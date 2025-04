Full List: Major Reshuffle As Police Redeploy 141 ACPs To New Commands, Departments

The Nigeria Police Force has initiated a significant internal reshuffle, with more than 140 Assistant Commissioners of Police (ACPs) being reassigned to new commands and departments across the country.

A wireless message obtained by SaharaReporters on Wednesday disclosed the extensive redeployment authorized by the Inspector-General of Police, Kayode Egbetokun.

The reshuffle impacts almost all geopolitical zones and critical operational sectors within the force.

The internal police communication, marked TH.5361/FS/FHQ/ABJ/SUB.5/340, referred to the changes as “MOST/IMMEDIATE,” underscoring the urgency of the move, which is believed to be part of ongoing reforms within the force.

See the full list of the affected senior officers:

1. ACPOL Ibrahim Mohammed Agava – AC SCID ADS

2. ACPOL Akinloye Joseph Oyegade – AC X-Squad ZN.11 Osogbo

3. ACPOL Rilwanu Mohammed Dutse – AC Legal/Prosecution ABJ

4. ACPOL Ibrahim Aliyu Jauro – A/CDR Railway Ibadan OYS

5. ACPOL Anthony Olusola Ojo – AC ZCID ZN.1 KNS

6. ACPOL Ibrahim Muktar – A/CDR Ugep CRS

7. ACPOL Aminu Hamza – ONSA North-East

8. ACPOL Mohammed Ghazzali Madugu – A/CDR Ayingba KGS

9. ACPOL Banawi Ishaku – A/CDR Nkalagu EBS

10. ACPOL Clement-Isochikwu Ezejiofor – ONSA South-East

11. ACPOL Benjamin Chidozie Egu – A/CDR Karu FCT

12. ACPOL Suleiman Oba Kadiri – AC DFA PDC Enugu

13. ACPOL Juliet Bizienga Egbukonye – AC DFA CRS

14. ACPOL Bello Kamba Bello – AC SCID ZFS

15. ACPOL Ruth Oluwatomisin Otolori – A/CDR Iruwa OYS

16. ACPOL Celestine Tochukwu Umeh – AC SID ANS

17. ACPOL Osigimo K. Ikoli – AC DOPS EBS

18. ACPOL Halilu Umaru – AC ZCID ZN.3 Yola

19. ACPOL Agboola Adeniy* – A/CDR Area ‘P’ LAS

20. ACPOL Victor Elijele Izibili – AC SID RVS

21. ACPOL Jude Nwabugwu Ohaja – AC SCID ANS

22. ACPOL Anslem Al* – AC DOPS KGS

23. ACPOL Joy Ugo Elemoke – AC SCID BYS

24. ACPOL Nsikak Nse Effiong – AC DFA ADS

25. ACPOL Nasirudeen Oyetunji Oyedele – AC SID EDS

26. ACPOL Smith Olanrewaju Kosebinu – A/CDR Elele RVS

27. ACPOL Aderemi Yusuf – Commandant, PTS Iperu OGS

28. ACPOL Sama’ila Zubairu Sani – A/CDR Jere KDS

29. ACPOL Mansur Mohammed Tafida – A/CDR Ido-Osi EKS

30.ACPOL Ogiata Igbineweka Iredia – AC BPF KWS

31. ACPOL Enatufe Emmanuel Omoh – AC SCID ABS

32. ACPOL Abdulmajid Isa – AFS II

33. ACPOL Danjuma Ragga Akumaji – A/CDR Geidam YBS

34. ACPOL Fidelia Lohya Labong – AC DFA ZN.7 ABJ

35. ACPOL Angus Nwigwe – AC DFA ZN.17 Akure

36. ACPOL Abdulrahman Idris – A/CDR Zaria KDS

37. ACPOL Abdulrahman Idris – NFIU (on secondment)

38. ACPOL Orok Etim – AC DOPS ADS

39. ACPOL Kambara Isa Ibrahim– A/CDR Railway (GBO) DTS

40. ACPOL Rachel Edegua – A/CDR Ekiadolor EDS

41. ACPOL Umaru Gwani Garba – A/CDR Ekwete ABS

42. ACPOL Peter Obiyo Ihechere – A/CDR Ningi BAS

43. ACPOL Felicia C. Anselem Ali – AC DFA DTD FHQ ABJ

44. ACPOL Abdulkadir Wada – AC ZCID ZN.8 LKJ

45.ACPOL Abdullahi Iga Bala – AC SID OSS

46. ACPOL Olawale Asimiyu Tiamiyu – A/CDR Jalingo TRS

47. ACPOL Hassan Lawal Rabiu– 2i/C CDR STS ABJ

48. ACPOL Olasunkanmi Alade Musiliu – AC DOPS PAP Western LAS

49. ACPOL Inusa Musa Karyah– A/CDR Potiskum

50. ACPOL Reuben Laro Lazarus** – AC SID TRS

51. ACPOL Idrisu Mohammed – SCID OYS

52. ACPOL Amuda Alabi – AFS I

53. ACPOL Ikemefuna Okafor – AC DFA ZN.14 KTS

54. ACPOL Suleiman Jibrilla – AC DFA EDS

55. ACPOL Gbiwen Richmond Eyituoyo – AC DOPS IMS

56. ACPOL Kelvin Deleola Ayegbusi – AC DOPS ZN.3 Yola

57. ACPOL Hussaini Yalwa Mohammed – AC DOPS ZN.17 Akure

58. ACPOL Francis Gandu – AC ZCID ZN.6 Calabar

59. ACPOL Christian Nwakalor Ejike – AC ZID ZN.17 Akure

60. ACPOL Clever C. Eluha – AC DFA FPM FHQ ABJ

61. ACPOL Samaila Rayyanu Abdullahi – A/CDR Ado-Ekiti EKS

62. ACPOL Job Olorunsola Bamidele – AML/CFT FCID ABJ

63. ACPOL Salihu Adamu Abubakar – AC DOPS OSS

64. ACPOL Abimbola Olusegun Abifarin – AC ZID ZN.13 Ukpo

65. ACPOL Nwanneka Lauretta Odo – A/CDR Gwagwalada ABJ

66. ACPOL Chinyere Ajuolachi Akalaga – AC CID BAS

67. ACPOL Yahaya Abdulkadir – AC DFA ZN.12 Bauchi

68. ACPOL Jibril Hassan – AC SEB FCID ABJ

69. ACPOL Amina Taiye Yusuf – AC ZCID ZN.17 Akure

70. ACPOL Dennis Omosuvie Edo – AC DOPS ZN.12 BAS

71. ACPOL Abbas Abdullahi Abubakar – Cmdt PTS Ilorin

72. ACPOL Salihu Tunde Muhammed – A/CDR Kano Central

73. ACPOL Ibrahim Umar Makarfi – A/CDR Omuo-Oke EKS

74. ACPOL Ioremba Nelson Sunday – AC X-Squad Kano

75. ACPOL Danazumi Suleiman Mohammed – AC X-Squad OYS

76. ACPOL Ademola Stephen Abolarin – AC DOPS ZN.8 LKJ

77. ACPOL Ibrahim Wurno Umar – AC SID ADS

78. ACPOL Mohammed Ibrakim – AC Training DTD FHQ ABJ

79. ACPOL Baba Galadima Babagana – DFA ZN.16 Yenagoa BYS

80. ACPOL John Ita John – AC Provost FHQ Annex LAS

81. ACPOL Joy Omaye Umejuru – AC DFA KNS

82. ACPOL Jamilu Mohammed – A/CDR Misaou BAS

83. ACPOL Ali Abba Bukar – A/CDR Dutse JGS

84. ACPOL Garba Audu Mallam – AC SEB FCID Annex LAS

85. ACPOL Emmanuel Olabisi Ojo – AC DOPS BAS

86. ACPOL Mohammed Ahmadu Musa – AC ZCID ZN.16 Yenagoa

87. ACPOL Hope Tanmunamiegbuka Fubar – A/CDR Metro Maiduguri BRS

88. ACPOL Mustapha Isyaku – A/CDR Nnewi ANS

89. ACPOL Augustine Oyamielen – AC BTW PCK

90. ACPOL Musa Mohammed Saleh – A/CDR Metro Minna NGS

91. ACPOL Alkali Lamido – AC ZID ZN.12 BAS

92. ACPOL Nurudeen Aliu Amodu – AC SCID OSS

93. ACPOL Olumidé Amos Toki – A/CDR Ala-Akure ONS

94. ACPOL Jafaru Emofe Oshiobugule – A/CDR Afikpo EBS

95. ACPOL Ifeanyi Owo – A/CDR Koton-Karfi KGS

96. ACPOL Aliyu Guga Alhassan – AC X-Squad ANS

97. ACPOL Ezekiel Owinsi Imoh – AC PAP Western LAS

98. ACPOL Vincent Adelakun Orole – A/CDR Eastern By-Pass Kano

99. ACPOL Abdullahi Kamba Usman – AC Coordinator of Courses Staffpol Jos

100. ACPOL Atikinpan Ekisha – IO ZCID ZN.11 Osogbo

101. ACPOL Margaret Okonkwo – AC DFA BNS

102. ACPOL Sani Abdu – IO AC DFA PCI

103. ACPOL Katib Bilyaminu – AC PSFU LAS

104. ACPOL Uduak Bassey Edet – AC DOPS KWS

105. ACPOL Kabir Afolabi Kazeem – AC X-Squad KTS

106. ACPOL Abubakar Ma’azu Dalhatu – AC DOPS KTS

107. ACPOL Tudun-Wada Munir Ahmad – A/CDR Dutsinma KTS

108. ACPOL Alhaji Bello Oro – AC DFA ZN.1 Kano

109. ACPOL Bashir Kachala – AC Anti-Fraud FCID Annex LAS

110. ACPOL Aduroja Moses – AC PSFU ABJ

111. ACPOL Mairabo Idris Idrisu – AC X-Squad EBS

112. ACPOL John Ogobuchi Nwede – Asst Dir OPS N/WEST Zone ONSA

113. ACPOL Mohammed Alkali Umar – A/CDR Tarauni

114. ACPOL Abdullahi Muhammed Is’hak – A/CDR Ringim JGS

115. ACPOL Ibrahim Aliyu Ashaq – AC DOPS JGS

116. ACPOL Saidu Jalingo Mohammed – AC Atw PCI

117. ACPOL Ibrahim Kayode Ajanaku – AC X-Squad PLS

118. ACPOL Baba Okoi Ettah – AC DFA Airport LAS

119. ACPOL Adaora Violet Dimaka – A/CDR Degema RVS

120. ACPOL Aremu Olusola – AC DOPS OYS

121. ACPOL Olubunmi David Apapa – A/CDR IYAGANKU OYS

122. ACPOL Coker Ojo Shado – IO AC SID KBS

123. ACPOL Aliu Akilu Rabah – A/CDR Sagbama BYS

124. ACPOL Martha Okon Edet – AC DOPS BYS

125. ACPOL Odumu Williams – AC SID KDS

126. ACPOL Ahmed Taufiq S. – AC JTF Bayelsa

127. ACPOL Christopher Amanyi – A/CDR Kubwa FCT

128. ACPOL Fatima Gimba – AC Community Policing R&P FHQ ABJ

129. ACPOL Sule Abel – AC SID FCT

130. ACPOL Okebechi George Agora – AC OPS STS

131. ACPOL Ibrahim N. Saidu – A/CDR Ijebu Ode

132. ACPOL Adesooye Wasiu Yusuf – AC DOPS NAS

133. ACPOL Sanusi Jidda – A/CDR Karu NAS

134. ACPOL Tunde Kabiru – AC ZID ZN.2 LAS

135. ACPOL Amina Yakubu – A/CDR Hotoro KNS

136. ACPOL Aminu Abdulkarim – A/CDR Ogidi ANS

137. ACPOL Emmanuel Anene – A/CDR Ondo ONS

138. ACPOL Pyikson Yunana – AC Homicide FCID ABJ

139. ACPOL Tarfa M. Michael – AC SCID JGS

140. ACPOL Mukaila Yusuf – AC-DOPS KBS

141. ACPOL Mohammed Sani Musa