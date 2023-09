2023-2024 UEFA Champions League Group Stage Complete Fixtures, Kick-off Time

The European football governing body, UEFA, has released the complete fixtures and kick-off time for the 2023-2024 UEFA Champions League group stage campaign.

The Champions League group stage campaign will officially commence on September 19 with mouthwatering fixtures.

The biggest fixture on September 19 of the group stage is between French Ligue 1 champions Paris Saint-Germain and Borussia Dortmund.

On the following day, September 20, the biggest fixture will be between German Bundesliga champions Bayern Munich and Premier League giants Manchester United.

Note that the group stage will climax on December 13 after each club must have played against three clubs in a home and away format.

Below are the complete fixtures and kick-off time for the 2023-2024 UEFA Champions League group stage in Central European Time Zone

Matchday 1

September 19

19 Sep – 18:45 AC Milan – Newcastle United FC

19 Sep – 18:45 BSC Young Boys – RB Leipzig

19 Sep – 21:00 Feyenoord – Celtic FC

19 Sep – 21:00 S.S. Lazio – Club Atlético de Madrid

19 Sep – 21:00 Paris Saint-Germain – Borussia Dortmund

19 Sep – 21:00 Manchester City – FK Crvena zvezda

19 Sep – 21:00 FC Barcelona – Royal Antwerp FC

19 Sep – 21:00 FC Shakhtar Donetsk – FC Porto

September 20

20 Sep – 18:45 Galatasaray A.Ş. – F.C. Copenhagen

20 Sep – 18:45 Real Madrid CF – 1. FC Union Berlin

20 Sep – 21:00 FC Bayern München – Manchester United

20 Sep – 21:00 Sevilla FC – RC Lens

20 Sep – 21:00 Arsenal FC – PSV Eindhoven

20 Sep – 21:00 SC Braga – SSC Napoli

20 Sep – 21:00 SL Benfica – FC Salzburg

20 Sep – 21:00 Real Sociedad de Fútbol – FC Internazionale Milano

Matchday 2

October 3

3 Oct – 18:45 1. FC Union Berlin – SC Braga

3 Oct – 18:45 FC Salzburg – Real Sociedad de Fútbol

3 Oct – 21:00 Manchester United – Galatasaray A.Ş.

3 Oct – 21:00 F.C. Copenhagen – FC Bayern München

3 Oct – 21:00 RC Lens – Arsenal FC

3 Oct – 21:00 PSV Eindhoven – Sevilla FC

3 Oct – 21:00 SSC Napoli – Real Madrid CF

3 Oct – 21:00 FC Internazionale Milano – SL Benfica

October 4

4 Oct – 18:45 Club Atlético de Madrid – Feyenoord

4 Oct – 18:45 Royal Antwerp FC – FC Shakhtar Donetsk

4 Oct – 21:00 Celtic FC – S.S. Lazio

4 Oct – 21:00 Borussia Dortmund – AC Milan

4 Oct – 21:00 Newcastle United FC – Paris Saint-Germain

4 Oct – 21:00 RB Leipzig – Manchester City

4 Oct – 21:00 FK Crvena zvezda – BSC Young Boys

4 Oct – 21:00 FC Porto – FC Barcelona

Matchday 3

October 24

24 Oct – 18:45 Galatasaray A.Ş. – FC Bayern München

24 Oct – 18:45 FC Internazionale Milano – FC Salzburg

24 Oct – 21:00 Manchester United – F.C. Copenhagen

24 Oct – 21:00 Sevilla FC – Arsenal FC

24 Oct – 21:00 RC Lens – PSV Eindhoven

24 Oct – 21:00 SC Braga – Real Madrid CF

24 Oct – 21:00 1. FC Union Berlin – SSC Napoli

24 Oct – 21:00 SL Benfica – Real Sociedad de Fútbol

October 25

25 Oct – 18:45 Feyenoord – S.S. Lazio

25 Oct – 18:45 FC Barcelona – FC Shakhtar Donetsk

25 Oct – 21:00 Celtic FC – Club Atlético de Madrid

25 Oct – 21:00 Paris Saint-Germain – AC Milan

25 Oct – 21:00 Newcastle United FC – Borussia Dortmund

25 Oct – 21:00 RB Leipzig – FK Crvena zvezda

25 Oct – 21:00 BSC Young Boys – Manchester City

25 Oct – 21:00 Royal Antwerp FC – FC Porto

Matchday 4

November 7

7 Nov – 18:45 Borussia Dortmund – Newcastle United FC

7 Nov – 18:45 FC Shakhtar Donetsk – FC Barcelona

7 Nov – 21:00 Club Atlético de Madrid – Celtic FC

7 Nov – 21:00 S.S. Lazio – Feyenoord

7 Nov – 21:00 AC Milan – Paris Saint-Germain

7 Nov – 21:00 Manchester City – BSC Young Boys

7 Nov – 21:00 FK Crvena zvezda – RB Leipzig

7 Nov – 21:00 FC Porto – Royal Antwerp FC

November 8

8 Nov – 18:45 SSC Napoli – 1. FC Union Berlin

8 Nov – 18:45 Real Sociedad de Fútbol – SL Benfica

8 Nov – 21:00 FC Bayern München – Galatasaray A.Ş.

8 Nov – 21:00 F.C. Copenhagen – Manchester United

8 Nov – 21:00 Arsenal FC – Sevilla FC

8 Nov – 21:00 PSV Eindhoven – RC Lens

8 Nov – 21:00 Real Madrid CF – SC Braga

8 Nov – 21:00 FC Salzburg – FC Internazionale Milano

Matchday 5

November 28

28 Nov – 18:45 S.S. Lazio – Celtic FC

28 Nov – 18:45 FC Shakhtar Donetsk – Royal Antwerp FC

28 Nov – 21:00 Feyenoord – Club Atlético de Madrid

28 Nov – 21:00 Paris Saint-Germain – Newcastle United FC

28 Nov – 21:00 AC Milan – Borussia Dortmund

28 Nov – 21:00 Manchester City – RB Leipzig

28 Nov – 21:00 BSC Young Boys – FK Crvena zvezda

28 Nov – 21:00 FC Barcelona – FC Porto

November 29

29 Nov – 18:45 Galatasaray A.Ş. – Manchester United

29 Nov – 18:45 Sevilla FC – PSV Eindhoven

29 Nov – 21:00 FC Bayern München – F.C. Copenhagen

29 Nov – 21:00 Arsenal FC – RC Lens

29 Nov – 21:00 Real Madrid CF – SSC Napoli

29 Nov – 21:00 SC Braga – 1. FC Union Berlin

29 Nov – 21:00 SL Benfica – FC Internazionale Milano

29 Nov – 21:00 Real Sociedad de Fútbol – FC Salzburg

Matchday 6

December 12

12 Dec – 18:45 RC Lens – Sevilla FC

12 Dec – 18:45 PSV Eindhoven – Arsenal FC

12 Dec – 21:00 Manchester United – FC Bayern München

12 Dec – 21:00 F.C. Copenhagen – Galatasaray A.Ş.

12 Dec – 21:00 SSC Napoli – SC Braga

12 Dec – 21:00 1. FC Union Berlin – Real Madrid CF

12 Dec – 21:00 FC Internazionale Milano – Real Sociedad de Fútbol

12 Dec – 21:00 FC Salzburg – SL Benfica

December 13

13 Dec – 18:45 RB Leipzig – BSC Young Boys

13 Dec – 18:45 FK Crvena zvezda – Manchester City

13 Dec – 21:00 Club Atlético de Madrid – S.S. Lazio

13 Dec – 21:00 Celtic FC – Feyenoord

13 Dec – 21:00 Borussia Dortmund – Paris Saint-Germain

13 Dec – 21:00 Newcastle United FC – AC Milan

13 Dec – 21:00 FC Porto – FC Shakhtar Donetsk

13 Dec – 21:00 Royal Antwerp FC – FC Barcelona