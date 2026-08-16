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Breaking News [UPDATES] Osun Election: See Local Govt Results As INEC Begins Official Collation
Politics

Osun: Adeleke Wins 19 LGA, Set To Be Declared Winner

Published
By Enioluwa Adeniyi
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Osun State Governor, Ademola Adeleke
Osun State Governor, Ademola Adeleke

The Accord Party (A) governorship candidate, Governor Ademola Adeleke, is on course to be declared winner of Saturday’s Osun State governorship election, following the announcement of results from all 30 local government areas by the Independent National Electoral Commission (INEC).

Naija News reports that the officials of the electoral body read out the final local government figures at the commission’s headquarters in Osogbo, the state capital.

Adeleke who is seeking second term in office won nineteen local government areas, while his closest rival, Bola Oyebamiji of the All Progressives Congress (APC), won eleven local goverment areas.

See the results below:

OLORUNDA LG

Registered voters: 12,3063

Accredited voters: 51,172

Accord: 23,514

AA 133

AAC 94

ADC 666

ADP 167

APC 24,671

APGA 71

APM 08

APP 04

BP 06

NNPP 10

PRP 01

SDP 09

YPP 18

ZLP 86

TOTAL VALID: 49,458

REJECTED VOTES: 1335

TOTAL VOTE CAST: 50,793

Ilesa East

Registered voters: 89492

Accredited voters: 30371

Accord 12280

AA 84

AAC 71

ADC 504

ADP 119

APC 16208

APGA 68

APM 07

APP 06

BP 05

NNPP 05

PRP 07

SDP 03

YPP 18

ZLP 75

TOTAL VALID VOTES: 29460

REJECTED VOTES: 749

TOTAL VOTE CAST: 30209

EJIGBO LG

Registered voters: 87676

Accredited voters: 41173

Accord 18458

AA 84

AAC 97

ADC 5053

ADP 162

APC 16195

APGA 72

APM 18

APP 06

BP 09

NNPP 07

PRP 06

SDP 06

YPP 33

ZLP 106

TOTAL VALID VOTES: 40314

REJECTED VOTES: 811

TOTAL VOTE CAST 41,125

IFE SOUTH

Registered voters: 66255

Accredited voters: 29521

Accord: 13507

AA 53

AAC 43

ADC 290

ADP 98

APC 14674

APGA 66

APM 163

BP 06

PRP 04

ZLP 13

TOTAL VALID VOTES: 28906

REJECTED VOTES: 5555

TOTAL VOTES CAST: 29461

OLA-OLUWA LG

Registered voters: 44,761

Accredited voters: 21,599

Accord: 10,063

AA 24

AAC 16

ADC 213

ADP 58

APC 10782

APGA 24

APM 08

APP 0

BP 01

NNPP 01

PRP 0

SDP 01

HPP 03

ZLP 34

TOTAL VALID VOTES: 21228

REJECTED VOTES: 367

TOTAL VOTE CAST: 21,595

ISOKAN LG

Registered voters: 65,739

Accredited voters: 29,421

Accord: 13,765

AA 91

AAC 59

ADC 384

ADP 98

APC 14,063

APGA 42

APM 27

APP 09

BP 05

NNPP 06

PRP 04

SDP 10

YPP 18

ZLP 135

TOTAL VALID VOTES: 28,716

REJECTED VOTES: 689

TOTAL VOTE CAST: 29,405

AIYEDAADE LG

Registered voters: 77,649

Accredited voters: 34,232

Accord 16681

AAC 94

ADC 331

ADP 117

APC 15719

APGA 46

APM 12

APP 04

BP 02

NNPP 02

PRP 0

SDP 02

YPP 19

ZLP 76

TOTAL VALID VOTES: 33180

REJECTED VOTES: 621

TOTAL VOTE CAST: 33801

EGBEDORE LG

Registered voters: 67440

Accredited voters: 31867

Accord: 19,278

AA 57

AAC 50

ADC 363

ADP 58

APC 11,194

APGA 42

APM 07

APP 03

BP 0

NNPP 03

PRP 04

SDP 08

YPP 11

ZLP 77

TOTAL VALID VOTES: 311,555

REJECTED: 675

TOTAL VOTES CAST : 31830

ATAKUMOSA EAST LG

Registered voters: 47,767

Accredited voters: 19,253

Accord: 7872

AA 50

AAC 42

ADC 333

ADP 58

APC 9936

APGA 34

APM 06

APP 03

BP 02

NNPP 03

PRP 01

SDP 09

YPP 18

ZLP 75

TOTAL VALID VOTES: 18,442

REJECTED VOTES: 381

TOTAL VOTE CAST: 18,823

AIYEDIRE LG

Registered voters: 45,502

Accredited voters: 21,419

Accord: 11073

AA 14

AAC 11

ADC 148

ADP 29

APC 9910

APGA 13

APM 05

APP 0

BP 01

NNPP 01

PRP 0

SDP 0

YPP 03

ZLP 20

TOTAL VALID VOTES: 21,228

REJECTED VOTES: 186

TOTAL VOTE CAST: 21,414

IREWOLE LG

Registered voters: 96528

Accredited voters: 42858

Accord: 10,934

AA 69

AAC 41

ADC 275

ADP 129

APC 29,972

APGA 58

APM 08

APP 01

BP 06

NNPP 01

PRP 01

SDP 04

YPP 16

ZLP 60

TOTAL VALID: 41575

REJECTED VOTES: 1249

TOTAL VOTE CAST: 42824

ILA LOCAL GOVERNMENT

Registered voters: 57825

Accredited voters: 30028

Accord: 16,211

AA 41

AAC 11

ADC 259

ADP 70

APC 12,934

APGA 25

APM 05

APP 03

BP 01

NNPP 04

PRP 0

SDP 02

YPP 04

ZLP 05

TOTAL VALID VOTES: 29605

REJECTED VOTES : 416

TOTAL VOTE CAST: 30021

EDE NORTH LG

Registered voters: 96644

Accredited voters: 47262

Accord: 35,427

AA 94

AAC 56

ADC 307

ADP 108

APC 10283

APGA 45

APM 07

APP 04

BP 02

NNPP 02

PRP 03

SDP 2

YPP 28

ZLP 106

TOTAL VALID VOTES: 46474

REJECTED VOTES: 731

TOTAL VOTE CAST: 47205

Boluwaduro Local Government Area

Total votes 29797

Accredited voters 14662

Accord 7118

AA 29

AAC 08

ADC 179

ADP 46

ADC 7050

APGA 21

APM 02

APP 0

BP 01

NNPP 0

PRP 0

SDP 03

YPP 01

ZLP 20

TOTAL VALID VOTES: 14478

REJECT VOTES: 177

TOTAL VOTE CAST: 14655

IWO LG

Registered voters: 106814

Accredited voters: 48985

Accord: 27085

AA 130

AAC 62

ADC 588

ADP 191

APC 19660

APGA 74

APM 12

APP 02

BP 06

NNPP 03

PRP 04

SDP 03

YPP 26

ZLP 181

TOTAL VALID VOTES: 48027

REJECTED VOTES: 926

TOTAL VOTE CAST: 48953

OSOGBO LG

Registered voters: 167704

Accredited voters: 70840

Accord: 36,480

AA: 164

AAC 104

ADC 1503

ADP 222

APC 30,474

APGA 113

APM 09

APP 09

BP 09

NNPP 11

PRP 01

SDP 15

YPP 34

ZLP 159

TOTAL VALID VOTE: 69307

REJECTED VOTES: 1478

TOTAL VOTE CAST: 70785

ORIADE LG

Registered voters: 84283

Accredited voters: 37962

Accord: 21343

AA 79

AAC 43

ADC 423

ADP 76

APC 14863

APGA 52

APM 05

APP 04

BP 03

NNPP 05

PRP 03

SDP 07

YPP 30

ZLP 137

TOTAL VALID VOTES: 37073

REJECTED VOTES: 860

TOTAL VOTE CAST: 37933

ODO-OTIN LGA

Registered voters: 82574

Accredited voters: 34482

Accord: 18003

AA 27

AAC 26

ADC 377

ADP 49

APC 15435

APGA 34

APM 10

APP 03

BP 03

NNPP 01

PRP 12

SDP 04

YPP 08

ZLP 34

TOTAL VALID VOTE: 34026

REJECTED VOTES: 430

TOTAL VOTE CAST: 34456

IFE EAST

Registered voters: 128465

Accredited voters: 49065

Accord: 27201

AA 204

AAC 124

ADC 935

ADP 121

APC 18600

APGA 93

APM 14

APP 06

BP 06

NNPP 10

PRP 06

SDP 17

YPP 37

ZLP 145

TOTAL VALID VOTES: 47519

REJECTED VOTES: 1498

TOTAL VOTE CAST: 49017

IFELODUN LG

Registered voters: 94,870

Accredited voters: 41,156

Accord: 21,107

AA 77

AAC 35

ADC 509

ADP 131

APC 18,396

APGA 65

APM 05

APP 03

BP 03

PRP 04

SDP 05

YPP 29

ZLP 89

TOTAL VALID VOTES: 40,466

REJECTED VOTES: 677

TOTAL VOTE CAST: 41,143

ATAKUMOSA WEST LG

Registered voters: 44076

Accredited voters: 18707

Accord: 7479

AA 43

AAC 29

ADC 213

ADP 62

APC 10037

APGA 46

APM 03

APP 01

BP 00

NNPP 01

PRP 02

SDP 02

YPP 08

ZLP 59

TOTAL VALID VOTES: 17985

REJECTED VOTES: 414

TOTAL VOTE CAST: 18399

OROLU LG

Registered voters: 51021

Accredited voters: 25423

Accord: 12352

AA 34

AAC 19

ADC 236

ADP 59

APC 10622

APGA 29

APM 4

APP 5

BP 6

NNPP 3

PRP 1

SDP 2

YPP 13

ZLP 53

TOTAL VALID VOTE: 23438

REJECTED VOTES: 452

TOTAL VOTE CAST: 23890

OBOKUN LG

Registered voters: 64440

Accredited voters: 29183

Accord: 12023

AA 47

AAC 28

ADC 205

ADP 99

APC 16120

APGA 42

APM 11

APP 02

BP 04

NNPP 03

PRP 01

SDP 04

YPP 14

ZLP 84

TOTAL VALID VOTES: 28687

REJECTED VOTES: 460

TOTAL VOTE CAST: 29147

IREPODUN LG

Registered voters: 67131

Accredited voters: 31291

Accord: 14504

AA 42

AAC 17

ADC 249

ADP 85

APC 15713

APGA 35

APM 06

APP 07

BP 02

NNPP 0

PRP 04

SDP 02

YPP 06

ZLP 45

TOTAL VALID VOTES: 30717

REJECTED VOTES: 565

TOTAL VOTES CAST: 31282

BORIPE LG

Registered voters: 81067

Accredited voters: 33943

Accord: 12448

AA 51

AAC 33

ADC 379

ADP 122

APC 19963

APGA 41

APM 01

APP 03

BP 01

NNPP 02

PRP 03

SDP 04

YPP 23

ZLP 42

TOTAL VALID VOTES: 33116

REJECTED VOTES: 597

TOTAL VOTE CAST: 33713

IFE CENTRAL

Registered voters: 122454

Accredited voters: 39990

Accord: 21171

AA 137

AAC 90

ADC 747

ADP 86

APC 15913

APGA 71

APM 03

APP 07

BP 08

NNPP 05

PRP 03

SDP 12

YPP 25

ZLP 102

TOTAL VALID VOTES: 38380

REJECTED VOTES: 950

TOTAL VOTE CAST: 39330

Ifedayo LG

Registered voters 28361

Accredited voters 14703

Accord 7427

AA 04

AAC 08

ADC 115

ADP 24

APC 6836

APGA 12

APM 01

APP 0

BP 0

NNPP 0

PRP 0

SDP 0

YPP 03

ZLP 15

Total valid votes: 14449

Rejected votes: 254

Total votes cast: 14703

Ilesa West LG

Registered voters: 86699

Accredited voters: 31333

Accord 16196

AA 130

AAC 85

ADC 673

ADP 153

APC 12756

APGA 69

APM 04

APP 10

BP 05

NNPP 07

PRP 5

SDP 5

YPP 27

ZLP 119

TOTAL VALID VOTES: 30244

REJECTED VOTES; 990

TOTAL VOTES CAST: 31234.

EDE SOUTH

Total votes: 67727

Accredited voters: 24011

Accord 26188

AA 131

AAC 41

ADC 390

ADP 69

APC 6219

APGA 27

APM 7

APP 5

BP 3

NNPP 3

PRP 1

SDP 4

YPP 20

ZLP 102

Total valid votes: 33210

Rejected votes: 740

Total vote cast: 33950

IFE NORTH

Registered voters: 65718

Accredited voters: 24772

Accord 13879

AA 87

AAC 40

ADC 333

ADP 80

APC 9613

APGA 45

APM 06

APP 01

BP 05

NNPP 04

PRP 03

SDP 04

YPP 18

ZLP 98

Total valid votes: 24216

Rejected votes: 488

Total vote cast: 24704.

Author:

Enioluwa Adeniyi
Enioluwa Adeniyi

Assistant Editor @Naija News, Industrial psychologist, Vocalist, Music Director, Musician. Email: [email protected]

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