Osun: Adeleke Wins 19 LGA, Set To Be Declared Winner

The Accord Party (A) governorship candidate, Governor Ademola Adeleke, is on course to be declared winner of Saturday’s Osun State governorship election, following the announcement of results from all 30 local government areas by the Independent National Electoral Commission (INEC).
Naija News reports that the officials of the electoral body read out the final local government figures at the commission’s headquarters in Osogbo, the state capital.
Adeleke who is seeking second term in office won nineteen local government areas, while his closest rival, Bola Oyebamiji of the All Progressives Congress (APC), won eleven local goverment areas.
See the results below:
OLORUNDA LG
Registered voters: 12,3063
Accredited voters: 51,172
Accord: 23,514
AA 133
AAC 94
ADC 666
ADP 167
APC 24,671
APGA 71
APM 08
APP 04
BP 06
NNPP 10
PRP 01
SDP 09
YPP 18
ZLP 86
TOTAL VALID: 49,458
REJECTED VOTES: 1335
TOTAL VOTE CAST: 50,793
Ilesa East
Registered voters: 89492
Accredited voters: 30371
Accord 12280
AA 84
AAC 71
ADC 504
ADP 119
APC 16208
APGA 68
APM 07
APP 06
BP 05
NNPP 05
PRP 07
SDP 03
YPP 18
ZLP 75
TOTAL VALID VOTES: 29460
REJECTED VOTES: 749
TOTAL VOTE CAST: 30209
EJIGBO LG
Registered voters: 87676
Accredited voters: 41173
Accord 18458
AA 84
AAC 97
ADC 5053
ADP 162
APC 16195
APGA 72
APM 18
APP 06
BP 09
NNPP 07
PRP 06
SDP 06
YPP 33
ZLP 106
TOTAL VALID VOTES: 40314
REJECTED VOTES: 811
TOTAL VOTE CAST 41,125
IFE SOUTH
Registered voters: 66255
Accredited voters: 29521
Accord: 13507
AA 53
AAC 43
ADC 290
ADP 98
APC 14674
APGA 66
APM 163
BP 06
PRP 04
ZLP 13
TOTAL VALID VOTES: 28906
REJECTED VOTES: 5555
TOTAL VOTES CAST: 29461
OLA-OLUWA LG
Registered voters: 44,761
Accredited voters: 21,599
Accord: 10,063
AA 24
AAC 16
ADC 213
ADP 58
APC 10782
APGA 24
APM 08
APP 0
BP 01
NNPP 01
PRP 0
SDP 01
HPP 03
ZLP 34
TOTAL VALID VOTES: 21228
REJECTED VOTES: 367
TOTAL VOTE CAST: 21,595
ISOKAN LG
Registered voters: 65,739
Accredited voters: 29,421
Accord: 13,765
AA 91
AAC 59
ADC 384
ADP 98
APC 14,063
APGA 42
APM 27
APP 09
BP 05
NNPP 06
PRP 04
SDP 10
YPP 18
ZLP 135
TOTAL VALID VOTES: 28,716
REJECTED VOTES: 689
TOTAL VOTE CAST: 29,405
AIYEDAADE LG
Registered voters: 77,649
Accredited voters: 34,232
Accord 16681
AAC 94
ADC 331
ADP 117
APC 15719
APGA 46
APM 12
APP 04
BP 02
NNPP 02
PRP 0
SDP 02
YPP 19
ZLP 76
TOTAL VALID VOTES: 33180
REJECTED VOTES: 621
TOTAL VOTE CAST: 33801
EGBEDORE LG
Registered voters: 67440
Accredited voters: 31867
Accord: 19,278
AA 57
AAC 50
ADC 363
ADP 58
APC 11,194
APGA 42
APM 07
APP 03
BP 0
NNPP 03
PRP 04
SDP 08
YPP 11
ZLP 77
TOTAL VALID VOTES: 311,555
REJECTED: 675
TOTAL VOTES CAST : 31830
ATAKUMOSA EAST LG
Registered voters: 47,767
Accredited voters: 19,253
Accord: 7872
AA 50
AAC 42
ADC 333
ADP 58
APC 9936
APGA 34
APM 06
APP 03
BP 02
NNPP 03
PRP 01
SDP 09
YPP 18
ZLP 75
TOTAL VALID VOTES: 18,442
REJECTED VOTES: 381
TOTAL VOTE CAST: 18,823
AIYEDIRE LG
Registered voters: 45,502
Accredited voters: 21,419
Accord: 11073
AA 14
AAC 11
ADC 148
ADP 29
APC 9910
APGA 13
APM 05
APP 0
BP 01
NNPP 01
PRP 0
SDP 0
YPP 03
ZLP 20
TOTAL VALID VOTES: 21,228
REJECTED VOTES: 186
TOTAL VOTE CAST: 21,414
IREWOLE LG
Registered voters: 96528
Accredited voters: 42858
Accord: 10,934
AA 69
AAC 41
ADC 275
ADP 129
APC 29,972
APGA 58
APM 08
APP 01
BP 06
NNPP 01
PRP 01
SDP 04
YPP 16
ZLP 60
TOTAL VALID: 41575
REJECTED VOTES: 1249
TOTAL VOTE CAST: 42824
ILA LOCAL GOVERNMENT
Registered voters: 57825
Accredited voters: 30028
Accord: 16,211
AA 41
AAC 11
ADC 259
ADP 70
APC 12,934
APGA 25
APM 05
APP 03
BP 01
NNPP 04
PRP 0
SDP 02
YPP 04
ZLP 05
TOTAL VALID VOTES: 29605
REJECTED VOTES : 416
TOTAL VOTE CAST: 30021
EDE NORTH LG
Registered voters: 96644
Accredited voters: 47262
Accord: 35,427
AA 94
AAC 56
ADC 307
ADP 108
APC 10283
APGA 45
APM 07
APP 04
BP 02
NNPP 02
PRP 03
SDP 2
YPP 28
ZLP 106
TOTAL VALID VOTES: 46474
REJECTED VOTES: 731
TOTAL VOTE CAST: 47205
Boluwaduro Local Government Area
Total votes 29797
Accredited voters 14662
Accord 7118
AA 29
AAC 08
ADC 179
ADP 46
ADC 7050
APGA 21
APM 02
APP 0
BP 01
NNPP 0
PRP 0
SDP 03
YPP 01
ZLP 20
TOTAL VALID VOTES: 14478
REJECT VOTES: 177
TOTAL VOTE CAST: 14655
IWO LG
Registered voters: 106814
Accredited voters: 48985
Accord: 27085
AA 130
AAC 62
ADC 588
ADP 191
APC 19660
APGA 74
APM 12
APP 02
BP 06
NNPP 03
PRP 04
SDP 03
YPP 26
ZLP 181
TOTAL VALID VOTES: 48027
REJECTED VOTES: 926
TOTAL VOTE CAST: 48953
OSOGBO LG
Registered voters: 167704
Accredited voters: 70840
Accord: 36,480
AA: 164
AAC 104
ADC 1503
ADP 222
APC 30,474
APGA 113
APM 09
APP 09
BP 09
NNPP 11
PRP 01
SDP 15
YPP 34
ZLP 159
TOTAL VALID VOTE: 69307
REJECTED VOTES: 1478
TOTAL VOTE CAST: 70785
ORIADE LG
Registered voters: 84283
Accredited voters: 37962
Accord: 21343
AA 79
AAC 43
ADC 423
ADP 76
APC 14863
APGA 52
APM 05
APP 04
BP 03
NNPP 05
PRP 03
SDP 07
YPP 30
ZLP 137
TOTAL VALID VOTES: 37073
REJECTED VOTES: 860
TOTAL VOTE CAST: 37933
ODO-OTIN LGA
Registered voters: 82574
Accredited voters: 34482
Accord: 18003
AA 27
AAC 26
ADC 377
ADP 49
APC 15435
APGA 34
APM 10
APP 03
BP 03
NNPP 01
PRP 12
SDP 04
YPP 08
ZLP 34
TOTAL VALID VOTE: 34026
REJECTED VOTES: 430
TOTAL VOTE CAST: 34456
IFE EAST
Registered voters: 128465
Accredited voters: 49065
Accord: 27201
AA 204
AAC 124
ADC 935
ADP 121
APC 18600
APGA 93
APM 14
APP 06
BP 06
NNPP 10
PRP 06
SDP 17
YPP 37
ZLP 145
TOTAL VALID VOTES: 47519
REJECTED VOTES: 1498
TOTAL VOTE CAST: 49017
IFELODUN LG
Registered voters: 94,870
Accredited voters: 41,156
Accord: 21,107
AA 77
AAC 35
ADC 509
ADP 131
APC 18,396
APGA 65
APM 05
APP 03
BP 03
PRP 04
SDP 05
YPP 29
ZLP 89
TOTAL VALID VOTES: 40,466
REJECTED VOTES: 677
TOTAL VOTE CAST: 41,143
ATAKUMOSA WEST LG
Registered voters: 44076
Accredited voters: 18707
Accord: 7479
AA 43
AAC 29
ADC 213
ADP 62
APC 10037
APGA 46
APM 03
APP 01
BP 00
NNPP 01
PRP 02
SDP 02
YPP 08
ZLP 59
TOTAL VALID VOTES: 17985
REJECTED VOTES: 414
TOTAL VOTE CAST: 18399
OROLU LG
Registered voters: 51021
Accredited voters: 25423
Accord: 12352
AA 34
AAC 19
ADC 236
ADP 59
APC 10622
APGA 29
APM 4
APP 5
BP 6
NNPP 3
PRP 1
SDP 2
YPP 13
ZLP 53
TOTAL VALID VOTE: 23438
REJECTED VOTES: 452
TOTAL VOTE CAST: 23890
OBOKUN LG
Registered voters: 64440
Accredited voters: 29183
Accord: 12023
AA 47
AAC 28
ADC 205
ADP 99
APC 16120
APGA 42
APM 11
APP 02
BP 04
NNPP 03
PRP 01
SDP 04
YPP 14
ZLP 84
TOTAL VALID VOTES: 28687
REJECTED VOTES: 460
TOTAL VOTE CAST: 29147
IREPODUN LG
Registered voters: 67131
Accredited voters: 31291
Accord: 14504
AA 42
AAC 17
ADC 249
ADP 85
APC 15713
APGA 35
APM 06
APP 07
BP 02
NNPP 0
PRP 04
SDP 02
YPP 06
ZLP 45
TOTAL VALID VOTES: 30717
REJECTED VOTES: 565
TOTAL VOTES CAST: 31282
BORIPE LG
Registered voters: 81067
Accredited voters: 33943
Accord: 12448
AA 51
AAC 33
ADC 379
ADP 122
APC 19963
APGA 41
APM 01
APP 03
BP 01
NNPP 02
PRP 03
SDP 04
YPP 23
ZLP 42
TOTAL VALID VOTES: 33116
REJECTED VOTES: 597
TOTAL VOTE CAST: 33713
IFE CENTRAL
Registered voters: 122454
Accredited voters: 39990
Accord: 21171
AA 137
AAC 90
ADC 747
ADP 86
APC 15913
APGA 71
APM 03
APP 07
BP 08
NNPP 05
PRP 03
SDP 12
YPP 25
ZLP 102
TOTAL VALID VOTES: 38380
REJECTED VOTES: 950
TOTAL VOTE CAST: 39330
Ifedayo LG
Registered voters 28361
Accredited voters 14703
Accord 7427
AA 04
AAC 08
ADC 115
ADP 24
APC 6836
APGA 12
APM 01
APP 0
BP 0
NNPP 0
PRP 0
SDP 0
YPP 03
ZLP 15
Total valid votes: 14449
Rejected votes: 254
Total votes cast: 14703
Ilesa West LG
Registered voters: 86699
Accredited voters: 31333
Accord 16196
AA 130
AAC 85
ADC 673
ADP 153
APC 12756
APGA 69
APM 04
APP 10
BP 05
NNPP 07
PRP 5
SDP 5
YPP 27
ZLP 119
TOTAL VALID VOTES: 30244
REJECTED VOTES; 990
TOTAL VOTES CAST: 31234.
EDE SOUTH
Total votes: 67727
Accredited voters: 24011
Accord 26188
AA 131
AAC 41
ADC 390
ADP 69
APC 6219
APGA 27
APM 7
APP 5
BP 3
NNPP 3
PRP 1
SDP 4
YPP 20
ZLP 102
Total valid votes: 33210
Rejected votes: 740
Total vote cast: 33950
IFE NORTH
Registered voters: 65718
Accredited voters: 24772
Accord 13879
AA 87
AAC 40
ADC 333
ADP 80
APC 9613
APGA 45
APM 06
APP 01
BP 05
NNPP 04
PRP 03
SDP 04
YPP 18
ZLP 98
Total valid votes: 24216
Rejected votes: 488
Total vote cast: 24704.
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