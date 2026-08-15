Osun: Results From Registration Areas, Wards

The National Independent Electoral Commission (INEC) has officially declared the Osun State governorship election closed.
Naija News understands that the voting process in the governorship election saw high voter turnout, violence, and technical challenges.
Osun has 2,399,233 registered voters, but only 1,906,390 of them who collected Permanent Voter Cards (PVCs) were eligible to participate in the poll held at polling units across the 332 wards of the 30 local government areas in the South-west state.
Here are results from registration areas and wards:
RA: 003 (Ejigbo ‘C’/Mapo)
Collation Centre: Beulah Super RAC, Beulah Baptist School, Ejigbo
A: 1,689
AA: 9
AAC: 14
ADC: 570
ADP: 16
APC: 1,193
APGA: 6
APM: 3
APP: 2
BP: 1
NNPP: 1
PRP: 0
SDP: 2
YPP: 4
ZLP: 9
Total valid votes: 3,519
Rejected votes: 88
Total votes cast: 3,607
LG: Irewole
RA: 09 (Atile)
PU: 003 (AUD Atile, Ikire)
AAC: 1
ADC: 5
AA: 1
APC: 563
Accord: 126
LGA: Ife Central
RA: 02 (Ilare II)
Collation Centre: Ife Central LGA Collation Centre (Oluorogbo High School)
A: 1,641
AA: 12
AAC: 9
ADC: 52
ADP: 7
APC: 1,339
APGA: 9
APM: 0
APP: 1
BP: 1
NNPP: 0
PRP: 0
SDP: 3
YPP: 0
ZLP: 5
Valid votes: 3,082
Void: 56
Registered voters: 8,712
Accredited voters: 3,351
Total votes cast: 3,138
Ife South Local Government
Collation
RA: Aye (11)
A: 1,400
AA: 3
AAC: 3
ADC: 18
ADP: 16
APC: 1,350
APGA: 3
APM: 1
APP: 0
BP: 0
NNPP: 0
PRP: 0
SDP: 0
YPP: 0
ZLP: 3
Registered voters: 6,266
Accredited voters: 2,831
Total valid votes: 2,797
Rejected votes: 30
Total votes cast: 2,827
LGA: Ife Central
RA: 03 (Ilare III)
Registered voters: 6,542
Accredited voters: 2,569
A: 1,288
AA: 13
AAC: 3
ADC: 51
ADP: 8
APC: 1,136
APGA: 4
APM: 0
APP: 0
BP: 0
NNPP: 0
PRP: 0
SDP: 1
YPP: 0
ZLP: 4
Valid votes: 2,508
Void: 65
Total votes cast: 2,569
RA: 05 (Eegun/IDOKO)
OBOKUN LOCAL GOVERNMENT AREA
4.926 – Number of Registered voters
2,152 – Number of accredited voters
A – 1,089
AA – 02
AAC – 02
ADC – 02
ADP – 04
APC – 969
APGA – 06
APM – 0
APP – 0
BP – 0
NNPP – 0
PRP – 0
SDP – 01
YPP – 0
ZLP – 09
Aye (Ward11)
Ife South Local Government Area
6,266 – Number of Registered voters
2,831 – Number of accredited voters
2,797 – Total valid votes
30 – Rejected votes
2,827 – Total votes cast
A – 1,400
AA – 3
AAC – 3
ADC – 18
ADP – 16
APC – 1,350
APGA – 3
APM – 1
APP – 0
BP – 0
NNPP – 0
PRP – 0
SDP – 0
YPP – 0
ZLP – 3
LG: Ife Central
RA: 06
Collation Centre: Ife Central LGA Collation Centre (Oluorogbo High School)
A: 2,283
AA: 18
AAC: 14
ADC: 85
ADP: 6
APC: 1,423
APGA: 7
APM: 1
APP: 0
BP: 0
NNPP: 2
PRP: 0
SDP: 0
YPP: 1
ZLP: 5
Valid votes: 3,845
Void: 76
Total votes cast: 3,921
Registered voters: 13,078
Accredited voters: 3,922
Obokun Local Government Area
RA: 06 (Imesi-Ile)
A: 1,063
AA: 5
AAC: 5
ADC: 15
ADP: 5
APC: 832
APGA: 2
APM: 0
APP: 0
BP: 1
NNPP: 0
PRP: 0
SDP: 0
YPP: 3
ZLP: 10
Registered voters: 4,706
Accredited voters: 1,974
IMESI ILE (Ward 06)
OBOKUN LOCAL GOVERNMENT AREA
4,706 – Number of Registered voters
1,974 – Number of accredited voters
Accord (A)- 1,063
AA – 05
AAC – 05
ADC – 15
ADP – 05
APC – 832
APGA – 02
APM – 0
APP – 0
BP – 01
NNPP – 0
PRP – 0
SDP – 0
YPP – 03
ZLP – 10
LGA: Irepodun
Location: INEC Office, Ilobu
Olobu A — RA 01
A: 1,135
AA: 4
AAC: 0
ADC: 4
ADP: 13
APC: 1,063
APGA: 2
APM: 0
APP: 0
BP: 0
NNPP: 0
PRP: 0
SDP: 0
YPP: 0
ZLP: 1
Olobu C — RA 03
A: 943
AA: 2
AAC: 1
ADC: 26
ADP: 6
APC: 1,293
APGA: 3
APM: 0
APP: 1
BP: 0
NNPP: 0
PRP: 0
SDP: 0
YPP: 0
ZLP: 6
Elerin C — RA 09
A: 1,207
AA: 1
AAC: 1
ADC: 20
ADP: 6
APC: 934
APGA: 4
APM: 2
APP: 0
BP: 0
NNPP: 0
PRP: 0
SDP: 0
YPP: 0
ZLP: 2
Elerin B — RA 08
A: 1,146
AA: 2
AAC: 1
ADC: 13
ADP: 7
APC: 795
APGA: 66
APM: 1
APP: 1
BP: 0
NNPP: 0
PRP: 0
SDP: 0
YPP: 1
ZLP: 3
Elerin A — RA 07
A: 1,091
AA: 3
AAC: 1
ADC: 11
ADP: 6
APC: 967
APGA: 2
APM: 0
APP: 1
BP: 0
NNPP: 0
PRP: 0
SDP: 0
YPP: 3
ZLP: 5
Elerin D — RA 10
A: 908
AA: 3
AAC: 2
ADC: 11
ADP: 3
APC: 877
APGA: 5
APM: 1
APP: 0
BP: 0
NNPP: 0
PRP: 0
SDP: 1
YPP: 1
ZLP: 2
Elerin E — RA 11
A: 1,101
AA: 2
AAC: 0
ADC: 25
ADP: 7
APC: 749
APGA: 0
APM: 0
APP: 0
BP: 1
NNPP: 0
PRP: 0
SDP: 0
YPP: 0
ZLP: 1
Update: Results from 7 RAs have been received. The collation centre is still waiting for results from four RAs.
LG: Ife Central Area
RA: 05
Collation Centre: Ife Central LGA Collation Centre (Oluorogbo High School)
A: 1,907
AA: 15
AAC: 5
ADC: 67
ADP: 6
APC: 1,150
APGA: 8
APM: 1
APP: 1
BP: 1
NNPP: 0
PRP: 1
SDP: 4
YPP: 3
ZLP: 6
Valid votes: 3,175
Void: 66
Total votes cast: 3,241
Registered voters: 16,626
Accredited voters: 3,245
OTAN ILE (Ward 08)
OBOKUN LOCAL GOVERNMENT AREA
3,758 – Number of Registered voters
1,967 – Number of accredited voters
Accord (A) – 904
AA – 01
AAC – 0
ADC – 20
ADP – 02
APC – 1,029
APGA – 0
APM – 0
APP – 0
BP – 0
NNPP – 01
PRP – 0
SDP – 0
YPP – 02
ZLP – 02
Ward 9 — Mukuro
Registered voters: 3,324
Accredited voters: 1,533
A: 402
AA: 4
AAC: 1
ADC: 27
ADP: 5
APC: 1,056
APGA: 2
APM: 0
APP: 0
PP: 0
NNPP: 0
PRP: 0
SDP: 0
YPP: 0
ZLP: 7
Total valid votes: 1,504
Rejected votes: 28
Total votes cast: 1,532
LG: Ife Central Area
RA: 01 (Ilare I)
Collation Centre: Ife Central LGA Collation Centre (Oluorogbo High School)
Registered voters: 12,917
Accredited voters: 4,631
A: 2,734
AA: 19
AAC: 19
ADC: 112
ADP: 10
APC: 1,567
APGA: 8
APM: 1
APP: 2
BP: 0
NNPP: 2
PRP: 0
SDP: 3
YPP: 3
ZLP: 20
Valid votes: 4,500
Rejected votes: 122
Total votes cast: 4,622
LG: Ifedayo
RA: 02 (Ayetoro)
Registered voters: 3,138
Accredited voters: 1,726
Accord: 877
AA: 1
AAC: 0
ADC: 19
ADP: 0
APC: 821
APM: 1
BP: 0
NNPP: 0
PRP: 0
SDP: 0
YPP: 0
ZLP: 0
Total valid votes: 1,719
Rejected votes: 7
Total votes cast: 1,726
Ward 07, Esa-Oke
OBOKUN LOCAL GOVERNMENT AREA
13,290 – Number of Registered voters
6,047- Number of accredited voters
A – 1457
AA – 06
AAC – 0
ADC – 25
ADP – 14
APC – 4430
APGA – 12
APM – 01
APP – 01
BP – 0
NNPP – 0
PRP – 0
SDP – 01
YPP – 0
ZLP – 01
LG: Ife Central
RA: 11 (Moore Ojaja)
Collation Centre: Ife Central LGA Collation Centre (Oluorogbo High School)
Registered voters: 13,838
Accredited voters: 5,119
Accord (A): 3,149
AA: 32
AAC: 16
ADC: 102
ADP: 7
APC: 1,619
APGA: 16
APM: 0
APP: 0
BP: 3
NNPP: 0
PRP: 1
SDP: 1
YPP: 5
ZLP: 27
Valid votes: 4,978
Rejected votes: 141
Total votes cast: 5,119
LG: Ifedayo
RA: 04 (Balogun)
Registered voters: 2,960
Accredited voters: 1,503
Accord: 723
AA: 0
AAC: 1
ADC: 8
ADP: 4
APC: 555
APM: 0
BP: 0
NNPP: 0
PRP: 0
SDP: 0
YPP: 1
ZLP: 2
Total valid votes: 1,495
Rejected votes: 8
Total votes cast: 1,573
Ward 8 — Isa Obi
Registered voters: 2,539
Accredited voters: 1,142
A: 519
AA: 4
AAC: 0
ADC: 11
ADP: 2
APC: 557
APGA: 3
APM: 0
APP: 0
PP: 0
NNPP: 0
PRP: 0
SDP: 0
YPP: 2
ZLP: 3
Total valid votes: 1,101
Rejected votes: 40
Total votes cast: 1,141
Ward 3 — Osu 3
Registered voters: 4,346
Accredited voters: 1,696
A: 825
AA: 5
AAC: 4
ADC: 19
ADP: 7
APC: 760
APGA: 5
APM: 1
APP: 0
PP: 0
NNPP: 0
PRP: 0
SDP: 0
YPP: 0
ZLP: 7
Total valid votes: 1,633
Rejected votes: 63
Total votes cast: 1,696
Ifelodun — Ward 5
Registered voters: 3,326
Accredited voters: 1,461
A: 451
AA: 2
AAC: 1
ADC: 12
ADP: 5
APC: 969
APGA: 5
APM: 0
APP: 0
PP: 0
NNPP: 0
PRP: 0
SDP: 0
YPP: 0
ZLP: 3
Total valid votes: 1,448
Rejected votes: 0
Total votes cast: 1,448
Ward 8 — Isa Obi
Registered voters: 2,539
Accredited voters: 1,142
A: 519
AA: 4
AAC: 0
ADC: 11
ADP: 2
APC: 557
APGA: 3
APM: 0
APP: 0
PP: 0
NNPP: 0
PRP: 0
SDP: 0
YPP: 2
ZLP: 3
Total valid votes: 1,101
Rejected votes: 40
Total votes cast: 1,141
Itagunmodi — Ward 6
Registered voters: 3,464
Accredited voters: 1,440
A: 796
AA: 4
AAC: 2
ADC: 16
ADP: 9
APC: 570
APGA: 3
APM: 0
APP: 0
PP: 0
NNPP: 1
PRP: 1
SDP: 0
YPP: 0
ZLP: 4
Total valid votes: 1,406
Rejected votes: 24
Total votes cast: 1,440
Osu
Registered voters: 4,323
Accredited voters: 1,920
A: 842
AA: 1
AAC: 4
ADC: 16
ADP: 4
APC: 1,008
APGA: 3
APM: 0
APP: 0
PP: 0
NNPP: 0
PRP: 0
SDP: 0
YPP: 0
ZLP: 7
Total valid votes: 1,885
Rejected votes: 34
Total votes cast: 1,919
LG: Ife Central
RA: 09 (Iremo V)
Collation Centre: Ife Central LGA Collation Centre (Oluorogbo High School)
Registered voters: 10,835
Accredited voters: 3,976
A: 1,888
AA: 8
AAC: 8
ADC: 37
ADP: 9
APC: 1,685
APGA: 4
APM: 0
APP: 2
BP: 1
NNPP: 0
PRP: 0
SDP: 0
YPP: 3
ZLP: 8
Valid votes: 3,653
Rejected votes: 87
Total votes cast: 3,740
Note: PU 11 result was cancelled due to over-voting.
Local Government: Isokan
Location: INEC Office, Isokan
RA: 10 (Awala 1) — 7 Polling Units
Registered voters: 4,494
Accredited voters: 2,099
A: 1,006
AA: 8
AAC: 4
ADC: 25
ADP: 5
APC: 978
APGA: 7
APM: 0
APP: 0
BP: 0
NNPP: 0
PRP: 0
SDP: 0
YPP: 2
ZLP: 12
Valid votes: 2,047
Rejected votes: 50
Total votes cast: 2,097
LG: Ife Central
RA: 10 (Akarabata)
Collation Centre: Ife Central LGA Collation Centre (Oluorogbo High School)
Registered voters: 8,271
Accredited voters: 2,012
A: 953
AA: 4
AAC: 5
ADC: 40
ADP: 3
APC: 951
APGA: 1
APM: 0
APP: 0
BP: 0
NNPP: 1
PRP: 0
SDP: 0
YPP: 1
ZLP: 3
Valid votes: 1,962
Rejected votes: 50
Total votes cast: 2,012
LG: Ifedayo
RA: 07 (Asaoni)
Registered voters: 2,382
Accredited voters: 1,184
Accord: 631
AA: 2
AAC: 1
ADC: 13
ADP: 2
APC: 503
APGA: 0
APM: 0
BP: 0
NNPP: 0
PRP: 0
SDP: 0
YPP: 0
ZLP: 3
Total valid votes: 1,155
Rejected votes: 9
Total votes cast: 1,164
Ward 11
RA: Baba Ejemu
LGA: Ede North
Accord: 1,922
AA: 6
AAC: 3
ADC: 39
ADP: 9
APC: 534
APGA: 3
APM: 0
APP: 0
BP: 0
NPP: 0
PRP: 0
SDP: 0
YPP: 0
ZLP: 8
Ward 02
RA: ABOGUNDE/SAGBA
LGA: Ede North
Accord: 4,403
AA: 13
AAC: 09
ADC: 39
ADP: 12
APC: 1,000
APGA: 04
APM: 0
APP: 0
BP: 0
NPP: 0
PRP: 01
SDP: 0
YPP: 04
ZLP: 14
Ward 07
RA: Sabo/Abongbe II
LGA: Ede North
Accord: 3,655
AA: 10
AAC: 11
ADC: 28
ADP: 14
APC: 848
APGA: 06
APM: 01
APP: 0
BP: 01
NPP: 0
PRP: 02
SDP: 0
YPP: 01
ZLP: 13
Ward 03
RA: Ologun l/Agbaakin
LGA: Ede North
Accord: 2,656
AA: 03
AAC: 05
ADC: 19
ADP: 18
APC: 1,600
APGA: 10
APM: 0
APP: 1
BP: 0
NPP: 0
PRP: 0
SDP: 0
YPP: 04
ZLP: 07
LG: Ifedayo
RA: 03 (Isinmi)
Registered voters: 3,075
Accredited voters: 1,761
Accord: 814
AA: 0
AAC: 0
ADC: 4
ADP: 4
APC: 192
APGA: 1
APM: 0
BP: 0
NNPP: 0
PRP: 0
SDP: 0
YPP: 0
ZLP: 1
Total valid votes: 1,736
Rejected votes: 25
Total votes cast: 1,761
LG: Ifedayo
RA: 08 (Akesin)
Registered voters: 2,395
Accredited voters: 1,293
Accord: 590
AA: 1
AAC: 1
ADC: 16
ADP: 2
APC: 636
APGA: 3
APM: 0
BP: 0
NNPP: 0
PRP: 0
SDP: 0
YPP: 0
ZLP: 2
Total valid votes: 1,251
Rejected votes: 42
Total votes cast: 1,293
LG: Atakunmosa East
RA: 06 (Ayegunle)
Registered voters: 4,291
Accredited voters: 1,830
Accord: 744
AA: 4
AAC: 4
ADC: 31
ADP: 2
APC: 1,003
APGA: 5
APM: 0
BP: 0
NNPP: 0
PRP: 0
SDP: 2
YPP: 0
ZLP: 10
Total valid votes: 1,805
Rejected votes: 24
Total votes cast: 1,829
LG: Atakunmosa East
RA: 03 (Opole)
Registered voters: 4,940
Accredited voters: 2,173
Accord: 899
AA: 14
AAC: 11
ADC: 58
ADP: 6
APC: 1,102
APGA: 3
APM: 0
APP: 1
BP: 0
NNPP: 0
PRP: 0
SDP: 2
YPP: 0
ZLP: 14
Total valid votes: 2,113
Rejected votes: 60
Total votes cast: 2,173
Ifedayo Local Government
OBAALE
RA: 005
Total registered voters: 3255
Accredited voters: : 1622
Accord: 888
AA: 2
AAC: 1
ADC: 22
ADE: 2
APC: 637
APGA: 1
APM: 1
APP: 2
BP: 0
LLPP: 0
PRP: 0
SDP: 0
LPP: 1
ZLP: 3
Total valid: 1558
Rejected: 64
Total votes cast: 1622
LGA: ISOKAN
Location: INEC Office Isokan
RA: Asalu Ikoyi RA:03
Registered voters: 6903
Accredited voters: 3143
Accord: 1604
AA: 13
AAC: 4
ADC: 40
ADP: 10
APC: 1403
APGA: 2
APM: 5
APP: 0
BP: 0
NNPP: 1
PRP: 0
SDP: 0
YPP: 3
ZLP: 14
Valid Votes: 3099
Rejected votes: 42
Total vote cast: 3141
Ife South Local Government*
*Collation*
Kere (09)
5881 – Number of Registered voters
2575 – Number of accredited voters
2501 – Total valid votes
50 – Rejected votes
2551 – Total votes cast
Accord – 1107
AA – 12
AAC – 9
ADC – 37
ADP – 11
APC – 1298
APGA – 7
APM – 2
APP – 0
BP – 0
NNPP – 1
PRP – 2
SDP – 1
YPP – 3
ZLP – 11
Ward 01
RA: Olaba/Atapara
LGA: Ede North
Accord: 2,330
AA: 03
AAC: 02
ADC: 22
ADP: 09
APC: 986
APGA: 05
APM: 1
APP: 0
BP: 0
NPP: 01
PRP: 0
SDP: 0
YPP: 03
ZLP: 03
LG: Atakunmosa East
RA 08 Forest Reserve
Total registered: 4174
Total accredited vote: 1707
Accord: 887
AA: 0
AAC: 0
ADC: 23
ADP: 02
APC: 774
APGA: 02
APM: 0
APP: 01
BP: 0
NNPP: 0
PRP: 0
SDP: 0
YPP: 01
ZLP: 2
Total valid votes: 1691
Rejected votes : 16
Total Vote cast: 1707
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