX BDC LTD

2600 M-LIK BDC LTD

2601 MM AND CT BDC LTD

2602 MMS CRAW SMILE BDC LTD

2603 MMSD EXCHANGE BDC LTD

2604 MOAT HOB BDC LTD

2605 MOBILE FOREX EXCHANGE BDC LTD

2606 MODIE BUREAU DC LTD

2607 MODINOV BDC LTD

2608 MODISH BDC LTD

2609 MODUPE OLUWA BDC LTD

2610 MOH & MOH FOREX BDC LTD

2611 MOHAMMED BDC LTD

2612 MOIMOIO BDC LTD

2613 MOJKEH BDC LTD

2614 MOLEX BDC LTD

2615 MOLLIFY BDC LTD

2616 MOLTEN BDC LTD

2617 MOMA YUSUF BDC LTD

2618 MOMALI FOREX BDC LTD

2619 MOMO BDC LTD

2620 MONA DONA BDC LTD

2621 MONERIS-NG BDC LTD

2622 MONEYMALL BDC LTD

2623 MONEYPLUS BDC LTD

2624 MONJOK BDC LTD

2625 MONNALE EBIJE BDC LTD

2626 MONSEE BDC LTD

2627 MONTANATA FOREX BDC LTD

2628 MONTEGO BDC LTD

2629 MONTEL FOREX BDC LTD

2630 MONTEX FOREX BDC LTD

2631 MONUMENTS BUREAUX DE CHANGE LTD

2632 MOONAH NIG BDC LTD

2633 MOPPING FOREX BDC LTD

2634 MOPTEL BDC LTD

2635 MORE AND MORE EXCHANGE BDC LTD

2636 MORE BLESSING BDC LTD

2637 MORE MORE LINK BDC LTD

2638 MORIYANU BDC

2639 MORNING STAR BDC LTD

2640 MOSAFEJO BDC LTD

2641 MOSCHINO BDC LTD

2642 MOSHEE BDC LTD

2643 MOSS ALLEN EXCHANGE BUREAU DE CHA

2644 MOSS BDC LTD

2645 MOTUMA BDC LTD

2646 MOULDER FOREX BDC LTD

2647 MOUNTAINTOP BDC LTD

2648 MOVEMENT BDC LTD

2649 MOVENPICK BDC LTD

2650 MOVI CLEAN EXCHANGE BDC LTD

2651 MOWA BDC LTD

2652 MOYIS BDC NIG LTD

2653 MS SECURITIES BDC LTD

2654 MSI BDC LTD

2655 MSM BDC LTD

2656 MSY BDC LTD

2657 MUAZ BDC LTD

2658 MUCHI BDC LTD

2659 MUFA BDC LTD

2660 MUHAZ BDC LTD

2661 MUHEBA BDC LTD

2662 MUHIBA BDC LTD

2663 MUKTAS BDC LTD

2664 MULLIGAN BDC LTD

2665 MULTI AZHA FOREX BDC LTD

2666 MULTI EXCHANGE BDC LTD

2667 MULTI-CURRENCY BDC LTD

2668 MULTIGOLD BDC LTD

2669 MULTIPLE CHOICE BDC LTD

2670 MULTI-STREAMS BDC LTD

2671 MUNADAK BDC LTD.

2672 MUNAT BDC LTD

2673 MUNCHERE BDC LTD

2674 MUNKAWO BDC LTD

2675 MUNOC BDC LTD.

2676 MUNTAZ BDC LTD

2677 MURAL BDC LTD

2678 MURBAL BDC LTD

2679 MURILLO BDC LTD

2680 MURMO BDC LTD

2681 MUSAFEER BDC LTD

2682 MUSSA EMMA BDC LTD

2683 MUSSEYAS BDC LTD

2684 MUT-TOSIN BDC LTD.

2685 MUTUAL BENEFIT FOREX BDC LTD

2686 MUTZZ BDC LTD

2687 MYANMAR BDC LTD

2688 MYRA BDC LTD

2689 MYSAT BDC LTD

2690 N AND N INTERNATIONAL BDC LTD

2691 N.A. DUKAWA BDC LTD

2692 N.I.A. BDC LTD

2693 N.NASIRU BDC LTD

2694 NA ALKALI BDC LTD

2695 NA KWARAI BDC LTD

2696 NA’ABBA BDC LTD

2697 NABDEEN BDC LTD

2698 NABOYI BDC LTD

2699 NADAINO BDC LTD

2700 NADAYA BDC LTD

2701 NADEEM BDC LTD

2702 NAGERE BDC LTD

2703 NAHZYMA BDC LTD

2704 NAIBAWA BDC LTD

2705 NAITO GLOBAL BDC LTD

2706 NAJABA BDC LTD

2707 NAKARAFI BDC LTD

2708 NAKAS BDC LTD

2709 NAKOWAMA FX BDC LTD

2710 NAKSON BDC LTD

2711 NALAGATH BDC LTD

2712 NAMELIA BDC LTD

2713 NAMLIK BDC LTD

2714 NAMSE BDC LTD

2715 NANCY FOREX BDC LTD

2716 NANMAN BDC LTD

2717 NANYA MERCHANTS BDC LTD

2718 NAPES BDC LTD

2719 NAPOLI BDC LTD

2720 NAS ZAITUNAS BDC LTD

2721 NASAD BDC LTD

2722 NASARADAI BDC LTD

2723 NASHIHA BDC LTD

2724 NASIBA BDC LTD

2725 NASLIM BDC LTD

2726 NASSAM BDC LTD

2727 NATA’ALA BDC LTD

2728 NATURE TOP BDC LTD

2729 NATWEST BDC LTD

2730 NAVIOS BDC LTD

2731 NAWA DA NAKA FOREX BDC LTD

2732 NAWWAL CONCEPT BDC LTD

2733 NAZEERAH BDC LTD

2734 NAZRAS GLOBAL BDC LTD

2735 NB- YALWA EXCHANGE BDC LTD

2736 NBYELWA FOREX BDC LTD

2737 ND MOTOPETAL BDC LTD

2738 NDYSON BDC LTD

2739 NEBO BDC LTD

2740 NEC XCHANGE BDC LTD

2741 NEDERLAND BDC LTD

2742 NEED FRESH BDC LTD

2743 NEEM BDC LTD

2744 NEESMA BDC LTD

2745 NEGOTIATION FOREX BDC LTD

2746 NEIGHBOURHOOD BDC LTD

2747 NERA FOREX BDC LTD

2748 NERDIN ROYAL BDC LTD

2749 NERIA BDC LTD

2750 NESCHI GLOBAL BDC LTD

2751 NESFUNDS BDC LTD

2752 NESMAK BDC LTD

2753 NESSEN GROW FOREX BDC LTD

2754 NETWORK BDC LTD

2755 NETWORK RELATED BDC LTD

2756 NEW BEGINNING BDC LTD

2757 NEW BRAND CURRENCY BDC LTD

2758 NEW CENTURY BDC LTD

2759 NEW CREATION BDC LTD

2760 NEW ETAY FOREX BDC LTD

2761 NEW GENERATION BDC LTD

2762 NEW GLOBAL NETWORK BDC LTD

2763 NEW HOPE BDC LTD

2764 NEW IDEA BDC LTD

2765 NEW LEVEL BDC LTD

2766 NEW MANTLE BDC LTD

2767 NEW REGENT BDC LTD

2768 NEW RESOURCES BDC LTD

2769 NEW SKY GLOBAL BDC LTD

2770 NEW STEWARD FOREX BDC LTD

2771 NEW TOWN BDC LTD

2772 NEWCREST BDC LTD

2773 NEWSPEAK BDC LTD

2774 NEWTON SOFIA BDC LTD

2775 NEXT LEVEL BDC LTD

2776 NEXTSTEP BDC LTD

2777 NEXUS BDC LTD

2778 NFB BDC LTD

2779 NFS MORAL BDC LTD

2780 NGALAMA BDC LTD

2781 NGK BDC LTD

2782 NGOR BDC LTD

2783 NICA BDC LTD

2784 NICE BUSINESS TOUR BDC LTD

2785 NICOLO BDC LTD

2786 NIFOLKS EXCHANGE BDC LTD

2787 NIGELLA BDC LTD

2788 NIGERLINK BDC LTD

2789 NIIV BDC LTD

2790 NIMBO BLEND BDC LTD

2791 NINETEENTH BDC LTD

2792 NINGI BDC LTD

2793 NIPNOP BDC LTD

2794 NIQ BUREAU DC LTD

2795 NITCHEZ BDC LTD

2796 NITESPEED BDC LTD

2797 NITRO BUREAU DC LTD

2798 NIVENN BDC LTD

2799 NIZAM BDC LTD

2800 NKEMAKOAM BDC LTD

2801 NKPOJI BDC LTD

2802 NNADIS BUREAU DC LTD

2803 NO SPACE LINK BDC LTD

2804 NOBKAL BDC LTD

2805 NOBLE BDC LTD

2806 NOGARA BDC LTD

2807 NOLUNT BDC LTD

2808 NOONA BDC LTD

2809 NOPOLY BDC LTD

2810 NORDSTREAM FOREX BDC LTD

2811 NORRENBERGER BUREAUX DE CHANGE LTD

2812 NORTHBRIDGE BDC LTD

2813 NORTHGREEN BDC LTD

2814 NORTHOLT BDC LTD

2815 NORTHSEAL BDC LTD

2816 NORTON BDC LTD

2817 NORWICH BDC LTD

2818 NOTABENE EXCHANGE BDC LTD

2819 NOTABLE HEIGHT BDC LTD.

2820 NOTES AND COINS BDC LTD

2821 NOTHINGHAM FX BDC LTD

2822 NOUVEAU FX BDC LTD

2823 NOVA MULUNDO FX BDC LTD

2824 NOVARTIS BDC LTD

2825 NOVOFOREX BDC LTD

2826 N-Q FOREX BDC LTD

2827 NSMI BDC LTD

2828 NUCLEUS BDC LTD

2829 NUFARM LINKS BDC LTD

2830 NUMAN BDC LTD

2831 NUMARJA BDC LTD

2832 NUMERIC EXCHANGE BDC LTD

2833 NUMERO BDC LTD

2834 NUMIDIA BDC LTD

2835 NUQOOT GLOBAL FOREX BDC LTD

2836 NURAD BDC LTD

2837 NURAD GLOBAL BDC LTD

2838 NUR-AFF BDC LTD

2839 NURSAL BDC LTD

2840 NURSIMAN BDC LTD.

2841 NUVOLO BDC LTD

2842 NWANNEAMAKA BDC LTD

2843 NYLUX BDC LTD

2844 NYMPH FX BDC LTD

2845 NZE ALF BDC LTD

2846 OAK & EBONY BDC LTD

2847 OAKWOOD BDC LTD

2848 OBA BDC LTD

2849 OBEENAM BDC LTD

2850 OBI WEST BDC LTD

2851 OBILOT BDC LTD

2852 OBIOMAUKWU BDC LTD

2853 OBLIQ HUB BDC LTD

2854 OCEAN NEVER SHALLOW BDC LTD

2855 OCEAN POWER BDC LTD

2856 OCEAN WAVE BDC LTD

2857 OCTAVIA BDC LTD

2858 OCTROVIA BDC LTD

2859 ODEEZY STANDARD BDC LTD

2860 ODG BDC LTD

2861 OFOLIX BDC LTD

2862 OFU BUREAU DC LTD

2863 OGBETE BDC LTD

2864 OGUNGELIC BDC LTD

2865 OKIKS BDC LTD

2866 OKPARAKATU BDC LTD

2867 OKTAL BUREAU DC LTD

2868 OLIGBO BDC LTD

2869 OLIVMAK BDC LTD

2870 O’LIX J BDC LTD

2871 OLODODO TAIWO BDC LTD

2872 OLOYE BDC LTD

2873 OLVIC BDC LTD

2874 OLYMPUS BDC LTD

2875 OMAC BDC LTD

2876 OME BDC LTD

2877 OMEBE BDC LTD

2878 OMOBA BDC LTD

2879 OMZ BDC LTD

2880 ONBOARD BDC LTD

2881 ONE DE BDC LTD

2882 ONE FOR ONE GLOBAL BDC

2883 ONE IN TOWN BDC LTD

2884 ONE NATION BDC LTD

2885 ONE ONE FOUR BDC LTD

2886 ONE TALK BDC LTD

2887 ONE UNIT BDC LTD

2888 ONEFLARE FX BDC LTD

2889 ONWUBUYAH BDC LTD

2890 ONYIC BDC LTD

2891 OOMUWA FOREX BDC LTD

2892 OOT BRAND BDC LTD

2893 OPAQUE BDC LTD

2894 OPEN INTERFACE BDC LTD

2895 OPPLE BDC LTD

2896 OPPSAL LINK BDC LTD

2897 OPTIMAL TRUST BDC LTD

2898 OPTIMUM DOLLAR BDC LTD

2899 OQLEEM ADALE BDC LTD

2900 ORACLE BDC LTD

2901 ORB BDC BDC LTD

2902 ORBIT BUREAU DC LTD

2903 ORDINARY FOREX BDC LTD

2904 ORGANIC BDC LTD

2905 ORIENTAL BDC LTD

2906 ORLANDO FOREX BDC LTD

2907 ORLU BDC LTD

2908 OROS LANCOMEBUREAUX DE CHANGE LTD

2909 ORWELL BDC LTD

2910 OSBAB BDC LTD

2911 OSBORNE GLOBAL BDC LTD

2912 OSKEM BDC LTD

2913 OSM BDC LTD

2914 OSMA BDC LTD

2915 OSPREY BDC LTD

2916 OVAINO BDC LTD

2917 OXFORD BDC LTD

2918 OXYGEN BDC LTD.

2919 OYIN BRAKAEMI BDC LTD

2920 OYINBO BDC LTD

2921 OYOYO BDC LTD

2922 OZ POINT BDC LTD

2923 OZICHY VISIBLE BDC LTD

2924 OZINGA BDC LTD

2925 OZONIK BDC LTD

2926 P & F BDC LTD

2927 PA-BELL BDC LTD

2928 PACKAGE BDC LTD

2929 PACO JOHN BDC LTD

2930 PALALA BDC LTD

2931 PALDOS BDC LTD

2932 PALMATE BDC LTD

2933 PAMPHINO BDC LTD

2934 PANALPINA BDC LTD

2935 PANATECH BDC LTD

2936 PANDORATAN BDC LTD

2937 PANGOZ BDC LTD

2938 PANTAOUS BDC LTD

2939 PAPERLINE FOREX BDC LTD

2940 PARACLETE BDC LTD

2941 PARAGON HILLS BDC LTD

2942 PARAGOON BDC LTD

2943 PARAGRAPH BDC LTD

2944 PARALLAX BDC LTD

2945 PARDINGTON BDC LTD

2946 PARIBAS VENTURES BDC LTD

2947 PARITY BDC LTD

2948 PARK CITY BDC LTD

2949 PARKERFUND BDC LTD

2950 PARTNERS BDC

2951 PARTNERS GLOBAL INVESTMENT BDC LTD

2952 PATFEX NEW BDC LTD

2953 PATIZ BDC LTD

2954 PATRON BDC LTD

2955 PAUL SCHOLS BDC LTD

2956 PAVELYN EXCHANGE BDC LTD

2957 PAVEMENT LINKS BDC LTD

2958 PAX BUREAU DC LTD

2959 PAYMENT CHANNEL BDC LTD

2960 PAYROLL BDC LTD

2961 PEACE BDC LTD

2962 PEACE CLIMAX BDC LTD

2963 PEACEFUL MOVES BDC LTD

2964 PEACEPART BDC LTD

2965 PEACOCK BDC LTD

2966 PEANARD BDC LTD

2967 PECUNNIA BDC

2968 PEEFRA BDC LTD

2969 PEEP N PICK BDC LTD

2970 PENIEL BDC LTD

2971 PENINSULA BDC LTD

2972 PENNY ARCADE BDC LTD

2973 PENTAGOLD BDC LTD

2974 PENTAGON BDC LTD

2975 PEOPLES BDC LTD

2976 PEOPLES PARLEY BDC LTD.

2977 PEREKULE BDC LTD

2978 PERES BDC LTD

2979 PERFECT LIGHT BDC LTD

2980 PERFECTA BDC LTD

2981 PERPETUAL BDC LTD

2982 PERSPEX BDC LTD

2983 PERSUASION BDC LTD

2984 PESPES BDC LTD

2985 PESTO FOREX BDC LTD

2986 PET BDC LTD

2987 PETERSON BDC LTD

2988 PEV BDC LTD

2989 PEXMON BDC LTD

2990 PHACY BDC LTD

2991 PHD BDC LTD

2992 PHERRYTATE BDC LTD

2993 PHILLONIA FOREX BDC LTD

2994 PHILO BDC LTD

2995 PHINEWART CASH EXPRESS

2996 PHOBIA BUREAU DE CHANGE LTD

2997 PHOENIX BDC LTD

2998 PHRENZ BDC LTD

2999 PHUA GLOBAL BDC LTD

3000 PILILI BDC LTD

3001 PILLARGATE BDC LTD

3002 PINE BDC LTD

3003 PINNACLE BD CLTD

3004 PIOBJECT BDC LTD

3005 PIVARIC FOREX BDC LTD

3006 PIXMA BDC LTD

3007 PLAIN TRAILS BDC LTD

3008 PLANNER BDC LTD

3009 PLASTICITY BDC LTD

3010 PLATINUM BDC LTD

3011 PLATOON BDC LTD

3012 PLEROMA BDC LTD

3013 PLISKY BDC LTD

3014 PLUMTRADE BDC LTD

3015 POINTLESS FOREX BDC LTD

3016 POLITANO BDC LTD

3017 POLYCHRIS BDC LTD

3018 POLYGON BDC LTD

3019 PONTOON BDC LTD

3020 POPULAR EXCHANGE BDC LTD

3021 PORSCHE BDC LTD

3022 PORTLAND BDC LTD

3023 PORTNOVA FOREX BDC LTD

3024 PORTRAIT-FX BDC LTD

3025 POSITIVE MIND BDC LTD

3026 POST PAID GLOBAL BDC LTD

3027 POSTART BDC LTD

3028 POSTDAM BDC LTD

3029 POULETTE BDC LTD

3030 POUNDS ZONE BDC LTD

3031 POWER BOSS BDC LTD

3032 POWER RING BDC LTD

3033 POWERBOSS BUREAU DE CHANGE LTD

3034 POWERTRAC BDC LTD

3035 PRACTICAL BDC

3036 PRAGMATIC BDC LTD

3037 PRECIOUS LINK BDC LTD

3038 PRECISION BDC LTD

3039 PRECITA BDC LTD

3040 PRE-COST BDC LTD

3041 PREFERENCE BDC LTD

3042 PREFERRED BDC LTD

3043 PREMIER BDC LTD

3044 PREMIER CLEAN EXCHANGE BDC LTD

3045 PREMIER MONEY TRUST BDC LTD

3046 PREMIUM BDC LTD

3047 PREMIUM CURRENCY BDC LTD

3048 PREMIUM FOREX EXCHANGE BDC LTD

3049 PRENOM BDC LTD

3050 PRENTON BDC LTD

3051 PRESBYTERS BDC LTD

3052 PRESCRIBE EXCHANGE BUREAU DE CHANGE LTD

3053 PRESCRIBE EXCHANGE BDC LTD

3054 PRESENT VALUE BDC LTD

3055 PRESTIGE BDC LTD

3056 PRICEWYSE BDC LTD

3057 PRICON BDC LTD

3058 PRIDE BDC LTD

3059 PRIDE ROCK FX BDC LTD

3060 PRIMARK BDC LTD

3061 PRIMATECTURE BDC LTD

3062 PRIME LINKS BDC

3063 PRIME METRO BDC LTD

3064 PRIME SOFT BDC LTD

3065 PRIMETIME BDC LTD

3066 PRIMO BDC LTD

3067 PRIMUS BDC LTD

3068 PRINCE JOSH BDC LTD

3069 PRINCETON BDC LTD

3070 PRINCIPLE BDC LTD

3071 PRIORITY BDC LTD

3072 PRISTINE GOLD PENNIES BDC LTD

3073 PROBITY BDC LTD

3074 PROCLAIMED BDC LTD

3075 PROCON GLOBAL BDC LTD

3076 PRODUCT FX BDC LTD

3077 PRODUCTIVITY BDC LTD

3078 PROFIT AND LOSS BDC LTD

3079 PROFITABLE BDC LTD

3080 PROJECT 007 BDC

3081 PROMINENCE BDC LTD

3082 PROMPT BDC LTD

3083 PROMPT UNIVERSAL TRADERS BDC LTD

3084 PROSPECT BDC LTD

3085 PROSPERITY BDC

3086 PROTEA BDC LTD

3087 PROTECTED BDC LTD

3088 PROTENAM BDC LTD

3089 PRUDENCE EXCHANGE BDC

3090 PRUDENT BDC LTD

3091 PRUDSAIL BDC LTD

3092 PUBLIC HEART BDC LTD

3093 PULLMAN BDC LTD

3094 PULLOGRAMS BDC LTD

3095 PUMAS BUREAU DC LTD

3096 PURDUE BUREAU DE CHANGE LTD

3097 PURDUE BDC LTD

3098 PURE AND REAL EXCHANGE BDC LTD

3099 PURE GOLD BDC LTD

3100 PURE HEART FOREX BDC LTD

3101 PURITY BDC LTD

3102 PUZZLEMENT BDC LTD

3103 QAFIX REAL BDC LTD

3104 QARAN EXPRESS BDC LTD

3105 QASHQAI BDC LTD

3106 QD BDC LTD

3107 QHUDBULLMAKTUM BDC LTD.

3108 QSB BDC LTD

3109 QUADRAFT BDC LTD

3110 QUAGMIRE BDC LTD

3111 QUALITY BDC LTD

3112 QUART STYLE IMPACT BDC LTD

3113 QUARTERS BDC LTD

3114 QUATELLU FOREX BDC LTD

3115 QUATTRO BDC LTD

3116 QUB-MKH BDC LTD

3117 QUDI EXCHANGE BDC LTD

3118 QUEEN BDC LTD

3119 QUEENSBRIDGE BDC LTD

3120 QUICK FUNDS BDC LTD

3121 QUICKSILVER BDC LTD

3122 QUIDS BDC LTD

3123 QUIKTRIP BDC LTD

3124 QUINCY BDC LTD

3125 QUINCY KINGS BDC LTD

3126 QUINTERO LINK BDC LTD

3127 QUINTESSENCE BDC LTD

3128 QUINTESSENTIAL LINKS BDC LTD

3129 QUINTET FOREX BDC LTD

3130 QUINTUPLE BDC LTD

3131 QUINTUS BDC LTD

3132 QUITREX BDC LTD

3133 QUORIUM BDC LTD

3134 Q-WIND FOREX BDC LTD

3135 R & R BDC LTD

3136 R. NISSAN BDC LTD

3137 RABIU DAHIRU BDC LTD

3138 RADIAL BDC LTD

3139 RADISSON BDC LTD

3140 RAGO BDC LTD

3141 RAIN INTEGRATED BDC LTD

3142 RAKKA GLOBAL BDC LTD

3143 RAMICK BDC LTD

3144 RAMOS BDC LTD

3145 RAMSY BDC LTD

3146 RAOCHILD BDC LTD

3147 RAPHA BDC LTD

3148 RAPTAS BDC LTD

3149 RAVEN BDC LTD

3150 RAYHAN BDC LTD

3151 RCF BDC LTD

3152 REACHOUT BDC LTD

3153 READING BDC LTD

3154 READY BDC LTD

3155 REAL CASH 4 CACH BDC LTD

3156 REAL LIFE BDC LTD

3157 REAL MASTERPIECE BDC LTD

3158 REAL ONE SPRING BDC LTD

3159 REALITY SHOW BDC LTD

3160 REALWORTH BDC LTD

3161 RECOVERY PACKAGE BDC LTD

3162 RECTITUDE BDC LTD

3163 RED CARPET BDC LTD

3164 RED MARK BDC LTD

3165 REDBUBBLE CASH BDC LTD

3166 REDBURY BDC LTD

3167 REDEMPTION BDC LTD

3168 REED BDC LTD

3169 REEZIT SYNERGY BDC LTD

3170 REFERENCE LIGHT EXCHANGE BDC LTD

3171 REGINA-ULEK BDC LTD

3172 REGION BDC LTD

3173 REGRESSIVE GAIN BDC LTD

3174 REGULARS BDC LTD

3175 REHEARSE BDC LTD

3176 REHOBOTH BDC LTD

3177 REINFORCE BDC LTD

3178 RELIABLE BDC LTD

3179 RELIABLE FOREX BDC LTD

3180 RELIANCE BDC LTD

3181 RELVE BDC LTD

3182 REMAS BDC LTD

3183 REMEMBRANCE BDC LTD

3184 REMISON BDC LTD

3185 REMIX FOREX BDC LTD

3186 REMOD BDC LTD

3187 REP FOREX BDC LTD

3188 REPUBLIC BDC LTD

3189 REPUTATION BDC LTD

3190 RESOURCERY BDC LTD

3191 RESPECTABLE BDC LTD

3192 RESSDIVA BDC LTD

3193 RESTON VALLEY BDC LTD

3194 RETURN ON SALES BDC LTD

3195 RETURNER BDC LTD

3196 REVELATION BDC LTD

3197 REWORK BDC LTD

3198 REXEL BDC LTD

3199 REXEZ FOREX BDC LTD

3200 REZEMBLANCE BDC LTD

3201 RHAMA BDC LTD

3202 RHAPADON BDC LTD

3203 RHEMAH BDC LTD

3204 RHODA BDC LTD

3205 RHOMBUS BDC LTD

3206 RIBREGAL BDC LTD

3207 RICHY CNO BDC LTD

3208 RICKY FINANCE LIMITED (BDC)

3209 RIFIAT BDC LTD

3210 RIG ONE BDC LTD

3211 RIGHTEOUS BDC LTD

3212 RIGHTPATH BDC LTD

3213 RIGHTWAY OPTIONS BDC LTD

3214 RIJIYA CASH BDC LTD

3215 RIKADAWA BDC LTD

3216 RILLY ROYAL BDC LTD

3217 RIMA LIME BDC LTD

3218 RIMIN GADO BDC LTD

3219 RIMONO BDC LTD

3220 RIPE CHANGE BDC LTD

3221 RISABEN BDC LTD

3222 RISECTOR BDC LTD

3223 RISIHAS BDC LTD

3224 RISING STAR BDC LTD

3225 RISING SUN BDC LTD

3226 RITE START BDC LTD

3227 RIVER NILE BDC LTD

3228 RIVERDALE BDC LTD

3229 RIYARDH BDC LTD

3230 RIZEN BUREAU DC LTD

3231 ROAD NETWORK BDC LTD

3232 ROARING BDC LTD

3233 ROBERTSON BDC LTD

3234 ROCK CHARIOTS BDC LTD

3235 ROCKSTAR BDC LTD

3236 ROCOCO BDC LTD

3237 RODDIYA BDC LTD

3238 RODNEYS BDC LTD

3239 ROENDO BDC LTD

3240 ROGA BDC LTD

3241 ROLAID BDC LTD

3242 ROLLICK BDC LTD

3243 ROLLS BDC LTD

3244 ROMA PALM BDC LTD

3245 ROOBEDA FOREX BDC LTD

3246 ROOSVELT BDC LTD

3247 ROOTS BDC LTD

3248 ROSIYKE BDC LTD.

3249 ROSNER BDC LTD

3250 ROSWELL BDC LTD

3251 ROSYGMA INVESTMENT BDC LTD

3252 ROTAK BDC LTD

3253 ROTATE BDC LTD

3254 ROUNDTABLE BDC LTD

3255 ROWAN BDC LTD

3256 ROXY BDC LTD

3257 ROYAL CHANNELS LINK BDC LTD

3258 ROYAL HOMES VENTURES BDC LTD

3259 ROYAL INVESTMENT AND EXCHANGE BDC LTD

3260 ROYALTY FOREX RESOURCE BDC LTD

3261 ROZOTTON CLEAN EXCHANGE BDC LTD

3262 ROZTI BDC LTD

3263 R-SQUARE BDC LTD

3264 RUACH BDC LTD

3265 RUB DAHAM BDC LTD

3266 RUFAIDAH BUREAU DE CHANGE LTD

3267 RUFAIDAH BDC LTD

3268 RULE BASED BDC LTD

3269 RUMANA CURRENCY BDC LTD

3270 RUMFODA DYNAMIC BDC LTD

3271 RUNBEST BDC LTD

3272 RUPSE BDC LTD

3273 RUSSELL BDC LTD

3274 RUSSELS BDC LTD

3275 RYBACK BDC LTD

3276 S KWANKWANI BDC LTD

3277 S. AMINU BDC LTD

3278 S. KWANKWANI BDC LTD

3279 S.S.K/NAISA BDC LTD

3280 SA ASAN INVESTMENT & EXCHANGE BDC LTD

3281 SAADA-FAS INTL BDC LTD

3282 SAAMAR EXCHANGE BDC LTD

3283 SABAD & SONS BDC LTD

3284 SABANGARIN YAYA BDC LTD

3285 SABI KPASI BD LTD

3286 SABINA FOREX BDC LTD

3287 SABKON BDC LTD

3288 SABON ZARI BDC LTD

3289 SABSIX BDC LTD

3290 SABZA BDC LTD

3291 SADESTIAN UNIVERSAL BDC LTD

3292 SADIQTOM BDC LTD

3293 SADOM CLEAN EXCHANGE BDC LTD

3294 SAEEDAN BDC LTD

3295 SAFCO BDC LTD

3296 SAFE FORTE BDC LTD

3297 SAFE HAVEN BDC LTD

3298 SAFEGUARD BDC LTD

3299 SAFETY LINK BDC LTD

3300 SAFEWAY BDC LTD

3301 SAFEWAY CLEAN EXCHANGE BDC LTD

3302 SAFEX EXCHANGE BDC LTD

3303 SAFRAN BDC LTD

3304 SAGALAXY BDC LTD

3305 SAHARA BDC LTD

3306 SAHAZA BDC LTD

3307 SAHEL BUREAU DC LTD

3308 SAIFULLAHI MADUGU BDC

3309 SAKAYYA BDC LTD

3310 SAKIJIKINKA GLOBAL LINKS BDC LTD

3311 SAKINAH BDC LTD

3312 SALASIAN BDC LTD

3313 SALNAZ BDC LTD

3314 SALOGURU BDC

3315 SALSABEEL BDC LTD

3316 SALWA BUREAU DC LTD

3317 SALY BDC LTD

3318 SAMDORIA BDC LTD

3319 SAMEDOS HUB BDC LTD

3320 SAMETOS VENTURE BDC LTD

3321 SAMIMAY JUS BDC LTD

3322 SAN BDC LTD

3323 SAN COPPER FX BDC LTD

3324 SANAM FOREX BDC LTD

3325 SANDBOX EXCHANGE BDC LTD

3326 SANDREX BDC LTD

3327 SANDTEX BDC LTD

3328 SANEX-FX BDC LTD

3329 SANFARGO BDC LTD

3330 SANI BISALLA BDC LTD

3331 SANKAB BDC LTD

3332 SANMA BDC LTD

3333 SANTADAAR BDC LTD

3334 SANTOS BDC LTD

3335 SANTRUST BDC LTD

3336 SANUSI BDC LTD

3337 SANUSI DANKANE BDC LTD

3338 SANYA BDC LTD

3339 SAPHIRE BDC LTD

3340 SAREWAQA GLOBAL BDC LTD

3341 SARKIN YAKI BDC LTD

3342 SASESNEY & FETCHER BDC LTD

3343 SATELLITE BDC LTD

3344 SATU BDC LTD

3345 SAUDAT BDC LTD

3346 SAUKI BUREAU DC LTD

3347 SAULAWA MONEY RESOURCES BDC LTD

3348 SAUMAT BDC LTD

3349 SAUVAGE BDC LTD

3350 SAWABA BDC LTD

3351 SAYMAY BDC LTD

3352 SAYUTI BDC LTD

3353 SAZS LINK EXCHANGE BDC LTD

3354 SC AND C BDC LTD

3355 SCADI BDC LTD

3356 SCAFAS BDC LTD

3357 SCEO MED BDC LTD

3358 SCHNIRZ EXCHANGE BDC LTD

3359 SCIMITAR BDC LTD

3360 SCORBETIC BDC LTD

3361 SCORE CARD BDC LTD

3362 S-CORP BDC LTD

3363 SCRIBBLE BDC LTD

3364 SCRIBNER BDC LTD

3365 SCROOCH BDC LTD

3366 SEA NEVER DRY BDC LTD

3367 SEALTEC MULTI EXCHANGE BDC LTD

3368 SEAMCOM BDC LTD

3369 SEAMLESS FOREX BDC LTD

3370 SEANSGATE BDC LTD

3371 SEASONS BDC LTD

3372 SECTOR BDC LTD

3373 SECUNDA BDC LTD

3374 SECURE FX BDC LTD

3375 SEDALA BDC LTD

3376 SEGMENT BDC LTD

3377 SELE BDC LTD

3378 SELECT & PAY BDC LTD

3379 SELTRIX BDC LTD

3380 SEMANTIC BDC LTD

3381 SEMSTRENV BDC LTD

3382 SENCHI VENTURES BDC LTD

3383 SERAPHIC EXCHANGE BDC LTD

3384 SERENGHETTI BDC LTD

3385 SETHWEALTH BDC LTD

3386 SET-UP BDC LTD

3387 SEVEN BY SEVEN BDC LTD

3388 SHABELL GLOBAL BDC LTD

3389 SHADDAI BDC LTD

3390 SHADOW BDC LTD

3391 SHADS BDC LTD

3392 SHAHAMA BDC LTD

3393 SHAHARA CONTINENTAL BDC LTD

3394 SHAKA GENESIS BDC LTD

3395 SHALA BDC LTD

3396 SHALLA NEW BDC LTD

3397 SHAMANIC BDC LTD

3398 SHAMNUR BDC LTD

3399 SHAMSIYYA BDC LTD

3400 SHANONO NAIRA AND COINS BDC LTD

3401 SHARE VIEW BDC LTD

3402 SHARES OF TIME BDC LTD

3403 SHARIFF BDC LTD

3404 SHARIFFILAH BDC LTD

3405 SHARJAH BDC LTD

3406 SHARKAJI BDC LTD

3407 SHARMA BDC LTD

3408 SHATSARI BDC LTD

3409 SHAWAI BDC LTD

3410 SHAYNA BDC LTD

3411 SHEFFIELD INVESTMENT LTD

3412 SHEK ABUBAKAR’S SONS BDC LTD

3413 SHEKEL BDC LTD

3414 SHEKINAH BDC LTD

3415 SHEPHERDS BDC LTD

3416 SHIELD BDC LTD

3417 SHILOH BDC LTD

3418 SHINIG TOMMALINE BDC LTD

3419 SHINING STAR BDC LTD

3420 SHIPYARDS INTERNATIONAL BDC LTD

3421 SHIVOO BDC LTD

3422 SHOLA-ROSE BDC LTD

3423 SHOP WELL FOREX EXCHANGE BDC LTD

3424 SHOW OF PEACE BDC LTD

3425 SHOWTIME BDC LTD.

3426 SHUAIB & SADIYA BDC LTD

3427 SHUNI CLEAN EXCHANGE BDC LTD

3428 SHUSH BDC LTD

3429 SIDRATUL MUNTAHA BDC LTD

3430 SIEGEL BDC LTD

3431 SIGN-AGE BDC LTD

3432 SIGNIFICANT BDC LTD

3433 SIGNSVILLE BDC LTD

3434 SILENT BDC LTD

3435 SILK BUREAU DC

3436 SILVAGO BDC LTD

3437 SILVERGATE BDC LTD

3438 SILVERLINE YAS BDC LTD

3439 SIMSIM BDC LTD

3440 SINKON BDC LTD

3441 SIPIKIN FOREX BDC LTD

3442 SIRA BUREAU DC LTD

3443 SIRAJO BDC LTD

3444 SIRBEN BDC LTD

3445 SISFOREX BDC LTD

3446 SIX PLUS ONE BUREAUX DE CHANGE LTD

3447 SIX SIX SIX BDC LTD

3448 SIXTY SIX BDC

3449 SKITOKA BDC LTD

3450 SKYHIGH BDC LTD

3451 SKYROG BDC LTD

3452 SKYRUN EXCHANGE BDC LTD

3453 SKYSONS BDC LTD

3454 SLAMAD BDC LTD

3455 SLATER FX BDC LTD

3456 SMA BDC LTD

3457 SMADAC BDC LTD

3458 SMALLEST LOONEY BDC LTD

3459 SMART CARE GLOBAL BDC LTD

3460 SMART EXCHANGE BDC LTD

3461 SMARTCASH BDC LTD

3462 SMARTLIFE BDC LTD

3463 SMILAX FOREX BDC LTD

3464 SMILE BUREAU DC LTD

3465 SMOOTH EXCHANGE BDC LTD

3466 SNAP BDC LTD

3467 SOCHIEKY BDC LTD

3468 SOFPIC BDC LTD

3469 SOFT HAND BDC LTD

3470 SOFT WING FX BDC LTD

3471 SOHCAHTOA BDC LTD

3472 SOJENI BDC LTD

3473 SOLAR POWERED BDC LTD

3474 SOLIDARITY BDC LTD

3475 SOL-SOLLY BDC LTD

3476 SOLUTIONS BDC LTD

3477 SOMATIC BDC LTD

3478 SOMED BDC LTD

3479 SOM-NLEMZY BDC LTD

3480 SONNY BEST EXCHANGE BDC LTD

3481 SONRIS BDC LTD

3482 SONS FROM SEAS BDC LTD

3483 SOPHIA BDC LTD

3484 SOPHISTRY BDC LTD

3485 SORAN BDC LTD

3486 SOTERIA BDC LTD

3487 SOUND BDC LTD

3488 SOUTHDRIVE BDC LTD

3489 SOUTHGATE BDC LTD

3490 SOVEREIGN BDC LTD

3491 SOZO BDC LTD

3492 SPACEMENT BDC LTD

3493 SPAKLOOF BDC LTD

3494 SPEAKOUT FX BDC LTD

3495 SPECTRUM BDC LTD

3496 SPIRES EXCHANGE BDC LTD

3497 SPLENDID BDC LTD

3498 SPLENDOR BDC LTD

3499 SPLIT LIMIT BDC LTD

3500 SPOKEN ONE WORD BDC LTD

3501 SPOONY BDC LTD

3502 SPOTME BDC LTD

3503 SPREADCASH BDC LTD

3504 SPRINGFIELD BDC LTD

3505 SQUARE PRECIOUS FOREX BDC LTD

3506 SANFARGO BDC LTD

3507 STABILITY INDEX BDC LTD

3508 STAKEHOLDERS BDC LTD

3509 STALLION GOLD BDC LTD

3510 STANBIC IBTC BDC LTD

3511 STANDARD BDC LTD

3512 STANDFORD BDC LTD

3513 STAND-OUT BDC LTD

3514 STANMORE BDC LTD

3515 STANNINGTON BDC LTD

3516 STAPLEX HUB BDC

3517 STAR & MOON BDC LTD

3518 STAR CHOICE BDC LTD

3519 STAR WARS BDC LTD

3520 STARLET BDC LTD

3521 STB BDC LTD

3522 STEADFAST BDC LTD

3523 STEADFAST TRUST AND INVESTMENT CO BDC LTD

3524 STEED BDC LTD

3525 STEP & STEP BDC LTD

3526 STEP BDC LTD

3527 STEPHENSON BDC LTD

3528 STERILE BDC LTD

3529 STILLWATERS BDC LTD

3530 STIM BDC LTD

3531 STINECLAN BDC LTD

3532 STINGER BDC LTD

3533 STOCK CURRENCY EXCHANGE BDC LTD

3534 STONE GATE EXCHANGE BDC LTD

3535 STONE-CUT BDC LTD

3536 STOP OVER BDC LTD

3537 STR LARIBA BDC LTD

3538 STRAIGHT TALK BDC LTD

3539 STREAM LINE BDC LTD

3540 STRETCH-OUT BDC LTD

3541 STRIDE HIGH BUREAU DE CHANGE LTD

3542 STRIDE HIGH BDC LTD

3543 STRIDE-FRONTLINE GLOBAL EXCHANGE BDC LTD

3544 STRIVE WATA BDC LTD

3545 STRONGHOLD BDC LTD

3546 SUBATOMIC BDC LTD

3547 SUBSTANCE OVER BDC LTD

3548 SUBWAY FX BDC LTD

3549 SUCCESS BDC LTD

3550 SUDDEN IMPULSE BDC LTD

3551 SUDDY BDC LTD

3552 SUGARLAND BDC LTD

3553 SUHA BUREAU DC LTD

3554 SUITABLE 001 FOREX BDC

3555 SULFAT BDC LTD

3556 SUMMER ICE TRADE BDC LTD

3557 SUMMERTIMES BDC LTD

3558 SUMMERVILLE BDC LTD

3559 SUMTY COOL BDC LTD

3560 SUN BEAM BDC LTD

3561 SUN KINK INVESTMENT AND EXCHANGE BDC LTD

3562 SUN RISEN GLOBAL BDC LTD

3563 SUNCREST SKY BDC LTD

3564 SUNDOWNS BDC LTD

3565 SUNFISH BDC LTD

3566 SUNG FU BDC LTD

3567 SUNLIGHT BDC LTD

3568 SUNMART BDC LTD

3569 SUNNEX BDC LTD

3570 SUNNYSIDE BDC LTD

3571 SUNNYVALE BDC LTD

3572 SUNSET GLOBAL BDC LTD

3573 SUNSTONE BDC LTD

3574 SUNTHEL THRUSTS BDC LTD

3575 SUPAFIX BDC LTD

3576 SUPER REX BDC

3577 SUPERLATIVE BDC LTD

3578 SUPREME ULTIMATE BDC LTD

3579 SUPRENANT BDC LTD

3580 SURADEJO BDC LTD

3581 SURE MEASURE BDC LTD

3582 SURENCY BDC LTD

3583 SURGING BDC LTD

3584 SURU BDC LTD

3585 SURVEY BDC LTD

3586 SUS INVESTMENT BDC LTD

3587 SUSAN BDC LTD

3588 SUTRO BDC LTD

3589 SUZANNA BDC LTD

3590 SWAN BDC LTD

3591 SWANLAKE BDC LTD

3592 SWATCH GLOBAL BDC LTD

3593 SWEET SILVER BDC

3594 SWEETEX BDC LTD

3595 SWIMMING STORMS BDC LTD

3596 SWISS ALPS BDC LTD

3597 SYDNE BDC LTD

3598 SYLVA EYE BDC LTD.

3599 SYLVESTER BDC LTD

3600 SYLVIETTE FX BDC LTD

3601 SYMAI BDC LTD.

3602 SYMBOL TREND BDC LTD

3603 SYNAI BDC LTD

3604 SYNATY BDC LTD

3605 SYNODS BDC LTD

3606 SYNONYMS BDC LTD

3607 SYNOT BDC LTD

3608 SYNTHESIS BDC LTD

3609 SYRAH CLEAN EXCHANGE BDC LTD.

3610 TACT BDC LTD

3611 TADAWA BDC LTD

3612 TAGO BDC LTD

3613 TAGRAM BDC LTD

3614 TAGWAYEN GIDA BDC LTD

3615 TAGWAYEN MASU GLOBAL EXCHANGE BDC

3616 TAHIR BB BDC LTD

3617 TAI-BUX BDC LTD

3618 TAKALMAWA BDC LTD

3619 TALAVARO BDC LTD

3620 TAMASHA MKALI BDC LTD

3621 TAMBUTU BDC LTD

3622 TANA FAZAH BDC LTD

3623 TANKARAWA BDC LTD

3624 TANTRICA FOREX BDC LTD

3625 TANZILA BDC LTD

3626 TAPTEX BDC LTD

3627 TARA BDC NIG. LTD

3628 TARINGO BDC LTD

3629 TASLIM MONEY EXCHANGE BDC LTD

3630 TASMANIAN BDC LTD

3631 TASTE OF DIAMOND BDC LTD

3632 TASU’A BDC LTD

3633 TATA FOREX BDC LTD

3634 TATU BDC LTD

3635 TAUBA BDC LTD

3636 TAURA BDC LTD

3637 TAURUS BDC LTD

3638 TAWAS BDC LTD

3639 TAWFA CURRENCY EXCHANGE BDC LTD

3640 TAX RATE BDC LTD

3641 TAXLANE PASSION CURRENCY BDC LTD

3642 TAYBAH BDC LTD

3643 TAYE INTERNATIONAL BDC LTD

3644 TAYLAT BDC LTD

3645 TAYO FOREX BDC LTD

3646 TEAM PLAYER BDC LTD

3647 TEAMWORK BDC LTD

3648 TECHNICS BDC LTD

3649 TEDDYS BDC LTD

3650 TEE MAA BDC LTD

3651 TEEKEN BDC LTD

3652 TEEM MEGA LINKS INTERNATIONAL BDC LTD

3653 TEE-THREE RESOURCES BDC LTD

3654 TEMYA BDC LTD

3655 TEN TO ELEVEN GLOBAL BDC LTD

3656 TENDER- WELL BDC LTD

3657 TENDEREX BDC LTD

3658 TENENTS BDC LTD

3659 TENERE BDC LTD

3660 TENEZ EXCHANGE BDC LTD

3661 TENNESSEE FOREX BDC LTD

3662 TENTEN MASTER PEACE BDC LTD

3663 TEREEDEVIDE FOREX BDC LTD

3664 TERMINUS BDC LTD

3665 TESCOM BDC LTD

3666 TESTIMONY BDC LTD

3667 TEXAS BDC LTD

3668 TEXTON BDC LTD

3669 THAHOMA BDC LTD

3670 THAMES BDC LTD

3671 THE ANGELS BDC LTD

3672 THE EMIR COLLECTIONS BDC LTD

3673 THE FIRST WIBEX BDC LTD

3674 THE KING BDC LTD

3675 THE SULTANATE BDC LTD

3676 THINK BIG BDC LTD

3677 THINKING BDC LTD

3678 THISTLE BDC LTD

3679 THOM-A-FLOY (TAF) NIG LTD

3680 THREE CROWNS BDC LTD

3681 THREE FLET BDC LTD

3682 THREE SCORE BDC LTD

3683 THRONE EXCHANGE BDC LTD

3684 THUNDERBOLT FX BDC LTD

3685 THURBORN BDC LTD

3686 TICK STAKE BDC LTD

3687 TIME VALUE BDC LTD

3688 TIMELINE BDC LTD

3689 TIMEPOINT BDC LTD

3690 TIMULI BDC LTD

3691 TINA TAKUS BDC LTD

3692 TIPTOP BDC LTD

3693 TISXONT BDC LTD

3694 TIZZA BDC LTD

3695 TM-LINK BDC LTD

3696 TNA BDC LTD

3697 TOBAZ EXCHANGE BDC LTD

3698 TOCHUKWU BDC LTD

3699 TODAL BDC LTD

3700 TOFA BDC LTD

3701 TOGETHERNESS BDC LTD

3702 TOKENS BDC LTD

3703 TOKSMAIL BDC LTD

3704 TOLOVAIN BDC LTD

3705 TOM INTERNATIONAL BDC LTD

3706 TOMAHAWK BDC LTD

3707 TOMANI BDC LTD

3708 TOMARE MUKTHAR BDC LTD

3709 TOMESKY BDC LTD

3710 TOMFORD BDC LTD

3711 TOMIL BDC LTD

3712 TOMIX BDC LTD

3713 TOMRAM BDC LTD

3714 TONEPT BDC LTD

3715 TONQUINN BDC LTD

3716 TONSHERA EXCHANGE BDC LTD

3717 TONUS BUREAU DC LTD

3718 TOP 20 EXCHANGE BDC LTD

3719 TOP CLASS BDC LTD

3720 TOP FIRST EXCHANGE BDC LTD

3721 TOP TEN BDC LTD

3722 TOPICAL BDC LTD

3723 TOPKEM BDC LTD

3724 TOPPX BDC LTD

3725 TOPSTAR BDC LTD

3726 TORENT BDC LTD

3727 TORICAL BDC LTD

3728 TOROTOROMA BDC LTD

3729 TORQUAY BDC LTD

3730 TOSEC BDC LTD

3731 TOSKISAM BDC LTD

3732 TOTAL PRAISE BDC LTD

3733 TOUCHING LIVES BDC LTD

3734 TOUCHSTONE BDC LTD

3735 TOUR REVIVAL BDC LTD

3736 TOWERS BDC LTD

3737 TRADE CENTRE BDC LTD

3738 TRADE CORP BDC LTD

3739 TRADE DEVELOPMENT BDC LTD

3740 TRADEFREXX INT’L BDC

3741 TRADEMATE BDC LTD

3742 TRADEWAY BDC LTD

3743 TRADEWISE BDC LTD

3744 TRADEX BDC LTD

3745 TRAIN EXPRESS BDC LTD

3746 TRANQUILITY BDC LTD

3747 TRANS CONTINENTAL BDC LTD

3748 TRANS M. BERRY GLOBAL FLEET NIG BDC LTD

3749 TRANS SAHARA BDC LTD

3750 TRANSFAST BDC LTD

3751 TRANSFER INTERNATIONAL BDC LTD

3752 TRANSFIX BDC LTD

3753 TRANSMERIDIAN BDC LTD

3754 TRANSWEB BDC LTD

3755 TRAPANI BDC LTD

3756 TRAPEZITES BDC LTD

3757 TRASIP NIGERIA LIMITED BDC LTD

3758 TRAVEL GUARANTY BDC LTD

3759 TRAVEL XCHANGE BDC LTD

3760 TRAVELLERS EVE GLOBAL BDC LTD

3761 TRAVITTA SERVICES BDC

3762 TREASURE BDC LTD

3763 TRENCH RUBIES BDC LTD

3764 TREVARI EXCHANGE BDC LTD

3765 TRIAX BDC LTD

3766 TRIDENT WHITE BDC LTD

3767 TRINDIM BDC LTD

3768 TRINITAS BDC LTD

3769 TRINITY BDC LTD

3770 TRIPPLE A BDC LTD

3771 TRIPPLE AXE BDC LTD

3772 TRIPPLE BDC LTD

3773 TRIPPLE DOORS BDC LTD

3774 TRIPPLE J BDC LTD

3775 TRIPPLE NINE BDC LTD

3776 TRIPPLE ULTIMATE BDC LTD

3777 TRIPTRONIC PLATES BDC LTD

3778 TRIVOLI BDC LTD

3779 TROFICANA BDC LTD

3780 TROPIC TIMES BDC LTD

3781 TROPICAL EXCHANGE FX BDC LTD

3782 TROPICAL ZONE BDC LTD

3783 TROY BDC LTD

3784 TRSUT WORLD CLEAN EXCHANGE BDC LTD

3785 TRUE PENNY BDC LTD

3786 TRUE REAL BDC

3787 TRUE TRUST BDC LTD

3788 TRUECALLER BDC LTD

3789 TRUST BDC LTD

3790 TRUST HOUSE BDC LTD

3791 TRUST LAND BDC LTD

3792 TRUST WORLD FOREX BDC LTD

3793 TRUTH DARE BDC LTD

3794 TSAKUWA BDC LTD

3795 TSANTSI FOREX BDC LTD

3796 TSB BDC LTD

3797 TSE INVESTMENT BDC LTD

3798 TUCCIO BDC LTD

3799 TUDUN MADABO BDC LTD

3800 TUDUN WARICHI BDC LTD

3801 TUFAFI FUNDS BDC LTD

3802 TUGE BDC LTD

3803 TULIP BUREAU DC LTD

3804 TUMBAW EXCHANGE BDC LTD

3805 TURAKI BDC LTD

3806 TURNING POINT BDC LTD

3807 TURNOVER BDC LTD

3808 TURTLE WAX BDC LTD

3809 TWILIGHT BDC LTD

3810 TWILO BDC LTD

3811 TWINS BRANCHES CURRENCY BDC LTD

3812 TWO BLACK STONE BDC LTD

3813 TWO IN ONE BDC LTD

3814 TZO FIX BDC LTD

3815 U & C BDC LTD

3816 U & G BDC LTD

3817 UBA FX MART BDC LTD

3818 UBALE SALE CHAMO BDC LTD

3819 UBB BDC LTD

3820 UK BDC LTD

3821 UKC BDC LTD

3822 UKPABI LAND BDC LTD

3823 ULTIMATE BDC LTD

3824 ULTIMATE TRUST BDC LTD

3825 UMAN BDC LTD

3826 UMAOBA BDC LTD

3827 UMARINKA BDC LTD

3828 UMARU ADAMA WAZIRI BDC LTD

3829 UMEDGE TRADE BDC LTD

3830 UMFAT BDC LTD

3831 UMMALKHAIR BDC LTD

3832 UMMAR BDC LTD.

3833 UMMATKO BDC LTD

3834 UMMATU HABBULLAH BDC LTD

3835 UMMUL DENCO BDC LTD

3836 UMPAX BDC LTD

3837 UMRA BDC

3838 UMS BDC LTD

3839 UMSALEM BDC LTD

3840 UMSY BDC LTD

3841 UMZAS BDC LTD

3842 UMZE BDC LTD

3843 UNCLE MAP BDC LTD

3844 UNDINE BDC LTD

3845 UNICAL BDC LTD

3846 UNIFIED BDC LTD

3847 UNION FOREX BDC LTD.

3848 UNION LINKS BDC LTD

3849 UNIQUE BDC LTD

3850 UNITED DAWAKI BDC LTD

3851 UNITED GLOBAL FUNDS BDC LTD

3852 UNITED HALI NAGARI BDC LTD

3853 UNITEX BDC LTD

3854 UNITY BDC LTD

3855 UNIVERSAL CHOICE BDC LTD

3856 UNLIMITED POWER FX BDC LTD

3857 UPLAND DRIVE BDC LTD

3858 UPPER ROOM FX BDC LTD

3859 UPSCALE BDC LTD

3860 UPS-MONEY EXPRESS BDC LTD

3861 UPSTART BDC LTD

3862 UPTOWN HILL LINKS BDC LTD

3863 URIEL BDC LTD

3864 URUNWANNE BDC LTD

3865 USMAN DAN GURUF BDC LTD

3866 USMAN JEREB BDC LTD

3867 USMANIYA BDC LTD

3868 USRA BDC LTD

3869 USTAZ BDC LTD

3870 USY BDC LTD

3871 UTOPIAN BDC LTD

3872 UTRINITY BDC LTD

3873 UUK GLOBAL EXCHANGE BDC LTD

3874 UW BDC LTD

3875 UWAOMA BDC LTD

3876 UZEE GLOBAL BDC LTD

3877 V8 GLOBAL BDC LTD

3878 VACANCY HUNTER BDC LTD

3879 VALCO BDC LTD

3880 VALEX BDC LTD

3881 VALID BDC LTD

3882 VALUTA BDC LTD

3883 VANCORD GLOBAL FOREX BDC LTD

3884 VANDEREAUX BDC LTD

3885 VANDI KWAKWA BDC LTD

3886 VANNIE BDC LTD

3887 VANSON BDC LTD

3888 VAREST BDC LTD

3889 VARVATOS BDC LTD

3890 VARZIM BDC LTD

3891 VATIGUS BDC LTD

3892 VEDOKS BDC LTD

3893 VEEXAP CONCEPT BDC LTD

3894 VEGAS BDC LTD

3895 VELOCITY BDC LTD

3896 VENITE BDC LTD

3897 VENTO EXCHANGE BDC LTD

3898 VERITAS BDC NIG LTD

3899 VERNEY PARK GLOBAL BDC LTD

3900 VERSATILE BDC LTD

3901 VERTEX BDC LTD

3902 VERTOPLUS BDC LTD

3903 VERTZ BDC LTD

3904 VESTITURES BDC LTD

3905 VESTOR BDC LTD

3906 VETCHY BDC LTD

3907 VEXIM BDC LTD

3908 VIBRANT BDC LTD

3909 VIC-CIL INTERNATIONAL BDC LTD

3910 VICEROY BDC LTD

3911 VICKI FOREX BDC LTD

3912 VICKIE SOFT FOREX BDC LTD

3913 VICKSBURG BDC LTD

3914 VICLIN BDC LTD

3915 VICNERE BDC LTD

3916 VIC-RICHARDS BDC LTD

3917 VICTORY BDC LTD

3918 VIDAFID BDC LTD

3919 VIGAB BDC LTD

3920 VILLA PALACE BDC LTD

3921 VILLAGE WAY BDC LTD

3922 VILLARREAL BDC LTD

3923 VINCI BDC LTD

3924 VINCO BDC LTD

3925 VINCOVADOR BDC LTD

3926 VINGLES BDC LTD

3927 VINLIN BDC LTD

3928 VIOCEHIT BDC LTD

3929 VIOLET BDC LTD

3930 VIR ASTUTE BDC LTD

3931 VIRGIN FOREST BDC LTD

3932 VIRGO BDC LTD

3933 VIRGULE FOREX BDC LTD

3934 VIRTUAL BDC LTD

3935 VIRTUES FIX BDC LTD

3936 VISA BDC LTD

3937 VISION 2030 FOREX BDC LTD

3938 VIVID BDC LTD

3939 VIZCAYA BDC LTD

3940 VOICAN BDC LTD

3941 VOLGARD BDC LTD

3942 VOLGARI BDC LTD

3943 VOLTBOT BDC LTD

3944 VOLUME BDC LTD

3945 VOLUTE BDC LTD

3946 VSO CLEAN EXCHANGE BDC LTD

3947 VULPINE BDC LTD

3948 W AND K BDC LTD

3949 WADA KURA INVESTMENT LIMITED BDC LTD

3950 WADATA BDC LTD

3951 WAIMAH INTERNATIONAL BDC LTD

3952 WAITAKER BDC LTD

3953 WALBANI WALBAKA BDC LTD.

3954 WALEPLO BDC LTD

3955 WALL STREET BDC LTD

3956 WALLETHUB BDC LTD

3957 WALLMARK BDC LTD

3958 WALSON BDC LTD

3959 WALTHAM BDC LTD

3960 WALTON BDC LTD

3961 WALWALA BDC LTD

3962 WAMBAI BDC LTD

3963 WAMBLE BDC LTD

3964 WAPS BDC LTD

3965 WARAWA BDC LTD

3966 WARDAWA BDC LTD

3967 WARMADO BDC LTD

3968 WARWARO BDC LTD

3969 WASCO EXCHANGE BDC LTD

3970 WASHABLE BDC LTD

3971 WASIRI BDC LTD

3972 WATTALA BDC LTD

3973 WAVES BDC LTD

3974 WAWONA BDC LTD

3975 WAXBALL BDC LTD

3976 WAY FORWARD LINKS BDC LTD

3977 WAZLINK BDC LTD

3978 WEALTHSTREAMS BDC LTD

3979 WEIGHT BDC LTD

3980 WELCARE BDC LTD

3981 WELCOME BDC LTD

3982 WELLHOUSE BDC LTD

3983 WELLNESS BDC LTD

3984 WERSERWER FOREX BDC LTD

3985 WESLEY FOREX BDC LTD

3986 WESSEX BDC LTD

3987 WEST CLIFF BDC LTD

3988 WEST WAVES BDC LTD

3989 WESTFOREX CASH BDC LTD

3990 WESTLINK BDC LTD

3991 WESTRON FINANCE BDC LTD

3992 WESTWOOD FX BDC LTD

3993 WETLAND EXCHANGE BDC LTD

3994 WHEELY BDC LTD

3995 WHITE CROWN BDC LTD

3996 WHITE DIAMOND BDC LTD

3997 WHITE STAR BDC LTD

3998 WHITE WATER TRADING BDC LTD

3999 WHITE ZEBU BDC LTD

4000 WHITE ZION BDC LTD

4001 WHITEFIELD BDC LTD

4002 WHITESON BDC LTD

4003 WHITTIS BDC LTD

4004 WHOLE FIGURES BDC LTD

4005 WHULIV BDC LTD

4006 WIA BDC LTD

4007 WIBE BDC LTD

4008 WIDE ATLANTIS BDC LTD

4009 WIFFI ALERTS BDC LTD

4010 WIGGETS FX BDC LTD

4011 WILDER BDC LTD

4012 WILFOBS BDC LTD

4013 WILLIAM BDC LTD

4014 WILLSHIRE BDC LTD

4015 WINDGATE BDC LTD

4016 WINGIE BDC LTD

4017 WINGS FREE BDC LTD

4018 WINGSPAN BDC LTD

4019 WINNERS BDC LTD

4020 WINSLOW STREET BDC LTD

4021 WINSTON BDC LTD

4022 WIRELESS RESOURCES BDC LTD

4023 WISDOM BDC LTD

4024 WISE IDEAL BDC LTD

4025 WISE VISION BDC LTD

4026 WISSARI BDC LTD

4027 WITSEL FOREX BDC LTD

4028 WITTY FOREX BDC LTD

4029 WKUSADA PEACE BDC LTD

4030 WKY FOREX BDC LTD

4031 WOMACK AND MOMACK EXCHANGE BDC LTD

4032 WOOD BRIDGE TRADING BDC LTD

4033 WOODLAKE EXCHANGE BDC

4034 WOODLAND BDC LTD

4035 WOODPECKER BDC LTD

4036 WOOLWICH BDC LTD

4037 WOOLWORTH LINKS BDC LTD

4038 WOOSTER BDC LTD

4039 WORIVO BDC LTD

4040 WORKS BY LAW BDC LTD

4041 WORLD TRADE SUPPORT BDC LTD

4042 WORLD TRAVALLERS BDC LTD

4043 WORLDCLASS BDC LTD.

4044 WORLDXCHANGE BDC LTD

4045 WORU BOKKI BDC LTD

4046 WRANGLER BDC LTD

4047 WREXHAM BDC LTD

4048 WURI BDC LTD

4049 WURNO BDC LTD

4050 WURO BARKA BDC LTD

4051 WURO NA’I BDC LTD

4052 WUROBOKKI BDC LTD

4053 WYNES BDC LTD

4054 WZIM LODGE BDC LTD

4055 WZK SYSTEM BDC LTD

4056 XANADU BDC LTD

4057 XANDERA BDC LTD

4058 XAPCON BDC LTD

4059 XAWAR XAMAR BDC LTD

4060 XCOM ETAL BDC LTD

4061 XEEROP BDC LTD

4062 XENON BDC LTD

4063 XETFOREX INTERNATIONAL BDC LTD

4064 XOOM GLOBAL BDC LTD

4065 XOVIA BDC LTD

4066 XPERTS BDC LTD

4067 XX CASH FOREX BDC LTD

4068 XYZ IMPEX BDC LTD

4069 YALE DRIVE BDC LTD

4070 YALOF BUREAU DC LTD

4071 YALWA BDC LTD

4072 YAN RIYYAL BDC LTD

4073 YANBACO BDC LTD

4074 YANKARI BDC LTD

4075 YAPCON BDC LTD

4076 YAR BABA ULTIMATE TRUST BDC LTD

4077 YARDELY BDC LTD

4078 YARFURA EXCHANGE BDC LTD

4079 YAS VILLE BDC LTD

4080 YASMAY BDC LTD

4081 YASMIN BDC LTD

4082 YASRIB BDC LTD

4083 YAUFUAN BDC LTD

4084 YAURA BDC LTD

4085 YAVIN ZEVIN BDC LTD

4086 YAYAN TITI BDC LTD

4087 YELLEMA FINANCE NIG LTD

4088 YEN SEFA BDC LTD

4089 YENDEP BDC LTD

4090 YERWA INTERNATIONAL BDC

4091 YESHUA HAMA CHASH FOREX BDC LTD

4092 YESTOMENOW BDC LTD

4093 YILRET BDC LTD

4094 YM BDC LTD

4095 YONKERS BDC LTD

4096 YORKSHIRE BDC LTD

4097 YOU AND ME BDC LTD

4098 YULVAH BDC LTD

4099 YULVENA BDC LTD

4100 YUSED BDC LTD

4101 YUSUF AGAJI BDC LTD

4102 Z TO Z BUSINESS LINKS BDC LTD

4103 Z.Y-M.Y BDC LTD

4104 ZABONE BDC LTD

4105 ZABUDEM FOREX BDC LTD

4106 ZAGO BDC LTD

4107 ZAGREB EXCHANGE BDC LTD

4108 ZAGROS LINKS INTERNATIONAL BDC

4109 ZAHIG FOREX BDC LTD

4110 ZAHRAH BDC LTD

4111 ZAIDAL ABIZEEN BDC LTD

4112 ZAINABCO BDC LTD

4113 ZAIROB CASH FOREX BDC LTD

4114 ZAITUN BDC LTD

4115 ZAKIRAI BDC LTD

4116 ZAKSON BDC LTD

4117 ZAMAZ BDC LTD

4118 ZAMIA BDC LTD

4119 ZAMORA BDC LTD

4120 ZAMPA BDC LTD

4121 ZAN IDRIS BDC LTD

4122 ZANDAM BDC LTD

4123 ZANGO GOLDEN LINKS BDC LTD

4124 ZANGON DUNA BDC LTD

4125 ZANJABIL AND SALSABIL BDC LTD

4126 ZARA MOHAMMED BDC LTD

4127 ZARUMAI GWANDU BDC LTD

4128 ZATIS BDC LTD

4129 ZAVATI BDC LTD

4130 ZAZ BDC LTD

4131 ZBS BDC LTD

4132 ZEEBOY BDC LTD

4133 ZEEMLAD FOREX BDC LTD

4134 ZEENA INVESTMENTS BDC LTD

4135 ZEENEST BDC LTD

4136 ZEMAIS RESOURCES BDC LTD

4137 ZEND BDC LTD

4138 ZENITH BDC LTD

4139 ZEPHR FINANCIALS BDC LTD

4140 ZERO TEN BDC LTD

4141 ZERO TO ONE BDC LTD

4142 ZETAC BDC LTD

4143 ZEYSAKY EXCHANGE BDC LTD

4144 ZHZE BDC LTD

4145 ZIFATEM BDC

4146 ZIFATEM BDC LTD

4147 ZIGMA BDC LTD

4148 ZIKKI BDC LTD

4149 ZILLION BDC LTD

4150 ZIMAC BDC LTD

4151 ZIMKOR BDC LTD

4152 ZINTAX BDC LTD

4153 ZINTO BDC LTD

4154 ZION BDC LTD

4155 ZIP FOREX BDC LTD

4156 ZIPPRON FX BDC LTD

4157 ZITAFEM BDC LTD

4158 ZITTS & LORDS BDC LTD

4159 Z-LEO LINK GLOBAL BDC LTD

4160 ZLF BDC LTD

4161 ZOBA BDC LTD

4162 ZOBIC BDC LTD

4163 ZOEELUX BDC LTD

4164 ZOLO BDC LTD

4165 ZOMANTE BDC LTD

4166 ZONAL GLOBAL BDC LTD

4167 ZULI-MACAULAY BDC LTD

4168 ZULLI BDC LTD

4169 ZULU BDC LTD

4170 ZUMA ROCK GLOBAL BDC LTD

4171 ZUMUNCI BDC LTD

4172 ZUNGERRU BDC LTD

4173 ZUPEN FOREX BDC LTD