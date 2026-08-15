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News

Osun: Results From Registration Areas, Wards

Published
By Enioluwa Adeniyi
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Osun Election
Osun Election

The National Independent Electoral Commission (INEC) has officially declared the Osun State governorship election closed.

Naija News understands that the voting process in the governorship election saw high voter turnout, violence, and technical challenges.

Osun has 2,399,233 registered voters, but only 1,906,390 of them who collected Permanent Voter Cards (PVCs) were eligible to participate in the poll held at polling units across the 332 wards of the 30 local government areas in the South-west state.

Here are results from registration areas and wards:

RA: 003 (Ejigbo ‘C’/Mapo)

Collation Centre: Beulah Super RAC, Beulah Baptist School, Ejigbo

A: 1,689

AA: 9

AAC: 14

ADC: 570

ADP: 16

APC: 1,193

APGA: 6

APM: 3

APP: 2

BP: 1

NNPP: 1

PRP: 0

SDP: 2

YPP: 4

ZLP: 9

Total valid votes: 3,519

Rejected votes: 88

Total votes cast: 3,607

LG: Irewole

RA: 09 (Atile)

PU: 003 (AUD Atile, Ikire)

AAC: 1

ADC: 5

AA: 1

APC: 563

Accord: 126

LGA: Ife Central

RA: 02 (Ilare II)

Collation Centre: Ife Central LGA Collation Centre (Oluorogbo High School)

A: 1,641

AA: 12

AAC: 9

ADC: 52

ADP: 7

APC: 1,339

APGA: 9

APM: 0

APP: 1

BP: 1

NNPP: 0

PRP: 0

SDP: 3

YPP: 0

ZLP: 5

Valid votes: 3,082

Void: 56

Registered voters: 8,712

Accredited voters: 3,351

Total votes cast: 3,138

Ife South Local Government

Collation

RA: Aye (11)

A: 1,400

AA: 3

AAC: 3

ADC: 18

ADP: 16

APC: 1,350

APGA: 3

APM: 1

APP: 0

BP: 0

NNPP: 0

PRP: 0

SDP: 0

YPP: 0

ZLP: 3

Registered voters: 6,266

Accredited voters: 2,831

Total valid votes: 2,797

Rejected votes: 30

Total votes cast: 2,827

LGA: Ife Central

RA: 03 (Ilare III)

Registered voters: 6,542

Accredited voters: 2,569

A: 1,288

AA: 13

AAC: 3

ADC: 51

ADP: 8

APC: 1,136

APGA: 4

APM: 0

APP: 0

BP: 0

NNPP: 0

PRP: 0

SDP: 1

YPP: 0

ZLP: 4

Valid votes: 2,508

Void: 65

Total votes cast: 2,569

RA: 05 (Eegun/IDOKO)

OBOKUN LOCAL GOVERNMENT AREA

‎‎4.926 – Number of Registered voters

‎2,152 – Number of accredited voters

‎‎A – 1,089

‎AA – 02

‎AAC – 02

‎ADC – 02

‎ADP – 04

‎APC – 969

‎APGA – 06

‎APM – 0

‎APP – 0

‎BP – 0

‎NNPP – 0

‎PRP – 0

‎SDP – 01

‎YPP – 0

‎ZLP – 09

Aye (Ward11)

Ife South Local Government Area

6,266 – Number of Registered voters

2,831 – Number of accredited voters

2,797 – Total valid votes

30 – Rejected votes

2,827 – Total votes cast

A – 1,400

AA – 3

AAC – 3

ADC – 18

ADP – 16

APC – 1,350

APGA – 3

APM – 1

APP – 0

BP – 0

NNPP – 0

PRP – 0

SDP – 0

YPP – 0

ZLP – 3

LG: Ife Central

RA: 06

Collation Centre: Ife Central LGA Collation Centre (Oluorogbo High School)

A: 2,283

AA: 18

AAC: 14

ADC: 85

ADP: 6

APC: 1,423

APGA: 7

APM: 1

APP: 0

BP: 0

NNPP: 2

PRP: 0

SDP: 0

YPP: 1

ZLP: 5

Valid votes: 3,845

Void: 76

Total votes cast: 3,921

Registered voters: 13,078

Accredited voters: 3,922

Obokun Local Government Area

RA: 06 (Imesi-Ile)

A: 1,063

AA: 5

AAC: 5

ADC: 15

ADP: 5

APC: 832

APGA: 2

APM: 0

APP: 0

BP: 1

NNPP: 0

PRP: 0

SDP: 0

YPP: 3

ZLP: 10

Registered voters: 4,706

Accredited voters: 1,974

IMESI ILE (Ward 06)

OBOKUN LOCAL GOVERNMENT AREA

‎4,706 – Number of Registered voters

‎1,974 – Number of accredited voters

‎‎Accord (A)- 1,063

‎AA – 05

‎AAC – 05

‎ADC – 15

‎ADP – 05

‎APC – 832

‎APGA – 02

‎APM – 0

‎APP – 0

‎BP – 01

‎NNPP – 0

‎PRP – 0

‎SDP – 0

‎YPP – 03

‎ZLP – 10

LGA: Irepodun

Location: INEC Office, Ilobu

Olobu A — RA 01
A: 1,135

AA: 4

AAC: 0

ADC: 4

ADP: 13

APC: 1,063

APGA: 2

APM: 0

APP: 0

BP: 0

NNPP: 0

PRP: 0

SDP: 0

YPP: 0

ZLP: 1

Olobu C — RA 03
A: 943

AA: 2

AAC: 1

ADC: 26

ADP: 6

APC: 1,293

APGA: 3

APM: 0

APP: 1

BP: 0

NNPP: 0

PRP: 0

SDP: 0

YPP: 0

ZLP: 6

Elerin C — RA 09
A: 1,207

AA: 1

AAC: 1

ADC: 20

ADP: 6

APC: 934

APGA: 4

APM: 2

APP: 0

BP: 0

NNPP: 0

PRP: 0

SDP: 0

YPP: 0

ZLP: 2

Elerin B — RA 08
A: 1,146

AA: 2

AAC: 1

ADC: 13

ADP: 7

APC: 795

APGA: 66

APM: 1

APP: 1

BP: 0

NNPP: 0

PRP: 0

SDP: 0

YPP: 1

ZLP: 3

Elerin A — RA 07
A: 1,091

AA: 3

AAC: 1

ADC: 11

ADP: 6

APC: 967

APGA: 2

APM: 0

APP: 1

BP: 0

NNPP: 0

PRP: 0

SDP: 0

YPP: 3

ZLP: 5

Elerin D — RA 10
A: 908

AA: 3

AAC: 2

ADC: 11

ADP: 3

APC: 877

APGA: 5

APM: 1

APP: 0

BP: 0

NNPP: 0

PRP: 0

SDP: 1

YPP: 1

ZLP: 2

Elerin E — RA 11
A: 1,101

AA: 2

AAC: 0

ADC: 25

ADP: 7

APC: 749

APGA: 0

APM: 0

APP: 0

BP: 1

NNPP: 0

PRP: 0

SDP: 0

YPP: 0

ZLP: 1

Update: Results from 7 RAs have been received. The collation centre is still waiting for results from four RAs.

LG: Ife Central Area

RA: 05

Collation Centre: Ife Central LGA Collation Centre (Oluorogbo High School)

A: 1,907

AA: 15

AAC: 5

ADC: 67

ADP: 6

APC: 1,150

APGA: 8

APM: 1

APP: 1

BP: 1

NNPP: 0

PRP: 1

SDP: 4

YPP: 3

ZLP: 6

Valid votes: 3,175

Void: 66

Total votes cast: 3,241

Registered voters: 16,626

Accredited voters: 3,245

OTAN ILE (Ward 08)

OBOKUN LOCAL GOVERNMENT AREA

‎‎3,758 – Number of Registered voters

‎1,967 – Number of accredited voters

‎‎Accord (A) – 904

‎AA – 01

‎AAC – 0

‎ADC – 20

‎ADP – 02

‎APC – 1,029

‎APGA – 0

‎APM – 0

‎APP – 0

‎BP – 0

‎NNPP – 01

‎PRP – 0

‎SDP – 0

‎YPP – 02

‎ZLP – 02

Ward 9 — Mukuro
Registered voters: 3,324

Accredited voters: 1,533

A: 402

AA: 4

AAC: 1

ADC: 27

ADP: 5

APC: 1,056

APGA: 2

APM: 0

APP: 0

PP: 0

NNPP: 0

PRP: 0

SDP: 0

YPP: 0

ZLP: 7

Total valid votes: 1,504

Rejected votes: 28

Total votes cast: 1,532

LG: Ife Central Area

RA: 01 (Ilare I)

Collation Centre: Ife Central LGA Collation Centre (Oluorogbo High School)

Registered voters: 12,917

Accredited voters: 4,631

A: 2,734

AA: 19

AAC: 19

ADC: 112

ADP: 10

APC: 1,567

APGA: 8

APM: 1

APP: 2

BP: 0

NNPP: 2

PRP: 0

SDP: 3

YPP: 3

ZLP: 20

Valid votes: 4,500

Rejected votes: 122

Total votes cast: 4,622

LG: Ifedayo
RA: 02 (Ayetoro)
Registered voters: 3,138

Accredited voters: 1,726

Accord: 877

AA: 1

AAC: 0

ADC: 19

ADP: 0

APC: 821

APM: 1

BP: 0

NNPP: 0

PRP: 0

SDP: 0

YPP: 0

ZLP: 0

Total valid votes: 1,719

Rejected votes: 7

Total votes cast: 1,726

Ward 07, Esa-Oke

OBOKUN LOCAL GOVERNMENT AREA

‎‎13,290 – Number of Registered voters

‎6,047- Number of accredited voters

‎‎A – 1457

‎AA – 06

‎AAC – 0

‎ADC – 25

‎ADP – 14

‎APC – 4430

‎APGA – 12

‎APM – 01

‎APP – 01

‎BP – 0

‎NNPP – 0

‎PRP – 0

‎SDP – 01

‎YPP – 0

‎ZLP – 01

LG: Ife Central

RA: 11 (Moore Ojaja)

Collation Centre: Ife Central LGA Collation Centre (Oluorogbo High School)

Registered voters: 13,838

Accredited voters: 5,119

Accord (A): 3,149

AA: 32

AAC: 16

ADC: 102

ADP: 7

APC: 1,619

APGA: 16

APM: 0

APP: 0

BP: 3

NNPP: 0

PRP: 1

SDP: 1

YPP: 5

ZLP: 27

Valid votes: 4,978

Rejected votes: 141

Total votes cast: 5,119

LG: Ifedayo

RA: 04 (Balogun)

Registered voters: 2,960

Accredited voters: 1,503

Accord: 723

AA: 0

AAC: 1

ADC: 8

ADP: 4

APC: 555

APM: 0

BP: 0

NNPP: 0

PRP: 0

SDP: 0

YPP: 1

ZLP: 2

Total valid votes: 1,495

Rejected votes: 8

Total votes cast: 1,573

Ward 8 — Isa Obi

Registered voters: 2,539

Accredited voters: 1,142

A: 519

AA: 4

AAC: 0

ADC: 11

ADP: 2

APC: 557

APGA: 3

APM: 0

APP: 0

PP: 0

NNPP: 0

PRP: 0

SDP: 0

YPP: 2

ZLP: 3

Total valid votes: 1,101

Rejected votes: 40

Total votes cast: 1,141

Ward 3 — Osu 3

Registered voters: 4,346

Accredited voters: 1,696

A: 825

AA: 5

AAC: 4

ADC: 19

ADP: 7

APC: 760

APGA: 5

APM: 1

APP: 0

PP: 0

NNPP: 0

PRP: 0

SDP: 0

YPP: 0

ZLP: 7

Total valid votes: 1,633

Rejected votes: 63

Total votes cast: 1,696

Ifelodun — Ward 5

Registered voters: 3,326

Accredited voters: 1,461

A: 451

AA: 2

AAC: 1

ADC: 12

ADP: 5

APC: 969

APGA: 5

APM: 0

APP: 0

PP: 0

NNPP: 0

PRP: 0

SDP: 0

YPP: 0

ZLP: 3

Total valid votes: 1,448

Rejected votes: 0

Total votes cast: 1,448

Ward 8 — Isa Obi
Registered voters: 2,539

Accredited voters: 1,142

A: 519

AA: 4

AAC: 0

ADC: 11

ADP: 2

APC: 557

APGA: 3

APM: 0

APP: 0

PP: 0

NNPP: 0

PRP: 0

SDP: 0

YPP: 2

ZLP: 3

Total valid votes: 1,101

Rejected votes: 40

Total votes cast: 1,141

Itagunmodi — Ward 6

Registered voters: 3,464

Accredited voters: 1,440

A: 796

AA: 4

AAC: 2

ADC: 16

ADP: 9

APC: 570

APGA: 3

APM: 0

APP: 0

PP: 0

NNPP: 1

PRP: 1

SDP: 0

YPP: 0

ZLP: 4

Total valid votes: 1,406

Rejected votes: 24

Total votes cast: 1,440

Osu

Registered voters: 4,323

Accredited voters: 1,920

A: 842

AA: 1

AAC: 4

ADC: 16

ADP: 4

APC: 1,008

APGA: 3

APM: 0

APP: 0

PP: 0

NNPP: 0

PRP: 0

SDP: 0

YPP: 0

ZLP: 7

Total valid votes: 1,885

Rejected votes: 34

Total votes cast: 1,919

LG: Ife Central

RA: 09 (Iremo V)

Collation Centre: Ife Central LGA Collation Centre (Oluorogbo High School)

Registered voters: 10,835

Accredited voters: 3,976

A: 1,888

AA: 8

AAC: 8

ADC: 37

ADP: 9

APC: 1,685

APGA: 4

APM: 0

APP: 2

BP: 1

NNPP: 0

PRP: 0

SDP: 0

YPP: 3

ZLP: 8

Valid votes: 3,653

Rejected votes: 87

Total votes cast: 3,740

Note: PU 11 result was cancelled due to over-voting.

Local Government: Isokan

Location: INEC Office, Isokan

RA: 10 (Awala 1) — 7 Polling Units

Registered voters: 4,494

Accredited voters: 2,099

A: 1,006

AA: 8

AAC: 4

ADC: 25

ADP: 5

APC: 978

APGA: 7

APM: 0

APP: 0

BP: 0

NNPP: 0

PRP: 0

SDP: 0

YPP: 2

ZLP: 12

Valid votes: 2,047

Rejected votes: 50

Total votes cast: 2,097

LG: Ife Central

RA: 10 (Akarabata)

Collation Centre: Ife Central LGA Collation Centre (Oluorogbo High School)

Registered voters: 8,271

Accredited voters: 2,012

A: 953

AA: 4

AAC: 5

ADC: 40

ADP: 3

APC: 951

APGA: 1

APM: 0

APP: 0

BP: 0

NNPP: 1

PRP: 0

SDP: 0

YPP: 1

ZLP: 3

Valid votes: 1,962

Rejected votes: 50

Total votes cast: 2,012

LG: Ifedayo

RA: 07 (Asaoni)

Registered voters: 2,382

Accredited voters: 1,184

Accord: 631

AA: 2

AAC: 1

ADC: 13

ADP: 2

APC: 503

APGA: 0

APM: 0

BP: 0

NNPP: 0

PRP: 0

SDP: 0

YPP: 0

ZLP: 3

Total valid votes: 1,155

Rejected votes: 9

Total votes cast: 1,164

Ward 11

RA: Baba Ejemu

LGA: Ede North

Accord: 1,922

AA: 6

AAC: 3

ADC: 39

ADP: 9

APC: 534

APGA: 3

APM: 0

APP: 0

BP: 0

NPP: 0

PRP: 0

SDP: 0

YPP: 0

ZLP: 8

Ward 02

RA: ABOGUNDE/SAGBA

LGA: Ede North

Accord: 4,403

AA: 13

AAC: 09

ADC: 39

ADP: 12

APC: 1,000

APGA: 04

APM: 0

APP: 0

BP: 0

NPP: 0

PRP: 01

SDP: 0

YPP: 04

ZLP: 14

Ward 07

RA: Sabo/Abongbe II

LGA: Ede North

Accord: 3,655

AA: 10

AAC: 11

ADC: 28

ADP: 14

APC: 848

APGA: 06

APM: 01

APP: 0

BP: 01

NPP: 0

PRP: 02

SDP: 0

YPP: 01

ZLP: 13

Ward 03

RA: Ologun l/Agbaakin

LGA: Ede North

Accord: 2,656

AA: 03

AAC: 05

ADC: 19

ADP: 18

APC: 1,600

APGA: 10

APM: 0

APP: 1

BP: 0

NPP: 0

PRP: 0

SDP: 0

YPP: 04

ZLP: 07

LG: Ifedayo

RA: 03 (Isinmi)

Registered voters: 3,075

Accredited voters: 1,761

Accord: 814

AA: 0

AAC: 0

ADC: 4

ADP: 4

APC: 192

APGA: 1

APM: 0

BP: 0

NNPP: 0

PRP: 0

SDP: 0

YPP: 0

ZLP: 1

Total valid votes: 1,736

Rejected votes: 25

Total votes cast: 1,761

LG: Ifedayo

RA: 08 (Akesin)

Registered voters: 2,395

Accredited voters: 1,293

Accord: 590

AA: 1

AAC: 1

ADC: 16

ADP: 2

APC: 636

APGA: 3

APM: 0

BP: 0

NNPP: 0

PRP: 0

SDP: 0

YPP: 0

ZLP: 2

Total valid votes: 1,251

Rejected votes: 42

Total votes cast: 1,293

LG: Atakunmosa East

RA: 06 (Ayegunle)

Registered voters: 4,291

Accredited voters: 1,830

Accord: 744

AA: 4

AAC: 4

ADC: 31

ADP: 2

APC: 1,003

APGA: 5

APM: 0

BP: 0

NNPP: 0

PRP: 0

SDP: 2

YPP: 0

ZLP: 10

Total valid votes: 1,805

Rejected votes: 24

Total votes cast: 1,829

LG: Atakunmosa East

RA: 03 (Opole)

Registered voters: 4,940

Accredited voters: 2,173

Accord: 899

AA: 14

AAC: 11

ADC: 58

ADP: 6

APC: 1,102

APGA: 3

APM: 0

APP: 1

BP: 0

NNPP: 0

PRP: 0

SDP: 2

YPP: 0

ZLP: 14

Total valid votes: 2,113

Rejected votes: 60

Total votes cast: 2,173

Ifedayo Local Government

OBAALE

RA: 005

Total registered voters: 3255

Accredited voters: : 1622

Accord: 888

AA: 2

AAC: 1

ADC: 22

ADE: 2

APC: 637

APGA: 1

APM: 1

APP: 2

BP: 0

LLPP: 0

PRP: 0

SDP: 0

LPP: 1

ZLP: 3

Total valid: 1558

Rejected: 64

Total votes cast: 1622

LGA: ISOKAN

Location: INEC Office Isokan

RA: Asalu Ikoyi RA:03

Registered voters: 6903

Accredited voters: 3143

Accord: 1604

AA: 13

AAC: 4

ADC: 40

ADP: 10

APC: 1403

APGA: 2

APM: 5

APP: 0

BP: 0

NNPP: 1

PRP: 0

SDP: 0

YPP: 3

ZLP: 14

Valid Votes: 3099

Rejected votes: 42

Total vote cast: 3141

Ife South Local Government*

*Collation*

Kere (09)

5881 – Number of Registered voters

2575 – Number of accredited voters

2501 – Total valid votes

50 – Rejected votes

2551 – Total votes cast

Accord – 1107

AA – 12

AAC – 9

ADC – 37

ADP – 11

APC – 1298

APGA – 7

APM – 2

APP – 0

BP – 0

NNPP – 1

PRP – 2

SDP – 1

YPP – 3

ZLP – 11

Ward 01

RA: Olaba/Atapara

LGA: Ede North

Accord: 2,330

AA: 03

AAC: 02

ADC: 22

ADP: 09

APC: 986

APGA: 05

APM: 1

APP: 0

BP: 0

NPP: 01

PRP: 0

SDP: 0

YPP: 03

ZLP: 03

LG: Atakunmosa East

RA 08 Forest Reserve

Total registered: 4174

Total accredited vote: 1707

Accord: 887

AA: 0

AAC: 0

ADC: 23

ADP: 02

APC: 774

APGA: 02

APM: 0

APP: 01

BP: 0

NNPP: 0

PRP: 0

SDP: 0

YPP: 01

ZLP: 2

Total valid votes: 1691

Rejected votes : 16

Total Vote cast: 1707

Author:

Enioluwa Adeniyi
Enioluwa Adeniyi

Assistant Editor @Naija News, Industrial psychologist, Vocalist, Music Director, Musician. Email: [email protected]

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